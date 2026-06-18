Corte de luz este 19 de junio: Pluz suspende su servicios por hasta 14 horas en cuatro distritos

Corte de luz masivo en Lima

Vecinos de varios distritos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones este viernes 19 de junio debido a los cortes de luz programados por Pluz. La empresa informó que realizará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de su infraestructura de distribución, lo que obligará a suspender temporalmente el servicio en diversos sectores de la capital.

La jornada afectará principalmente a zonas de Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y San Miguel. En algunos sectores, las interrupciones se extenderán por más de 12 horas, convirtiéndose en uno de los cronogramas más amplios de la semana.

Carabayllo: el distrito con más zonas afectadas

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los trabajos alcanzarán sectores de:

Programa de Vivienda Las Retamas (manzanas A, A1, B, B Prima, C, D, E y F).

Residencial Brisas de Montecarlo (manzanas B, C, D, E, F, G y H).

Los Claveles de Huacoy (manzanas E e I).

Montecarlo de Carabayllo (manzana C).

El Amanecer de Huacoy (manzana B).

San Francisco de Carabayllo (manzana C).

Programa de Vivienda Punchauca (manzana A).

De 9:30 a.m. a 9:30 p.m.

La interrupción más extensa del día afectará urbanizaciones, asociaciones de vivienda y conjuntos residenciales de Carabayllo durante 12 horas.

Entre las zonas incluidas figuran:

Urbanización Santo Domingo.

Urbanización Las Gardenias.

Asociación de Vivienda Las Casuarinas III Etapa.

Programa de Vivienda Los Girasoles de Carabayllo.

Asociación Villa Caudevilla.

Conjunto Multifamiliar.

Residencial Lucyana de Carabayllo.

Urbanización Villa Corpac.

Villa Santa Ana.

La Rinconada de San Isidro.

San Francisco de Carabayllo.

Chavín de Huántar.

Conjunto Habitacional Edwin Vásquez Cam.

Villa Mercedes.

Virgen del Carmen.

Las Dalias.

Urbanización Enace.

Las Riveras del Chillón.

Villa Santa Rosita.

El Edén de Carabayllo.

Asimismo, también se verán afectados sectores de:

Urbanización Santo Domingo III, V, VI y VII Etapa.

Residencial El Derby de Carabayllo.

Programa Residencial Santa María.

San Bernardo de Carabayllo.

Villa Zarahemla.

Valle de San Isidro.

Los Ángeles de Carabayllo.

La Flor de Carabayllo.

Las labores incluirán además sectores ubicados en la avenida Condorcanqui, cuadras 8 y 12.

Independencia: cortes desde temprano

De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

En Independencia, los trabajos alcanzarán sectores de las urbanizaciones Las Violetas y El Ermitaño.

Entre las vías afectadas figuran:

Calle Las Amapolas.

Calle Los Claveles.

Calle Los Nogales.

Calle Los Pinos.

Avenida Las Violetas.

Avenida Túpac Amaru (kilómetro 4.5).

También se suspenderá el servicio en:

Jirón 23 de Diciembre.

Jirón 37 Días.

Avenida María Parado de Bellido.

Avenida Túpac Amaru.

Jirón Faustino Sánchez Carrión.

Pasaje Santa Rosa.

Jirón Los Tumbos.

Jirón El Pueblo.

Jirón Independencia.

Además, se incluyen las manzanas 33 y 34 del asentamiento humano Independencia CV Las Gardenias.

San Martín de Porres

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En SMP, la interrupción afectará:

Urbanización Brisas de Santa Rosa (manzanas C, D, J y K).

Urbanización El Rosal Santa Rosa (manzanas C y F).

Urbanización Las Brisas de Santa Rosa (manzanas K, L, M y R).

San Miguel

De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los trabajos programados alcanzarán varias calles tradicionales del distrito:

Jirón Arica, cuadras 5 y 6.

Jirón Francisco Bolognesi, cuadras 3 y 4.

Jirón Miguel Grau, cuadra 3.

Jirón Tacna, cuadra 5.

Jirón Santa Ana, cuadra 3.

Jirón Alfonso Ugarte, cuadra 2.

¿Por qué se realizan estos cortes?

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Pluz señaló que las interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo y modernización de redes eléctricas. Estas labores permiten reemplazar componentes, reforzar instalaciones y disminuir el riesgo de fallas inesperadas que puedan afectar a los usuarios.

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Recomendaciones para los usuarios

Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos antes del corte.

Evitar el uso de velas y optar por linternas o luces recargables.

Mantener cerradas las puertas del refrigerador para conservar los alimentos.

Tener baterías, agua potable y un kit básico de emergencia.

Las personas que utilizan equipos médicos eléctricos deben prever sistemas alternativos de respaldo.

Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa para conocer actualizaciones sobre el servicio.