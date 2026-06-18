Perú

Mañana 19 de junio habrá una gran marcha en Lima de Juntos por el Perú: hora de convocatoria, lugar y quiénes la respaldan

La movilización difundida en redes sociales plantea defender el sufragio y la legitimidad democrática, tras la segunda vuelta del 7 de junio, en un escenario de diferencia mínima entre las candidaturas de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

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Multitud en Plaza San Martín, Lima. Se ven banderas peruanas y pancartas 'Juntos por el Perú'. Una gran bandera peruana es sostenida al frente. Al fondo, monumento y edificios históricos.
Miles de manifestantes sostienen banderas peruanas y pancartas de 'Juntos por el Perú' en la Plaza San Martín de Lima durante la Marcha de los Cuatro Suyos, con edificios históricos y cielo nublado de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una gran movilización nacional de Juntos por el Perú reunirá mañana 19 de junio en Lima a delegaciones de todo el país, con una convocatoria a partir de las 4 p.m. en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, para exigir lo que denominan justicia electoral y transparencia en los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La capital peruana se prepara para recibir a miles de manifestantes tras el llamado del partido que postula a Roberto Sánchez. El comando nacional de campaña confirmó que convocó para este viernes a una movilización masiva en Campo de Marte, bajo el lema de “justicia electoral”.

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La acción responde a la estrecha diferencia en el recuento oficial de votos tras la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta una ventaja menor a 40 mil votos para Keiko Fujimori, equivalente al 50,09% de los sufragios frente al 49,9% obtenido por Sánchez.

Pantalla digital mostrando resultados de una elección presidencial con dos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Palomino, y sus porcentajes de voto
La última actualización del conteo de la ONPE pone a Keiko Fujimori con 50.107% y a Roberto Sánchez Palomino con 49.893% de los votos, con 99.383% de actas contabilizadas. (ONPE)

Objetivo de la convocatoria

Según conoció Infobae, la convocatoria difundida por Roberto Sánchez a través de sus redes sociales tiene como propósito la defensa del voto y la legitimidad democrática.

El candidato presidencial enfatizó que la movilización busca reclamar transparencia absoluta y la observancia del veredicto de las urnas, en un contexto marcado por una diferencia mínima entre su contendora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

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En palabras de Sánchez, “el recuento y la transparencia no dañan la democracia sino la fortalecen, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas”.

La movilización se produce en medio de denuncias de supuestas irregularidades por parte de Juntos por el Perú, que acusa a las autoridades electorales y a sectores político-mediáticos de obstaculizar la voluntad popular.

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Respaldo de organizaciones

ATV reportó que la estrategia de Roberto Sánchez cuenta con apoyos activos en regiones como Loreto, donde el Frente Patriótico de Loreto, encabezado por Eloy Pizango Paima, ha confirmado su participación en la marcha.

“Indudablemente estamos apoyando. Vamos a participar como ciudadano, miembro de la colectividad de Iquitos, de Loreto, en la movilización”, declaró Pizango. Esta organización tiene una trayectoria reconocida en protestas y jornadas de lucha tanto en la Amazonía como en la capital.

A la movilización en Campo de Marte se sumarán delegaciones provenientes de distintas regiones, provincias y distritos del país. La llegada de manifestantes desde el centro y sur ha sido confirmada por fuentes policiales, que han registrado el arribo de ciudadanos a Lima en las últimas horas.

Además, se espera la incorporación de miembros de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, cuyos representantes han anunciado su disposición a mantener una presencia prolongada en la capital.

Primer plano de una mano sosteniendo un cartel de cartón con el mensaje 'Al Pueblo se le respeta' escrito en negro. Al fondo, banderas rojas de JPP y manifestantes.
Durante una marcha, una mano alza un cartel de cartón que lee 'Al Pueblo se le respeta', simbolizando la demanda de respeto popular entre la multitud y banderas de Juntos por el Perú al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles logísticos

La concentración central está programada para las 4 p.m. en Campo de Marte. Además de la movilización en Lima, Juntos por el Perú ha convocado a vigilias y plantones ciudadanos en plazas principales de otras ciudades del país.

En la pasada jornada del miércoles 17 de junio, grupos de manifestantes ya se habían instalado en el parque Bausate y Meza, frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Jesús María.

Las autoridades municipales y policiales ya desplegaron dispositivos especiales para supervisar el ingreso de personas y vehículos a la ciudad. La Policía Nacional del Perú (PNP) también dispuso controles de identidad en peajes estratégicos como Punta Negra, Conchán y Puente Piedra, además de un despliegue de agentes de inteligencia para monitorear el desplazamiento de manifestantes por la Panamericana Sur y la Carretera Central.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que el principio de autoridad se hará respetar durante las movilizaciones. “No vamos a dar tregua a la criminalidad o a aquello que genere violencia, que genere alteración del orden normal de nuestra ciudad. Si quieren protestar, háganlo fuera del centro y, si lo hacen en el centro, aténganse a las consecuencias. Los estamos vigilando”, afirmó.

La protesta juvenil contra la Ley N.º 32123 volvió a convocar multitudes en la Plaza San Martín. Miles marcharon hacia el Congreso en medio de un despliegue de 5 mil policías. (Gran Angular)
Roberto Sánchez afirmó que la movilización busca defender el voto, exigir transparencia absoluta y resguardar la legitimidad democrática. (Gran Angular)

Llamados a la protesta pacífica

El abogado Walter Ayala exhortó, según ATV, a que la protesta se desarrolle de forma pacífica y legal, advirtiendo sobre la posibilidad de infiltrados que puedan alterar el orden. La dirigencia de Juntos por el Perú ha reiterado, de acuerdo con Infobae Perú, que la movilización debe apegarse a los principios constitucionales de la vigilancia democrática y la defensa del voto.

Frente a la expectativa de una masiva concentración, la Municipalidad de Lima evalúa implementar restricciones vehiculares y la instalación de rejas en accesos clave para prevenir incidentes. Las zonas consideradas intangibles, donde no se autorizarán concentraciones, incluyen la Plaza de la Democracia, la Plaza de los Héroes Navales y la Plaza San Martín.

Diversidad de posturas

En el seno de Juntos por el Perú existen posiciones diferenciadas respecto a la confrontación. La portavoz Anahí Durand manifestó días atrás que la defensa del voto no implica rechazar los resultados oficiales una vez que sean proclamados por las autoridades.

Manifestantes antigubernamentales caminan alrededor de la Plaza San Martín durante una marcha contra la entonces presidenta Dina Boluarte. (Foto AP/Martín Mejía)
Manifestantes antigubernamentales caminan alrededor de la Plaza San Martín durante una marcha contra la entonces presidenta Dina Boluarte. (Foto AP/Martín Mejía)

Durand subrayó que presentar impugnaciones y ejercer vigilancia democrática es un derecho previsto en la ley, y que el reconocimiento de los resultados se dará si se cumple la legalidad y transparencia requeridas.

El ambiente político en Perú se mantiene polarizado tras los comicios, mientras la convocatoria de mañana en Campo de Marte se configura como una jornada decisiva para quienes exigen un recuento transparente y el respeto a la voluntad popular.

El despliegue de medidas de seguridad, la llegada de delegaciones de todo el país y los pronunciamientos de las autoridades anticipan una movilización de gran magnitud.

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