Perú

Corte de luz este 19 de junio: Pluz suspende su servicios por hasta 14 horas en cuatro distritos

La empresa Pluz ejecutará labores de reforzamiento y modernización de redes con el objetivo de mejorar la estabilidad del suministro y prevenir futuras averías

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Corte de luz masivo en Lima
Corte de luz masivo en Lima

Vecinos de varios distritos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones este viernes 19 de junio debido a los cortes de luz programados por Pluz. La empresa informó que realizará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de su infraestructura de distribución, lo que obligará a suspender temporalmente el servicio en diversos sectores de la capital.

La jornada afectará principalmente a zonas de Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y San Miguel. En algunos sectores, las interrupciones se extenderán por más de 12 horas, convirtiéndose en uno de los cronogramas más amplios de la semana.

Carabayllo: el distrito con más zonas afectadas

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los trabajos alcanzarán sectores de:

  • Programa de Vivienda Las Retamas (manzanas A, A1, B, B Prima, C, D, E y F).
  • Residencial Brisas de Montecarlo (manzanas B, C, D, E, F, G y H).
  • Los Claveles de Huacoy (manzanas E e I).
  • Montecarlo de Carabayllo (manzana C).
  • El Amanecer de Huacoy (manzana B).
  • San Francisco de Carabayllo (manzana C).
  • Programa de Vivienda Punchauca (manzana A).

De 9:30 a.m. a 9:30 p.m.

La interrupción más extensa del día afectará urbanizaciones, asociaciones de vivienda y conjuntos residenciales de Carabayllo durante 12 horas.

Entre las zonas incluidas figuran:

  • Urbanización Santo Domingo.
  • Urbanización Las Gardenias.
  • Asociación de Vivienda Las Casuarinas III Etapa.
  • Programa de Vivienda Los Girasoles de Carabayllo.
  • Asociación Villa Caudevilla.
  • Conjunto Multifamiliar.
  • Residencial Lucyana de Carabayllo.
  • Urbanización Villa Corpac.
  • Villa Santa Ana.
  • La Rinconada de San Isidro.
  • San Francisco de Carabayllo.
  • Chavín de Huántar.
  • Conjunto Habitacional Edwin Vásquez Cam.
  • Villa Mercedes.
  • Virgen del Carmen.
  • Las Dalias.
  • Urbanización Enace.
  • Las Riveras del Chillón.
  • Villa Santa Rosita.
  • El Edén de Carabayllo.

Asimismo, también se verán afectados sectores de:

  • Urbanización Santo Domingo III, V, VI y VII Etapa.
  • Residencial El Derby de Carabayllo.
  • Programa Residencial Santa María.
  • San Bernardo de Carabayllo.
  • Villa Zarahemla.
  • Valle de San Isidro.
  • Los Ángeles de Carabayllo.
  • La Flor de Carabayllo.

Las labores incluirán además sectores ubicados en la avenida Condorcanqui, cuadras 8 y 12.

Independencia: cortes desde temprano

De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

En Independencia, los trabajos alcanzarán sectores de las urbanizaciones Las Violetas y El Ermitaño.

Entre las vías afectadas figuran:

  • Calle Las Amapolas.
  • Calle Los Claveles.
  • Calle Los Nogales.
  • Calle Los Pinos.
  • Avenida Las Violetas.
  • Avenida Túpac Amaru (kilómetro 4.5).

También se suspenderá el servicio en:

  • Jirón 23 de Diciembre.
  • Jirón 37 Días.
  • Avenida María Parado de Bellido.
  • Avenida Túpac Amaru.
  • Jirón Faustino Sánchez Carrión.
  • Pasaje Santa Rosa.
  • Jirón Los Tumbos.
  • Jirón El Pueblo.
  • Jirón Independencia.

Además, se incluyen las manzanas 33 y 34 del asentamiento humano Independencia CV Las Gardenias.

San Martín de Porres

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En SMP, la interrupción afectará:

  • Urbanización Brisas de Santa Rosa (manzanas C, D, J y K).
  • Urbanización El Rosal Santa Rosa (manzanas C y F).
  • Urbanización Las Brisas de Santa Rosa (manzanas K, L, M y R).

San Miguel

De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los trabajos programados alcanzarán varias calles tradicionales del distrito:

  • Jirón Arica, cuadras 5 y 6.
  • Jirón Francisco Bolognesi, cuadras 3 y 4.
  • Jirón Miguel Grau, cuadra 3.
  • Jirón Tacna, cuadra 5.
  • Jirón Santa Ana, cuadra 3.
  • Jirón Alfonso Ugarte, cuadra 2.

¿Por qué se realizan estos cortes?

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Pluz señaló que las interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo y modernización de redes eléctricas. Estas labores permiten reemplazar componentes, reforzar instalaciones y disminuir el riesgo de fallas inesperadas que puedan afectar a los usuarios.

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Recomendaciones para los usuarios

  • Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos antes del corte.
  • Evitar el uso de velas y optar por linternas o luces recargables.
  • Mantener cerradas las puertas del refrigerador para conservar los alimentos.
  • Tener baterías, agua potable y un kit básico de emergencia.
  • Las personas que utilizan equipos médicos eléctricos deben prever sistemas alternativos de respaldo.

Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa para conocer actualizaciones sobre el servicio.

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