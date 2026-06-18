Directivo de Universitario reveló si Fernanda Tomé fichará por el club tras su salida de San Martín: “Me parece una gran jugadora”

El jefe polideportivo se refirió a la reciente salida de 'Tomezinha' de San Martín. Créditos: Garra en la red / Youtube.

La Universidad San Martín sorprendió al anunciar la salida de Fernanda Tomé. La punta brasileña fue una de las referentes del equipo en las últimas temporadas, pero la directiva decidió finalizar su ciclo antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Ante este escenario, Fabricio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a ‘Tomezinha’ para la próxima campaña, durante una entrevista en el podcast Garra en la red.

Acerbi se refirió primero a la noticia: “Recién viniendo acá me enteré que no iba a seguir en San Martín, ¿no? Una pena, me pareció que es una gran jugadora”.

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Luego, al ser consultado sobre el interés por la jugadora, señaló: “Creo que a todos los clubes. Creo que a todos. A todos los equipos”. También remarcó: “Es una buena jugadora”.

Finalmente, Acerbi explicó por qué no buscarán su fichaje en este mercado de pases y destacó el vínculo de Tomé con su antiguo club. “Entiendo que ella le tenía mucho cariño a San Martín y le deseo lo mejor en la liga o el equipo al que vaya, pero acá no”.

Directivo de Universitario reveló si Fernanda Tomé llegará al club tras su salida de San Martín.

La despedida de San Martín y la revelación de ‘Tomezinha’

La Universidad San Martín comunicó oficialmente que Fernanda Tomé no continuará en el equipo, poniendo fin a la etapa de la atacante brasileña de 36 años tras tres temporadas. La salida de la brasileña marca el cierre de uno de los ciclos más destacados y representativos en el voleibol del club. Desde su llegada, la jugadora se consolidó como referente por su experiencia y liderazgo, valores que la acercaron a la hinchada y le valieron el respeto de rivales y compañeros.

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La institución anunció su partida a través de un video difundido en redes sociales y un mensaje de agradecimiento: “¡Por siempre en nuestros corazones, Fer! Tres temporadas de entrega, pasión y momentos inolvidables que quedarán para siempre en nuestra historia. Más que una gran jugadora, te convertiste en una líder dentro de la cancha y en una inspiración fuera de ella”.

Por su parte, Fernanda Tomé utilizó sus redes sociales para despedirse y agradecer a la afición ‘santa’. La punta extranjera manifestó su deseo de seguir compitiendo en la Liga Peruana de Vóley, aunque señaló que la directiva de San Martín no le ofreció la opción de renovar su contrato.

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“Lamentablemente, mi regreso no será posible porque no recibí ninguna propuesta por parte de la directiva del proyecto para permanecer en el equipo. En ningún momento mi representante ni yo fuimos contactados para conversar sobre una renovación”, sostuvo en un mensaje dirigido a los aficionados.

Tomé también agradeció el respaldo recibido durante su paso por Perú, recordando el aprecio de los seguidores de la Universidad San Martín y del voleibol nacional. “Realmente me habría gustado continuar en Perú, pero no siempre nuestros deseos coinciden con las decisiones de quienes dirigen el proyecto”, expresó, dejando en claro su sorpresa por la decisión del club.

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Fernanda Tomé se despidió de los hinchas de la San Martín y explicó que la dirigencia no le ofreció la renovación. Crédito: Instagram: Fernanda Tomé.