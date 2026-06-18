José Domingo Pérez descarta definitivamente postular: “Mi principal obligación es lograr la libertad de Pedro Castillo”

El exfiscal del Equipo Especial Lava Jato trae abajo los rumores de una supuesta candidatura. También menciona que su principal prioridad es lograr la libertad de Pedro Castillo. Video: La Roro Network

José Domingo Pérez descartó postular a un cargo público en las próximas elecciones y afirmó que su prioridad es lograr la libertad del expresidente Pedro Castillo. El exfiscal, que integra el equipo técnico de Juntos por el Perú, señaló que el juzgamiento en segunda instancia del caso de Castillo se debe llevar a cabo en el segundo semestre del año y que esa defensa es su principal obligación en la coyuntura actual.

“Me preguntaron va a participar usted en el siguiente proceso electoral en el país, que son las elecciones municipales y regionales. En honor a la verdad dije me han invitado algunas agrupaciones políticas. Por respeto a ellas no voy a indicar cuáles son. He señalado que no porque mi principal obligación es lograr la libertad del presidente Pedro Castillo“, dijo en entrevista con Beo Noticias de La Roro Network.

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Pérez aclaró que su participación como defensa del exmandatario es parcial: lleva la defensa en el proceso por rebelión y golpe de estado, mientras que los casos de presunta corrupción están a cargo de otro abogado.

Asimismo, el exfiscal aclaró las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Juntos por el Perú. Señaló que fue llamado para aportar y actuar como vocero en la etapa poselectoral. “Estoy siendo convocado para aportar y también ser vocero”, dijo, y agregó que no le parece “muy correcto” abandonar esa labor porque, sostuvo, “tenemos que defender el voto de los peruanos y peruanas en el extranjero”.

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Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

La etapa postelectoral

José Domingo Pérez subrayó que el proceso electoral “no ha concluido”. En esa línea, describió el momento actual como una etapa “poselectoral” y “de impugnación”, en la que asumió un rol activo como vocero.

Pérez advirtió que un eventual triunfo de Keiko Fujimori obligaría a todos los que defienden la democracia a hacer política. “De darse un posible triunfo de la señora Fujimori, vamos a tener que hacer política todos los que queremos una democracia, un estado de derecho y vivir en libertades”, sostuvo.

En ese marco, llamó a construir “una oposición unida y responsable, no oportunista” y estableció su segundo orden de prioridades: después de la defensa de Castillo, viene “la defensa de la democracia”.

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Añadió que también está en juego su propia seguridad. “Mi defensa de mi vida y todo lo que significan mis derechos y garantías con un posible gobierno de la señora Fujimori”, señaló al cerrar su lista de prioridades.

Fiscal permanecerá alejado de la institución 6 meses. Sentencia del TC de 2024 gatilló imposición de la medida por un hecho de 2018. Foto: Andina

Pérez defiende impugnaciones

Durante la entrevista, José Domingo Pérez defendió los cuestionamientos de Juntos por el Perú de impugnar los votos de peruanos en el extranjero, donde Keiko Fujimori obtuvo mayo respaldo que Roberto Sánchez.

Pérez cuestionó que la ONPE modificara los lineamientos para el tratamiento de las actas de mesas de sufragio del exterior.

“Pachas decide modificar las reglas de juego para el segundo tiempo y modifica precisamente ese punto, no señalando que las actas tienen que ser digitalizadas. Por lo tanto, lo que sucedía ese día, el 7 de junio, en el extranjero, Juntos por el Perú no tuvo conocimiento de resultado. Y segundo, las actas, como las células, podían trasladarse al país a través de cualquier modo o medio. Como hemos visto, el traslado que ocurrió en Argentina, después de varios días, que han llegado como bulto, parecido a una encomienda”, dijo.

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