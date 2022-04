Naciones Unidas se pronunció ante los constantes casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes en Perú

Violencia sexual en Perú. Foto: Andina.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expuso una cifra aterradora sobre la violencia sexual en el Perú . Según sus estadísticas, más de 21 mil menores han sido víctimas de violación en los últimos cuatro años, es decir, entre 15 a 16 menores son abusados a diario en el Perú.

Esto fue recordado por el Sistema de las Naciones Unidas en Perú, que a través de un comunicado “lamentaron y condenaron los casos de abuso sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes, cuyas devastadoras consecuencias son duraderas para toda la vida”. “Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias en sus demandas por justicia”, indicaron.

“En el Perú, cada día 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual. Entre el 2020 y 2021, los casos de maternidad adolescente entre menores de 15 años se incrementaron de 1,158 a 1,438. Consideramos que esta preocupante situación requiere de una respuesta integral ”, se lee en la misiva.

Por tal motivo, desde su cuenta de Twitter, el organismo internacional expresó la urgencia de implementar una política multisectorial de prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Así como fortalecer el monitoreo de los casos de violencia; incorporar la educación sexual en el sistema educativo nacional y mejorar los servicios de salud mental, y salud sexual y reproductiva.

Asimismo, las Naciones Unidas en Perú agregó que es fundamental “fortalecer a los operadores de justicia, los mecanismos e instituciones que brinden garantías para incentivar las denuncias libres de revictimización; mejorar el acceso a la justicia para eliminar la impunidad de los delitos, imponer los castigos correspondientes y agilizar los procesos”.

En su mensaje informó que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha manifestado, con relación a la castración química y otras medidas similares, que es más efectivo combatir la impunidad para estos crímenes que incrementar la severidad del castigo.

“Es necesario brindar seguridad en el acceso a la justicia y asegurar la ejecución de las penas existentes. Los castigos que se impongan a los agresores no deben colocarnos en riesgo de cometer otras violaciones a los derechos humanos”, continúa la misiva.

Por último, reiteraron el compromiso y disposición de las Naciones Unidas para apoyar a las instituciones del Estado peruano en sus esfuerzos para eliminar estos delitos y propiciar una sociedad más igualitaria que nos plantean la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Comunicado de Naciones Unidas en Perú.

CASTRACIÓN QUÍMICA PARA VIOLADORES

El Ejecutivo aprobó el proyecto de ley sobre castración química para violadores, el cual será remitido al Congreso de la República para que sea analizado, discutido y, si la representación nacional lo considera pertinente, aprobado. Esta fue una propuesta del presidente Pedro Castillo para los violadores y abusadores sexuales de menores, a raíz del penoso caso de una pequeña de 3 años secuestrada y violentada en Chiclayo.

“Hoy (ayer 20 de abril) en Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de ley que implementa el tratamiento médico especializado para la inhibición de la libido para violadores de menores de edad. Muchos dicen que la castración química es una denominación que no corresponde. Este proyecto ha sido aprobado, y el día de mañana se está elevando al Congreso para que sea analizado, discutido y, si lo consideran pertinente, aprobado”, manifestó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

Además, el ministro precisó que la aprobación de la castración química para violadores no significaría la desvinculación del Perú del Pacto de San José, ya que no se trata de la pena de muerte. “En este caso es una modificación al Código Penal que va acompañada de la bonificación del artículo 368 del Código Penal, donde aquel que no compla poscondena con esta medida incurrirá en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. De tal forma que la pertinencia de la técnica legislativa está de acuerdo a la ley”, puntualizó.

