Directivo de Universitario reveló si Fernanda Tomé fichará por el club tras su salida de San Martín: “Me parece una gran jugadora”

La Universidad San Martín sorprendió al anunciar la salida de Fernanda Tomé. La punta brasileña fue una de las referentes del equipo en las últimas temporadas, pero la directiva decidió finalizar su ciclo antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Ante este escenario, Fabricio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a ‘Tomezinha’ para la próxima campaña, durante una entrevista en el podcast Garra en la red.
Acerbi se refirió primero a la noticia: “Recién viniendo acá me enteré que no iba a seguir en San Martín, ¿no? Una pena, me pareció que es una gran jugadora”.
PUBLICIDAD
Luego, al ser consultado sobre el interés por la jugadora, señaló: “Creo que a todos los clubes. Creo que a todos. A todos los equipos”. También remarcó: “Es una buena jugadora”.
Finalmente, Acerbi explicó por qué no buscarán su fichaje en este mercado de pases y destacó el vínculo de Tomé con su antiguo club. “Entiendo que ella le tenía mucho cariño a San Martín y le deseo lo mejor en la liga o el equipo al que vaya, pero acá no”.
La despedida de San Martín y la revelación de ‘Tomezinha’
La Universidad San Martín comunicó oficialmente que Fernanda Tomé no continuará en el equipo, poniendo fin a la etapa de la atacante brasileña de 36 años tras tres temporadas. La salida de la brasileña marca el cierre de uno de los ciclos más destacados y representativos en el voleibol del club. Desde su llegada, la jugadora se consolidó como referente por su experiencia y liderazgo, valores que la acercaron a la hinchada y le valieron el respeto de rivales y compañeros.
PUBLICIDAD
La institución anunció su partida a través de un video difundido en redes sociales y un mensaje de agradecimiento: “¡Por siempre en nuestros corazones, Fer! Tres temporadas de entrega, pasión y momentos inolvidables que quedarán para siempre en nuestra historia. Más que una gran jugadora, te convertiste en una líder dentro de la cancha y en una inspiración fuera de ella”.
Por su parte, Fernanda Tomé utilizó sus redes sociales para despedirse y agradecer a la afición ‘santa’. La punta extranjera manifestó su deseo de seguir compitiendo en la Liga Peruana de Vóley, aunque señaló que la directiva de San Martín no le ofreció la opción de renovar su contrato.
PUBLICIDAD
“Lamentablemente, mi regreso no será posible porque no recibí ninguna propuesta por parte de la directiva del proyecto para permanecer en el equipo. En ningún momento mi representante ni yo fuimos contactados para conversar sobre una renovación”, sostuvo en un mensaje dirigido a los aficionados.
Tomé también agradeció el respaldo recibido durante su paso por Perú, recordando el aprecio de los seguidores de la Universidad San Martín y del voleibol nacional. “Realmente me habría gustado continuar en Perú, pero no siempre nuestros deseos coinciden con las decisiones de quienes dirigen el proyecto”, expresó, dejando en claro su sorpresa por la decisión del club.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”
El jefe polideportivo de la ‘U’ solicitó mesura respecto a las expectativas generadas por la llegada de la atacante peruana procedente de la Universidad San Martín
A qué hora juega México vs Corea del Sur en Perú: partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
Las selecciones que sumaron tres puntos en su estreno se citan en el Estadio Akron de Guadalajara. A continuación, los detalles del compromiso
Dónde ver México vs Corea del Sur HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
Duelo trascendental por el liderato de la serie. Los protagonistas convergen en el estadio Akron con la idea de asestar un golpe que allane el acceso a la siguiente ronda. Conoce las frecuencias del juego
Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: ¿cuándo inicia la semana 2?
Tras culminar la semana 1, las 18 selecciones volverán al ruedo para continuar con las competencia por alcanzar la gloria. Conoce los detalles del segundo tramo de la competencia
¿Dónde ver Canadá vs Qatar por Mundial 2026 HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo B del Mundial 2026
Los ‘canucks’, uno de los anfitriones de la cita mundialista, quieren conseguir su primer triunfo ante un cuadro asiático que viene de sumar un punto. Conoce los detalles del compromiso
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD