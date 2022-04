Utilizaba otra identidad: capturan a hombre acusado de violar a adolescente tras contactarla por redes sociales

La habría captado por internet bajo otra identidad. | VIDEO: América TV

Se hizo pasar por otra persona para contactarla y abusar de ella. Un joven de 18 años fue capturado y acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años, pero negó todas las acusaciones. Aseguró que solo buscaba grabar un video con la adolescente.

Según narró la agraviada, el hecho habría ocurrido en su casa. El sujeto, identificado como Alberto Glorioso Campos Contreras, sostuvo que no tuvo relaciones sexuales con la adolescente y solo tuvo la intención de grabar unas imágenes mostrando ambos partes de su cuerpo.

“No llegué a tener relaciones con ella. Yo tengo fotos, videos. Sí, hemos hecho así, mostrando partes del cuerpo”, dijo Campos Contreras ante los oficiales.

Sin embargo, la familia de la menor denunció el hecho. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) comprobó, mediante un examen médico legista, que la adolescente tenía lesiones de carácter sexual. La explicación que dio el detenido fue que eran producto de los tocamientos que ella misma se había hecho en una videollamada que tuvieron hace días.

Los investigadores divulgaron que Alberto Glorioso había contactado a la menor a través de redes sociales, pero utilizaba otra identidad para despistar a sus víctimas.

“La captó a la niña por el Facebook, haciéndose pasar por otra persona y con engaños la llevó a un sitio (...) y procede a violarla”, explicó el coronel Jorge Barboza, jefe de la Divpol Centro 2.

El denunciado aseguró tener otra versión. Contó, en el interrogatorio con la Policía, que habría sido la menor quien lo llevó a su casa.

Los engaños por las redes sociales son usuales.

“Si revisan el celular de la agraviada, van a entronar los mensajes, los chats, entre ella y yo. (¿Desde cuándo la conoces a ella?) Desde el anterior año. Ella me habló porque sabía que yo hacía videos y me escribió después de tiempo. ‘Ya no me hablas’, me dice”, comentó.

Campos Contreras también dijo que lo encerraron en un ambiente de la vivienda y la abuela de la adolescente fue quien lo encontró.

“Y yo puedo decir la verdad porque eso es lo que pasó. Y a la abuelita le dije, por favor, que ‘he estado así, encerrado’, yo le explique los motivos”, aseguró.

Tras ello, según mencionó, habría tenido que escapar por los techos. Luego de unas horas, fue capturado por la Policía. Las autoridades informaron que Alberto Glorioso seguirá siendo investigado por este hecho.

OTRO CASO

Por otro lado, el coronel Jorge Barboza también contó que la PNP ha capturado a uno de los sujetos que habría participado en el asesinato del joven universitario Taeykwong Romario Fernández Soto (24), en el distrito de El Agustino.

Los delincuentes habían subido como pasajeros a la cúster de placa B2Y-776 y se sentaron en la parte posterior, centro y adelante para no despertar sospechas de los pasajeros.

Según detallaron testigos, a las 6:45 de la tarde llegaron a la avenida Las Magnolias y calle Las Agatas, los 3 hombres armados se pararon y uno de ellos gritó: “¡Esto es un asalto, Nadie se mueva!”. Enseguida, empezaron a despojar a todos de sus celulares y billeteras.

Su vecina lo describió como "un muchacho trabajador y estudioso". Ayudaba a su padre en trabajos de construcción y vivía con su madre y hermano de 10 años.

Cuando le exigieron a Taeykwong Fernández que les entregue el celular, se negó rotundamente. Luego, se lo arrojó a uno de los delincuentes y otro le disparó un balazo en la clavícula izquierda. Golpearon con el arma al cobrador Luis Cabanillas Fernández (42) y escaparon a toda velocidad.

El conductor Raymundo Justo Julián (67) y los pasajeros afectados condujeron al joven herido al hospital Hipólito Unanue donde llegó sin vida.

Taeykwong Fernández había salido de su trabajo y se dirigía a su vivienda, en Huaycán. Estudiaba ingeniería civil y le faltaba poco menos de un año para terminar sus estudios.

