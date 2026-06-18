¿Dónde ver Canadá vs Qatar por Mundial 2026 HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo B del Mundial 2026

Dónde ver Canadá vs Qatar por Mundial 2026.

El estadio BC Place de Vancouver será el escenario del choque clave entre las selecciones de Canadá y Qatar el jueves 18 de junio, en el marco de la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar de a tres tras haber igualado en sus compromisos de la jornada inaugural, lo que mantiene la paridad y la tensión dentro de la zona.

Tanto Suiza como Bosnia y Herzegovina son los otro rivales del cuadro que apunta a ser parejo hasta la última jornada, de ahí que cada encuentro se disputará con mucha intensidad.

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Dónde ver Canadá vs Qatar por Mundial 2026

El Canadá vs Qatar tendrá lugar en el estadio BC Place de Vancouver. En Perú, la transmisión estará a cargo de DSports y la plataforma de streaming, DGO. En territorio canadiense, el encuentro se emitirá por RDS, TSN, CTV y Amazon Prime Video, mientras que en suelo qatarí la señal estará disponible a través de beIN Sports MAX.

De la misma manera, la cobertura digital incluirá actualizaciones en la web de Infobae Perú, donde los usuarios accederán a información previa, el seguimiento minuto a minuto y datos complementarios sobre el desarrollo del encuentro.

Así llegan Canadá y Qatar

La selección de Canadá rescató un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina gracias al gol de Cyle Larin en el tramo final del partido, demostrando capacidad de reacción pero dejando dudas sobre su capacidad ofensiva.

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La presión recae especialmente sobre los ‘canucks’, que contarán con el apoyo de su afición en Vancouver, pero enfrentan la incertidumbre por la situación física de Alphonso Davies. El lateral de Bayern Múnich sigue en duda por una lesión muscular que lo dejó fuera del debut, generando preocupación sobre su disponibilidad para el choque ante Qatar.

Qatar, por su parte, sorprendió al igualar 1-1 ante Suiza, el equipo más fuerte del grupo, con un autogol de Miro Muheim en tiempo de descuento.

El equipo asiático, dirigido por el español Julen Lopetegui, demostró fortaleza anímica y capacidad para competir hasta el final, confiando en su disciplina táctica y juego colectivo para intentar dar el golpe frente a los locales.

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Horarios del Canadá vs Qatar por Mundial 2026

El encuentro entre Canadá y Qatar, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, se disputará el jueves 18 de junio a las 17:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Canadá, Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.

Para Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio está previsto para las 19:00 horas. En México, el horario de inicio será a las 16:00 horas. En España, el duelo se jugará a la medianoche del viernes 19 de junio, mientras que en Qatar dará inicio a la 01:00 de la madrugada.

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Último enfrentamiento

Las selecciones de Canadá y Qatar se han visto las caras solo en una oportunidad. Esto sucedió el 23 de setiembre del 2022 en un amistoso internacional que se dispuó en el estadio Ernst Happel de Austria. En aquella ocasión, los norteamericanos se impusieron por 2-0 con los goles de Cyle Larin y Jonathan David.

Canadá venció 2-0 a Qatar en Austria el 2022. - créditos: Agencias

Canadá vs Qatar: posibles alineaciones

Canadá: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea, Ismael Koné, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Liam Millar, Tani Oluwaseyi y Jonathan David. DT: Jesse Marsch

Qatar: Mahmud Abunada, Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al Amin, Assim Madibo, Jassem Gaber, Issa Laye, Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui

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