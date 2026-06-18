Día negro para Germán Juárez: Lo investigan por supuesto soborno y Tomás Gálvez lo echa de la coordinación de Lavado de Activos

Germán Juárez logró condenas contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Foto: composición/Fiscalía/PJ

Un día nefasto fue el miércoles 17 de junio el fiscal provincial Germán Juárez. El exmiembro del Equipo Especial Lava Jato viene siendo investigado por supuestamente exigir un soborno, hecho por el que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, lo echó de la coordinación nacional de las Fiscalías de Lavado de Activos.

Como se recuerda, Gálvez promovió a Juárez como fiscal superior provisional y coordinador nacional de las referidas fiscalías en diciembre de 2025. Dijo que fue en reconocimiento a su labor en el hoy desactivado Equipo Especial. Y es que, para ese momento, Juárez había logrado condenar a dos expresidentes: Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

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Sin embargo, la suerte del fiscal cambió hace unas semanas, cuando el caído en desgracia Henry Amenábar dijo que supuestamente tenía información de un supuesto soborno.

Amenábar señaló que un abogado identificado como José Luis Pinares habría actuado en representación del fiscal Germán Juárez para solicitar un millón de dólares al empresario Gustavo Salazar Delgado, acusado de lavado de activos en el caso Lava Jato, con el fin de asegurar que su colaboración eficaz fuera aprobada por la Fiscalía.

Según el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez, hay “indicios” de que Juárez habría cometido el delito de cohecho pasivo especifico, por lo que se inició una investigación preliminar por 90 días.

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Tomás Gálvez ordena la remoción de Germán Juárez Atoche de sus cargos como fiscal superior provisional y coordinador de fiscalías especializadas en lavado de activos, según este documento oficial.

Una de las diligencias dispuestas por Chávez Sánchez es "Solicitar a la Coordinación Superior Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavados de Activos, tengan a bien remitir a esta Fiscalía Superior, de manera reservada, copia de absolutamente todos los documentos que forman parte de la carpeta o las carpetas de colaboración eficaz que tengan como aspirante o como colaborador eficaz a la persona de Gustavo Salazar Delgado, y que hayan estado a cargo del ex equipo especial de fiscales a cargo del caso Odebrecht“.

No obstante, justamente, la coordinación a la que se solicita la documentación del intento de colaboración eficaz de Salazar Delgado está a cargo de Germán Juárez.

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Degradado

El fiscal superior Reggis Chávez elevó un informe al despacho de Tomás Gálvez comunicando el inicio de la investigación contra Germán Juárez.

Extracto de la resolución de la Fiscalía de la Nación que justifica la remoción del fiscal Germán Juárez Atoche y designa a su reemplazo, en el contexto de las declaraciones de Tomás Gálvez.

Ante ello, Gálvez consideró “oportuno” concluir la promoción y el destaque de Juárez. Para “salvaguardar la integridad de la función fiscal, la confianza ciudadana, la imagen institucional del Ministerio Público, para garantizar un servicio eficiente y eficaz”.

El fiscal de la Nación también toma esta decisión para que se envíe la información solicitada a la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, el despacho de Reggis Chávez.

Así, Germán Juárez regresará a su plaza de origen como fiscal provincial titular.

“Considerando que el abogado Germán Juárez Atoche retiene cargo de carrera como fiscal provincial titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio (supraprovincial-corporativo) de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro, resulta necesario designarlo en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos”, se lee en la resolución de Gálvez.

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