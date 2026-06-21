Día del Padre: Hombre dona un riñón a su hija y le devuelve la esperanza de seguir viviendo para que cumpla sus metas

Hoy es el Día del Padre, y don Teodoso decidió entregar un regalo único: donó uno de sus riñones a su hija Milagros en una intervención realizada en el Hospital Almenara de EsSalud. La operación permitió que la joven, de 18 años, dejara la diálisis y recuperara su autonomía, según el equipo médico a cargo del procedimiento. “Este día del padre quiero felicitar al mejor padre del mundo, a mi guerrero, a mi luchador y sabes que te adoro mucho”, expresó Milagros tras recibir el alta.
El trasplante, efectuado en la ciudad de Lima, marcó un hito personal y familiar. La joven había sido diagnosticada con enfermedad renal crónica terminal a los 16 años y dependía de diálisis peritoneal para sobrevivir. Su historia se suma a los cientos de vidas que han cambiado desde la puesta en marcha del departamento de trasplantes de ese hospital.
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Una intervención que simboliza la esperanza familiar
Desde 2008, el Hospital Almenara ha desarrollado un programa de trasplantes que acumula 791 intervenciones renales, de las cuales 96 corresponden a pacientes pediátricos. Según el equipo médico, la mayoría de estos procedimientos se realizaron entre padres e hijos, reflejando la relevancia de la familia en la lucha contra enfermedades graves. “Va a sacrificar su vida. Eso es lo de menos para mí”, afirmó Teodoso tras la operación, al compartir su decisión con el personal médico.
El proceso previo al trasplante requirió una serie de evaluaciones estrictas. Los especialistas realizaron pruebas de laboratorio, estudios de imágenes y valoraciones multidisciplinarias para asegurar la compatibilidad y minimizar riesgos. El equipo destacó la importancia de estos controles para garantizar el éxito de la intervención y la recuperación de ambos pacientes.
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El impacto del trasplante renal en la vida de Milagros
Antes de la cirugía, Milagros enfrentaba limitaciones severas asociadas a la diálisis, un tratamiento que condiciona la vida diaria y restringe las posibilidades de desarrollo personal y social. Su diagnóstico, recibido en la adolescencia, alteró sus planes de estudio y proyectos de vida, según relató la propia joven tras el procedimiento. La recuperación del trasplante le permitió abandonar la dependencia de máquinas y retomar sus metas.
El caso de Milagros ilustra los desafíos que enfrentan los adolescentes con enfermedades crónicas en el país. El equipo médico del Hospital Almenara destacó que cada trasplante exitoso representa una oportunidad para que los pacientes reconstruyan su proyecto vital y se integren plenamente a la sociedad.
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El rol de la familia y la medicina pública en los trasplantes
El testimonio de Teodoso resalta la disposición de los padres a asumir riesgos por la salud de sus hijos. La donación de un órgano en vida implica evaluaciones físicas y emocionales, así como un compromiso permanente con el bienestar familiar. El personal de EsSalud subrayó la importancia de la confianza y la información clara durante el proceso de selección de donantes.
Las cifras del Hospital Almenara reflejan una tendencia creciente en la donación entre familiares directos, un factor clave para reducir las listas de espera y aumentar las probabilidades de éxito en los trasplantes renales pediátricos. Los profesionales señalaron que la solidaridad intrafamiliar constituye un pilar fundamental en el abordaje de la insuficiencia renal terminal.
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Resultados y perspectivas del programa de trasplantes en el Hospital Almenara
Los datos aportados por el equipo de trasplantes muestran que, desde la creación del servicio, se han realizado 791 procedimientos renales, posicionando al hospital como un referente en la atención de pacientes con insuficiencia renal. De las 96 intervenciones pediátricas, la mayoría involucró a padres como donantes, lo que refuerza la relevancia del entorno familiar en el éxito terapéutico.
El balance de resultados incluye no solo la supervivencia de los pacientes, sino también la mejora de su calidad de vida y la posibilidad de reintegrarse a la educación y al ámbito social. Los especialistas insistieron en la necesidad de mantener campañas de sensibilización y educación para fomentar la donación de órganos, tanto en vida como post mortem.
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El mensaje de Milagros en el Día del Padre
La voz de Milagros resume el sentido profundo de la donación: “Este día del padre quiero felicitar al mejor padre del mundo, a mi guerrero, a mi luchador y sabes que te adoro mucho”. Sus palabras, recogidas por el equipo hospitalario, reflejan el valor de la gratitud y el reconocimiento a los padres que eligen dar vida a través de un acto médico y humano.
El caso de esta familia representa una de las historias que dan sentido al trabajo de los profesionales de la salud pública y a los programas de trasplantes que permiten transformar el futuro de jóvenes pacientes en el país.
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