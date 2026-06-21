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Día del Padre: Hombre dona un riñón a su hija y le devuelve la esperanza de seguir viviendo para que cumpla sus metas

El trasplante realizado en el Hospital Almenara marcó un antes y un después para una joven diagnosticada con insuficiencia renal terminal y para su familia

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En el marco del Día del Padre, conoce la inspiradora historia de Teodosio Murillo, quien no dudó en donar uno de sus riñones para salvar la vida de su hija Milagros. Un exitoso trasplante realizado en el Hospital Almenara de EsSalud que le ha dado una nueva esperanza y una segunda oportunidad para vivir. | TV Perú Noticias

Hoy es el Día del Padre, y don Teodoso decidió entregar un regalo único: donó uno de sus riñones a su hija Milagros en una intervención realizada en el Hospital Almenara de EsSalud. La operación permitió que la joven, de 18 años, dejara la diálisis y recuperara su autonomía, según el equipo médico a cargo del procedimiento. “Este día del padre quiero felicitar al mejor padre del mundo, a mi guerrero, a mi luchador y sabes que te adoro mucho”, expresó Milagros tras recibir el alta.

El trasplante, efectuado en la ciudad de Lima, marcó un hito personal y familiar. La joven había sido diagnosticada con enfermedad renal crónica terminal a los 16 años y dependía de diálisis peritoneal para sobrevivir. Su historia se suma a los cientos de vidas que han cambiado desde la puesta en marcha del departamento de trasplantes de ese hospital.

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Un médico con bata blanca, mascarilla y gorro quirúrgico entrega papeles a una paciente con bata de hospital. Un hombre la acompaña. Al fondo, el logo de EsSalud y un cartel de "Unidad de Trasplantes".
La imagen muestra a un médico de EsSalud en la Unidad de Trasplantes entregando documentos de alta a una paciente, acompañada por un familiar, en un ambiente hospitalario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una intervención que simboliza la esperanza familiar

Desde 2008, el Hospital Almenara ha desarrollado un programa de trasplantes que acumula 791 intervenciones renales, de las cuales 96 corresponden a pacientes pediátricos. Según el equipo médico, la mayoría de estos procedimientos se realizaron entre padres e hijos, reflejando la relevancia de la familia en la lucha contra enfermedades graves. “Va a sacrificar su vida. Eso es lo de menos para mí”, afirmó Teodoso tras la operación, al compartir su decisión con el personal médico.

Un hombre y una mujer joven con gafas se abrazan sonriendo. Un titular de noticias sobre donación de riñón aparece en la parte inferior de la imagen
La imagen muestra a un padre abrazando a su hija, quien recibió uno de sus riñones demostrando que el amor de un padre a su hija no tiene límites.

El proceso previo al trasplante requirió una serie de evaluaciones estrictas. Los especialistas realizaron pruebas de laboratorio, estudios de imágenes y valoraciones multidisciplinarias para asegurar la compatibilidad y minimizar riesgos. El equipo destacó la importancia de estos controles para garantizar el éxito de la intervención y la recuperación de ambos pacientes.

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Un hombre abraza a una mujer en una habitación de hospital. Ella viste una bata blanca, él un uniforme azul. Se observa un logo de EsSalud y equipo médico.
La fotografía ilustra a un padre abrazando a su hija tras un trasplante en una sala de recuperación del Hospital Almenara de EsSalud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del trasplante renal en la vida de Milagros

Antes de la cirugía, Milagros enfrentaba limitaciones severas asociadas a la diálisis, un tratamiento que condiciona la vida diaria y restringe las posibilidades de desarrollo personal y social. Su diagnóstico, recibido en la adolescencia, alteró sus planes de estudio y proyectos de vida, según relató la propia joven tras el procedimiento. La recuperación del trasplante le permitió abandonar la dependencia de máquinas y retomar sus metas.

El caso de Milagros ilustra los desafíos que enfrentan los adolescentes con enfermedades crónicas en el país. El equipo médico del Hospital Almenara destacó que cada trasplante exitoso representa una oportunidad para que los pacientes reconstruyan su proyecto vital y se integren plenamente a la sociedad.

Un hombre y una mujer sentados en un sofá. El hombre lleva gafas y una camisa blanca. La mujer lleva gafas y una camiseta oscura. Fondo oscuro
Teodosio Murillo, padre donador de riñón, aparece junto a su hija en una imagen que ilustra una noticia sobre su donación del órgano para salvar la vida de ella.

El rol de la familia y la medicina pública en los trasplantes

El testimonio de Teodoso resalta la disposición de los padres a asumir riesgos por la salud de sus hijos. La donación de un órgano en vida implica evaluaciones físicas y emocionales, así como un compromiso permanente con el bienestar familiar. El personal de EsSalud subrayó la importancia de la confianza y la información clara durante el proceso de selección de donantes.

Las cifras del Hospital Almenara reflejan una tendencia creciente en la donación entre familiares directos, un factor clave para reducir las listas de espera y aumentar las probabilidades de éxito en los trasplantes renales pediátricos. Los profesionales señalaron que la solidaridad intrafamiliar constituye un pilar fundamental en el abordaje de la insuficiencia renal terminal.

Joven con gafas, médico con bata blanca, hombre de espaldas con gafas, panel con logo de EsSalud y cuadros blancos, ventanas al fondo, barra informativa de canal de televisión
Una joven con gafas, un médico y un hombre son captados en una institución médica de EsSalud, en una situación relacionada con la donación de un riñón de un padre a su hija.

Resultados y perspectivas del programa de trasplantes en el Hospital Almenara

Los datos aportados por el equipo de trasplantes muestran que, desde la creación del servicio, se han realizado 791 procedimientos renales, posicionando al hospital como un referente en la atención de pacientes con insuficiencia renal. De las 96 intervenciones pediátricas, la mayoría involucró a padres como donantes, lo que refuerza la relevancia del entorno familiar en el éxito terapéutico.

El balance de resultados incluye no solo la supervivencia de los pacientes, sino también la mejora de su calidad de vida y la posibilidad de reintegrarse a la educación y al ámbito social. Los especialistas insistieron en la necesidad de mantener campañas de sensibilización y educación para fomentar la donación de órganos, tanto en vida como post mortem.

Un hombre con gafas y bata médica blanca habla frente a un banner azul y blanco con el logo de EsSalud. La pantalla muestra un titular y el nombre del orador
La imagen muestra a Wilder Pinto, jefe del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Almenara, mientras informa sobre la donación de un riñón de un padre para salvar la vida de su hija.

El mensaje de Milagros en el Día del Padre

La voz de Milagros resume el sentido profundo de la donación: “Este día del padre quiero felicitar al mejor padre del mundo, a mi guerrero, a mi luchador y sabes que te adoro mucho”. Sus palabras, recogidas por el equipo hospitalario, reflejan el valor de la gratitud y el reconocimiento a los padres que eligen dar vida a través de un acto médico y humano.

El caso de esta familia representa una de las historias que dan sentido al trabajo de los profesionales de la salud pública y a los programas de trasplantes que permiten transformar el futuro de jóvenes pacientes en el país.

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