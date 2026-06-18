Corte de luz este 19 de junio: Pluz suspende su servicios por hasta 14 horas en cuatro distritos

Vecinos de varios distritos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones este viernes 19 de junio debido a los cortes de luz programados por Pluz. La empresa informó que realizará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de su infraestructura de distribución, lo que obligará a suspender temporalmente el servicio en diversos sectores de la capital.
La jornada afectará principalmente a zonas de Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y San Miguel. En algunos sectores, las interrupciones se extenderán por más de 12 horas, convirtiéndose en uno de los cronogramas más amplios de la semana.
Carabayllo: el distrito con más zonas afectadas
De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los trabajos alcanzarán sectores de:
- Programa de Vivienda Las Retamas (manzanas A, A1, B, B Prima, C, D, E y F).
- Residencial Brisas de Montecarlo (manzanas B, C, D, E, F, G y H).
- Los Claveles de Huacoy (manzanas E e I).
- Montecarlo de Carabayllo (manzana C).
- El Amanecer de Huacoy (manzana B).
- San Francisco de Carabayllo (manzana C).
- Programa de Vivienda Punchauca (manzana A).
De 9:30 a.m. a 9:30 p.m.
La interrupción más extensa del día afectará urbanizaciones, asociaciones de vivienda y conjuntos residenciales de Carabayllo durante 12 horas.
Entre las zonas incluidas figuran:
- Urbanización Santo Domingo.
- Urbanización Las Gardenias.
- Asociación de Vivienda Las Casuarinas III Etapa.
- Programa de Vivienda Los Girasoles de Carabayllo.
- Asociación Villa Caudevilla.
- Conjunto Multifamiliar.
- Residencial Lucyana de Carabayllo.
- Urbanización Villa Corpac.
- Villa Santa Ana.
- La Rinconada de San Isidro.
- San Francisco de Carabayllo.
- Chavín de Huántar.
- Conjunto Habitacional Edwin Vásquez Cam.
- Villa Mercedes.
- Virgen del Carmen.
- Las Dalias.
- Urbanización Enace.
- Las Riveras del Chillón.
- Villa Santa Rosita.
- El Edén de Carabayllo.
Asimismo, también se verán afectados sectores de:
- Urbanización Santo Domingo III, V, VI y VII Etapa.
- Residencial El Derby de Carabayllo.
- Programa Residencial Santa María.
- San Bernardo de Carabayllo.
- Villa Zarahemla.
- Valle de San Isidro.
- Los Ángeles de Carabayllo.
- La Flor de Carabayllo.
Las labores incluirán además sectores ubicados en la avenida Condorcanqui, cuadras 8 y 12.
Independencia: cortes desde temprano
De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
En Independencia, los trabajos alcanzarán sectores de las urbanizaciones Las Violetas y El Ermitaño.
Entre las vías afectadas figuran:
- Calle Las Amapolas.
- Calle Los Claveles.
- Calle Los Nogales.
- Calle Los Pinos.
- Avenida Las Violetas.
- Avenida Túpac Amaru (kilómetro 4.5).
También se suspenderá el servicio en:
- Jirón 23 de Diciembre.
- Jirón 37 Días.
- Avenida María Parado de Bellido.
- Avenida Túpac Amaru.
- Jirón Faustino Sánchez Carrión.
- Pasaje Santa Rosa.
- Jirón Los Tumbos.
- Jirón El Pueblo.
- Jirón Independencia.
Además, se incluyen las manzanas 33 y 34 del asentamiento humano Independencia CV Las Gardenias.
San Martín de Porres
De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
En SMP, la interrupción afectará:
- Urbanización Brisas de Santa Rosa (manzanas C, D, J y K).
- Urbanización El Rosal Santa Rosa (manzanas C y F).
- Urbanización Las Brisas de Santa Rosa (manzanas K, L, M y R).
San Miguel
De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Los trabajos programados alcanzarán varias calles tradicionales del distrito:
- Jirón Arica, cuadras 5 y 6.
- Jirón Francisco Bolognesi, cuadras 3 y 4.
- Jirón Miguel Grau, cuadra 3.
- Jirón Tacna, cuadra 5.
- Jirón Santa Ana, cuadra 3.
- Jirón Alfonso Ugarte, cuadra 2.
¿Por qué se realizan estos cortes?
Pluz señaló que las interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo y modernización de redes eléctricas. Estas labores permiten reemplazar componentes, reforzar instalaciones y disminuir el riesgo de fallas inesperadas que puedan afectar a los usuarios.
PUBLICIDAD
Recomendaciones para los usuarios
- Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos antes del corte.
- Evitar el uso de velas y optar por linternas o luces recargables.
- Mantener cerradas las puertas del refrigerador para conservar los alimentos.
- Tener baterías, agua potable y un kit básico de emergencia.
- Las personas que utilizan equipos médicos eléctricos deben prever sistemas alternativos de respaldo.
Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa para conocer actualizaciones sobre el servicio.
Más Noticias
Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú
Con el 99.383% de actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos es de 39.115 votos. No quedan actas pendientes: solo 572 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del JNE sigue prevista para mediados de julio
Día negro para Germán Juárez: Lo investigan por supuesto soborno y Tomás Gálvez lo echa de la coordinación de Lavado de Activos
Fiscal de la Nación removió a Germán Juárez tras conocerse que la fiscalía anticorrupción le abrió una investigación por un presunto soborno ocurrido durante su paso por el Equipo Especial Lava Jato
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 18 de junio de 2026
Cinco sismos se registraron en Perú el 17 de junio de 2026, incluido un movimiento de magnitud 3.6 en el Callao y otro de 3.8 grados al norte de Nueva Cajamarca, en la región San Martín.
Corte de agua para este 20 de junio por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas
Sedapal aconsejó a los usuarios adoptar medidas preventivas y reservar agua con antelación para evitar contratiempos durante la suspensión del servicio
Canadá vs Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026
Ambas selecciones empataron en su debut de la Copa del Mundo. Su grupo es el más parejo en el arranque y solo les queda ganar para ver quién tiene chances de avanzar a la siguiente ronda. Sigue todas las incidencias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD