Magaly Medina estalla contra Rodrigo González por exponer el lugar donde hace servicio comunitario: “Está movido por la rabia y el odio”

Magaly Medina cuestiona a Rodrigo González tras revelación sobre su servicio comunitario

La periodista Magaly Medina lanzó una crítica directa a Rodrigo González, conductor de televisión y examigo, luego de que su programa revelara públicamente el distrito y el centro donde la comunicadora cumple su servicio comunitario. Medina advirtió que exponer la ubicación de una persona sometida a una medida judicial constituye una vulneración de los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales, y remarcó que esta acción podría ser sancionada por la ley.

El conflicto se originó después de que Jefferson Farfán, exfutbolista de la selección peruana, acudiera al Poder Judicial para denunciar supuestas irregularidades en el cumplimiento de la sentencia impuesta a la conductora de Magaly TV, La Firme. Farfán presentó el fallo judicial y cuestionó que la periodista no estaría realizando el trabajo comunitario de manera adecuada. ‘Amor y Fuego’ abordó ampliamente el tema, pero no solo ello, también expuso datos del lugar donde la periodista hace su servio comunitario.

PUBLICIDAD

La respuesta de Magaly Medina

Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades en el cumplimiento de las horas de servicio comunitario de Medina.

Magaly Medina utilizó su espacio televisivo para expresar su molestia no solo contra Farfán, a quien acusó de buscar venganza, sino también contra Rodrigo González, conocido como “Peluchín”. La presentadora criticó que el conductor y su equipo hayan difundido detalles sobre el lugar donde cumple la sanción. En la emisión del programa se mostró a un reportero de ‘Amor y fuego’ barriendo calles, con la intención de evidenciar el tipo de labor que realiza la periodista como parte de su sentencia.

Medina manifestó: “Pobrecitos, son mandados por sus jefes, que también son movidos por la venganza, por la rabia, por la cólera y por el odio. Gente que definitivamente no les caigo simpática. Nunca volverán a ser mis amigos”. La periodista hizo referencia así a su distanciamiento definitivo de González y enfatizó el trasfondo personal detrás de los reportes emitidos por el programa de espectáculos.

PUBLICIDAD

En su intervención, Magaly Medina cuestionó además la imparcialidad de Rodrigo González y lo acusó de actuar por motivaciones personales, alineándose con la postura del exfutbolista. “Ese nivel de odio y de servilismo al jugador Farfán realmente me sigue asombrando. Este reportero barriendo las calles es como quisiera verme el conductor de ese programa, y es como quisiera verme Farfán. Tendrían que leer un poco más cómo es el servicio comunitario”, señaló Medina durante la transmisión.

“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina fue enfática al señalar que la difusión de la ubicación de una persona que cumple servicio comunitario puede considerarse ilegal. “Lo hacen con la intención de acosar y estigmatizar a una persona. Y eso está violando mi derecho a la intimidad y mi derecho a los datos personales. Eso está penado”, afirmó la conductora.

PUBLICIDAD

El conflicto entre Medina y González marca un nuevo episodio en la relación de ambos comunicadores, quienes en el pasado compartieron una cercana amistad y colaboración profesional. La periodista dejó claro que el vínculo con “Peluchín” está completamente roto, al afirmar: “Nunca volverán a ser mis amigos”.

El trabajo comunitario al que fue condenada Magaly Medina surge tras un proceso judicial iniciado por Jefferson Farfán, quien la denunció por difamación. La sanción, según lo informado, implica que la periodista debe realizar labores en espacios públicos del distrito designado por la autoridad judicial.

Jefferson Farfán reta a Magaly Medina a sacar evidencias de su servicio comunitario