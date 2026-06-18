¿A qué hora juegan Canadá vs Qatar HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026

A qué hora Canadá vs Qatar por el Mundial 2026. (ESPN)

El Estadio BC Place de Vancouver será escenario de un partido clave entre Canadá y Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Ambos equipos llegan a este compromiso después de haber igualado en sus debuts, por lo que la urgencia de sumar de a tres puntos se hace sentir en ambos campamentos.

A qué hora juega Canadá vs Qatar por el Mundial 2026

El duelo entre Canadá y Qatar por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 se disputará hoy, jueves 18 de junio, en el Estadio BC Place de Vancouver. La programación horaria para distintos países de Sudamérica permite a los aficionados seguir el partido en directo según su ubicación.

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En Perú, Colombia y Ecuador, el inicio está previsto para las 17:00 horas. Los aficionados de Chile, Bolivia y Venezuela podrán ver el encuentro desde las 18:00 horas. Por su parte, en Brasil, Argentina y Paraguay, el pitazo inicial será a las 19:00 horas.

Dónde ver Canadá vs Qatar por Mundial 2026.

Dónde ver Canadá vs Qatar por el Mundial 2026

Los seguidores del Mundial 2026 en Perú y el resto de Sudamérica podrán disfrutar del partido entre Canadá y Qatar gracias a la transmisión de DirecTV, que emitirá el encuentro en su habitual señal deportiva. La cobertura televisiva se complementa con opciones digitales que amplían el acceso para los usuarios.

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Quienes prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras tendrán a disposición las plataformas de DGO y Paramount+, que transmitirán en directo por streaming. Esta alternativa digital asegura que los aficionados puedan conectarse al evento desde cualquier lugar, facilitando el seguimiento minuto a minuto.

Para quienes buscan información adicional, Infobae brindará una cobertura especial del duelo. El portal ofrecerá detalles previos al encuentro, declaraciones de los protagonistas y un relato en tiempo real del desarrollo del partido, garantizando a los lectores una fuente informativa completa sobre lo que ocurra en la segunda fecha del Grupo B en Vancouver.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Así llegan Canadá y Qatar al choque por el Mundial 2026

El partido entre Canadá y Qatar asume un carácter decisivo en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, con ambos equipos urgidos por sumar su primera victoria en el certamen. Tras el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en Toronto, el conjunto canadiense busca aprovechar su localía en Vancouver para afirmar sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Jesse Marsch sabe que un triunfo ante los qataríes marcaría el impulso necesario para consolidarse en la tabla, especialmente considerando que su último partido de la fase de grupos será ante una Suiza que se perfila como uno de los rivales más complejos de la zona. La presión por ganar se intensifica al tratarse de uno de los países anfitriones del torneo.

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Por su parte, Qatar llega motivado tras conseguir su primer punto histórico en un Mundial, gracias al empate agónico frente a Suiza en el quinto minuto de adición. Esta reacción sobre el final inyecta confianza en el plantel asiático, que ahora busca sorprender a Canadá y mantener intactas sus chances en un grupo altamente competitivo y parejo.

El grupo B mantiene la incertidumbre respecto a los clasificados, ya que todos los equipos han sumado puntos en la primera jornada. La igualdad del debut, tanto para Canadá como para Qatar, deja abierta la pelea por los boletos a la siguiente ronda, lo que incrementa la importancia de este enfrentamiento en Vancouver.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar vs Suiza - Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EE. UU. - 13 de junio de 2026. Pedro Miguel de Qatar celebra después de que Boualem Khoukhi anotara el primer gol. REUTERS/Carlos Barria