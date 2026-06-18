Julieta Lazcano confiesa que tuvo muchas ofertas de clubes peruanos y explica por qué fichó por Atlético Atenea

La central argentina jugará su segunda temporada en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Dosis de Voleibol / Youtube.

Julieta Lazcano ocupó las portadas de los medios peruanos especializados en vóley tras confirmarse su regreso a la Liga luego de su salida de Alianza Lima. La ‘Princesita’ disputará la temporada 2026/2027 con Atlético Atenea.

En diálogo con Dosis de Voleibol, Lazcano expresó sus sensaciones tras firmar con Atenea: “Estoy muy contenta, muy feliz. Hoy es un día especial. Estoy empezando a conocer a mis compañeras. Todavía faltan algunas, pero es la primera vez que nos encontramos también con la gente especial del club, con los nuevos sponsors. Se siente como un primer paso de este gran camino que tenemos por recorrer, así que superentusiasmada”.

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Luego, la central argentina relató cómo fue recibida en el club peruano: “Eso se siente el primer día. Tengo mucha gente que me apoya, también otras personas que no, pero la gran mayoría son mensajes superpositivos que me llenan de cariño y me gusta. Creo que eso traspasa las pantallas, la energía. Siempre agradezco porque es como un motor para seguir adelante y luchar por esto que nos une a todos, que es el vóley”.

Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Julieta Lazcano tuvo muchas ofertas de Perú y el extranjero

Julieta Lazcano señaló que recibió varias ofertas de equipos de la Liga Peruana de Vóley. Más allá de su polémica salida de Alianza Lima, su desempeño en la cancha le permitió mantener abiertas distintas opciones para regresar al campeonato nacional.

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“Estuvieron en evaluación varias propuestas de aquí y también del extranjero. Estábamos viendo, era una decisión familiar hoy en día, si nos quedábamos aquí en Perú o si íbamos a otro país. La liga anterior me fue bien, me sentí superbien aquí. Mucha gente me apoya. Terminamos decidiendo estar aquí”, afirmó.

Los motivos de su elección por Atenea

Uno de los motivos que influyó en la decisión de Julieta Lazcano de sumarse a Atlético Atenea fue su familia. Su pareja trabaja en la selección peruana de vóley y consideró que lo mejor sería permanecer en el país junto a él y su hija.

“Fui madre hace muy poco. Estuve entrenando desde hace tres meses con los entrenamientos del gimnasio. De a poco las personas empezaron a ver que me estaba poniendo en forma y que tenía ganas de volver. Empezaron a llegar algunas propuestas. Estoy aquí en Perú porque mi pareja trabaja aquí con la selección”, explicó.

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Otro factor determinante fue la propuesta presentada por Alexandra Villarán, presidenta de Atenea, y la presencia de dos compatriotas en el club: la entrenadora Lorena Góngora y la punta Nicole Pérez.

“Empezaron a llegar propuestas y llegó la de Ale. Fue muy interesante. Me parece un proyecto muy interesante. Tengo también a Lore, que es argentina. Tengo a Nicole, que estuvo el año pasado y ha renovado, me imagino, porque le ha ido muy bien. Creo que es un lugar donde podemos hacer grandes cosas. Esta fue una de las razones por las que decidí estar hoy aquí”, agregó.

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Lazcano también manifestó que el deseo de volver al vóley responde a un objetivo personal: mostrarle a su hija que es posible realizar lo que más te apasiona, incluso al iniciar una nueva etapa como madre. Desde ahora, la jugadora argentina alternará entre la cancha y su hogar.

“Creo que me estoy descubriendo hoy en día, otra Juli. Es algo que quizás ni siquiera me había animado a soñar, porque no es algo con lo que uno crece viendo. Antes pensaba que el día que fuera madre iba a tener que dejar de jugar, pero tengo más de veinte años de trayectoria profesional y esto es lo que siempre hice, es quien soy. Soy atleta, soy deportista y apenas me siento bien de nuevo físicamente quiero probarlo, quiero intentarlo y me encantaría que mi hija crezca con estos valores de que una puede ser mujer y puede cumplir sus sueños, seguir teniendo objetivos y puede hacer las dos cosas a la vez sin problema. Es un gran desafío”, expresó.

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La central argentina volverá a jugar en el Perú luego de su salida de Alianza Lima. Créditos: Atlético Atenea / Instagram.

Sus sensaciones sobre competir otra vez en la Liga Peruana de Vóley

Finalmente, Julieta Lazcano compartió sus expectativas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, una temporada en la que los equipos apuestan por grandes refuerzos. La argentina ya sabe lo que es consagrarse en este torneo tras su paso por Alianza Lima, aunque mantiene la ilusión intacta.

“Estoy superentusiasmada, enfocada. Para mí, hoy es un primer paso que estamos dando. Me da mucha emoción encontrarme con mis compañeras, empezar a hablar entre nosotras. Brillan los ojos de todas cuando nos vemos y nos imaginamos jugando juntas. Falta bastante, pero de a poco arrancamos los entrenamientos y creo que tenemos mucho por crecer, por desarrollar, aportándonos unas a otras, las más grandes a las más chicas y viceversa, porque siempre funciona así. Creo que podemos hacer algo muy lindo”, afirmó.

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