“Lo hago por mi hijo”: Josué Rivaldo, imitador de Raphael, habla de los sacrificios detrás de su triunfo en ‘Yo Soy’

Josué Rivaldo, ganador de ‘Yo soy’, agradece el apoyo y prepara concierto de celebración en el Teatro Plaza Norte

El cantante peruano Josué Rivaldo se convirtió en el nuevo ganador de ‘Yo soy Grandes batallas’ gracias a su interpretación de Raphael, uno de los íconos más emblemáticos de la música en español. El triunfo, celebrado por miles de seguidores del programa, marca un hito en la carrera del imitador, quien se despidió del reality agradeciendo el apoyo de sus votantes y anunciando un gran concierto de celebración en el Teatro Plaza Norte de Lima.

La reciente temporada de ‘Yo soy Grandes batallas’ tuvo como protagonista a Josué Rivaldo, quien logró conquistar al público y al jurado con su caracterización vocal y escénica del legendario Raphael. Rivaldo, tras recibir el trofeo y un premio de S/20.000, compartió su satisfacción por el esfuerzo invertido durante la competencia. “Me siento contento conmigo mismo, la verdad es que lo di todo en esta competencia. Han sido días muy difíciles, no les voy a mentir, muchos sacrificios”, declaró el artista después de la final.

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Josué Rivaldo, imitador de Raphael, fue el último ganador de ‘Yo soy’.

Momentos difíciles

El imitador relató que su participación en el programa exigió dedicación y renuncias personales. Durante la temporada, Rivaldo tuvo que distanciarse de su hijo Bastian, de apenas dos años y medio, para cumplir con los ensayos y presentaciones. “Perdí cosas muy valiosas por estar en el concurso, como acompañar a mi hijo en una etapa tan importante, justo ahora que va al nido. Pero sé que, cuando crezca, va a sentirse muy orgulloso. Y también es por él que hago todo esto”, expresó el cantante, resaltando el impacto emocional de su compromiso con ‘Yo soy’.

El proceso no estuvo exento de dificultades físicas. En la recta final, Rivaldo enfrentó el reto de presentarse en el escenario mientras atravesaba un cuadro de fiebre y gripe, producto del contagio de su propio hijo. Pese a las adversidades, el artista mantuvo la calidad de sus interpretaciones y logró imponerse como el mejor imitador de la temporada.

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Anuncia primer concierto

Como muestra de agradecimiento a quienes lo acompañaron en su camino al éxito, Josué Rivaldo anunció un concierto especial que tendrá lugar el sábado 27 de junio de 2026 en el Teatro Plaza Norte. El evento, que reunirá a seguidores de distintas generaciones, ofrecerá una noche dedicada a los grandes éxitos de Raphael con banda y orquesta en vivo, así como un despliegue técnico de luces y sonido. El espectáculo contará con invitados especiales y promete revivir la emoción de las presentaciones que llevaron a Rivaldo a la cima del concurso.

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Teleticket, con una preventa especial que incluye un 20% de descuento por tiempo limitado. La organización anticipa una velada cargada de nostalgia y sentimiento, en la que Josué Rivaldo interpretará los clásicos que hicieron famoso al artista español, acompañado por músicos de primer nivel.

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El imitador de Raphael celebra su victoria en "Yo Soy Grandes Batallas" sosteniendo un trofeo dorado, cumpliendo así una meta personal.

La victoria de Rivaldo en ‘Yo soy Grandes batallas’ representa no solo el reconocimiento a su talento, sino también un testimonio de perseverancia y entrega. El cantante dedicó su triunfo al público que lo apoyó con sus votos y al equipo de producción del programa, resaltando el valor de la oportunidad brindada para demostrar su capacidad artística.

‘Yo soy’, que cerró su ciclo televisivo con la versión ‘Grandes batallas’, se consolidó como uno de los formatos más exitosos de la televisión peruana, brindando espacio para el surgimiento de nuevos talentos y el homenaje a las voces más recordadas de la música internacional. El logro de Josué Rivaldo se suma a la lista de imitadores que han dejado huella en el programa.

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Con su triunfo y la celebración de su primer gran concierto tras la competencia, Josué Rivaldo inicia una nueva etapa en su carrera como imitador profesional, llevando el legado de Raphael a diferentes escenarios y consolidando su presencia en la escena artística nacional.

'Yo Soy Grandes Batallas' presentó su final el pasado 30 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)