PNP instalará controles de identidad en peajes de Lima por la manifestación de Juntos por el Perú este viernes

A raíz de la convocatoria a manifestaciones por parte de Juntos por el Perú hacia sus seguidores debido a sus dudas sobre el resultado de las elecciones presidenciales -pese a que el conteo de voto no ha terminado-, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado un operativo de control de identidad en peajes al ingreso a Lima.

La PNP anunció que buscará evitar “confrontaciones” ante la manifestación convocada para este viernes a las 4:00 p.m. en el Campo de Marte, mientras avanza el escrutinio de la ONPE. “No queremos confrontaciones y eso creo que lo deseamos todos los peruanos”, afirmó a Panamericana el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

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Los operativos anunciados por la Policía Nacional se realizarán en puntos de acceso como los peajes. Según Panamericana, el objetivo de la PNP es la supervisión y el control de los puntos de ingreso a la ciuda de Lima. El general Revoredo explicó que la actuación policial se enfocará primero en la persuasión. “Agotar la verbalización”, dijo al detallar que la intervención buscará que “no se trasgreda ningún bien jurídico”.

El candidato Roberto de Juntos por Perú se dirige a un grupo de jóvenes y simpatizantes en un evento de campaña con decoraciones en verde, blanco y rojo.

Cómo serán los controles en los accesos a Lima

Según el medio televisivo, la PNP verificará la identidad de las personas que ingresen a la capital y se revisará su situación judicial para verificar si alguno de los ciudadanos que busquen ingresar a la ciudad no tenga una requisitoria.

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Revoredo añadió que, si se afectan derechos de terceros, la respuesta cambiará bajo criterios de uso de la fuerza y garantías. “Ya si se agrede los intereses de otras personas, tendrá que hacerse la supremacía de la fuerza en forma racional, proporcional, en un debido proceso y en el respeto respecto a los derechos humanos”, sostuvo.

Aunque para la noche del miércoles 17 de junio aún no se registró la llegada de agentes de la PNP al peaje de Villa, sí se espera un despliegue en las próximas horas.

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacen un control de identidad al interior de un bus de transporte público. (Municipalidad de San Miguel)

Me pidieron el DNI en la calle ¿Qué debo hacer?

Según una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, solo hay dos supuestos en los que un policía puede requerir que cualquier persona muestre su DNI para identificarse en el lugar en el que esté y sin necesidad de tener una orden firmada por un fiscal o un juez:

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Que el agente de la PNP considere que resulta necesario para prevenir un delito .

Para obtener información útil para la averiguación de un hecho punible.

En caso de que alguno de estos supuestos se cumpla, se procede al segundo paso del control de identidad en un lugar público: el ciudadano deberá presentar su DNI o cualquier otro documento válido para acreditar su identidad. En caso de que sea un ciudadano extranjero, deberá presentar el Carnet de Extranjería o un Pasaporte.

Durante el proceso, el agente de la PNP “deberá otorgar a el/la requerido/a en el lugar de la intervención el tiempo necesario o facilidades para encontrar su documento de identidad y exhibirlo”.

Control de Identidad y los pasos a seguir según sentencia del Tribunal Constitucional. (Foto: TC)

Según lo indicado en la sentencia del TC, todas las personas pueden usar medios electrónicos, llamadas telefónicas e incluso “la conducción al lugar donde están sus documentos, de ser el caso”. Todo esto sin necesidad de acudir a una dependencia policial.

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Los ciudadanos intervenidos también tienen el derecho de exigir a los agentes de la PNP que se identifiquen y que indiquen la comisaría a la que se encuentren asignados.

Si la persona intervenida presenta su identificación y esta es acreditada por el agente de la PNP, entonces se devolverán todos los documentos al ciudadano peruano o extranjero y se autorizará que se aleje del lugar de la intervención.

¿Qué pasa si aun así me llevan a la Comisaría?

Según el Ministerio de Justicia, los agentes de la PNP encargados de la intervención solo podrán llevar a un ciudadano peruano o extranjero a una comisaría si no logra presentar un documento de identidad, si el documento “genera dudas sobre su autenticidad o correspondencia de identidad”.

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Control de Identidad Policial. (Foto: Andina)

También se indica que “según la gravedad del hecho investigado o ámbito de la operación policial practicada, deberá conducirlo/a a la dependencia policial más cercana para fines exclusivos de identificación”.

Los policías que intervinieron al ciudadano deberán justificar cuáles fueron las razones del traslado en un Acta de Control de Identidad Policial. Dentro de la comisaría, los agentes de la PNP también deberán registrar la diligencia en el Libro de Registro de Control de Identidad Policial, que incluye los datos del intervenido, el lugar, los motivos de la intervención, etc.

Los ciudadanos deben recordar que, pese a que se encuentran en una comisaría, la Policía no puede ingresarlos a una celda, ni estar en contacto con personas detenidas.

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