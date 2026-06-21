Perú

Keiko Fujimori ante su inminente victoria en las urnas: “Con la bendición de Dios y con la unidad nacional saldremos adelante”

La lideresa de Fuerza Popular reunió a simpatizantes en Villa El Salvador, celebró la labor de los ‘Padres con Fuerza’ y reafirmó que la unidad nacional será clave para el futuro del país

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Una mujer habla en un escenario con pantalla gigante y logos K. La imagen también muestra una multitud de personas en un evento con confeti cayendo
La lideresa política Keiko Fujimori se dirige a sus seguidores en un evento de Fuerza Popular, que concluye con la celebración de una multitud y caída de confeti. (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, rindió homenaje a los padres en Villa El Salvador, donde agradeció especialmente a los ‘papá con fuerza’ y anticipó que pronto se confirmará su triunfo en la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

Durante un evento transmitido en directo por la página de Facebook de Keiko Fujimori, la candidata presidencial reunió a decenas de familias en su local partidario de Villa El Salvador. En el marco del Día del Padre, dedicó unas palabras de reconocimiento a quienes, según sus palabras, “todos los días salen adelante por sus familias”.

Keiko Fujimori participó en un evento por el Día del Padre en Villa El Salvador, donde celebró resultados preliminares de la segunda vuelta mientras el conteo de la ONPE aún no concluía. Agradeció a sus simpatizantes y afirmó que “sí se pudo”, en medio de un escenario electoral aún ajustado.

Reconocimiento a los padres y llamado a la unidad

Fujimori agradeció la presencia de los asistentes y enfatizó el esfuerzo cotidiano de los padres peruanos. “Quiero expresar mi gratitud a todos los papás con fuerza que han venido hoy. Ellos son ejemplo de trabajo y dedicación; muchos de ustedes luchan cada día por el bienestar de sus hijos”, destacó la candidata, quien compartió la jornada con militantes y simpatizantes de Fuerza Popular.

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La celebración incluyó referencias al contexto electoral. Keiko Fujimori aseguró que “en los próximos días se va a oficializar nuestro triunfo en la segunda vuelta del pasado 7 de junio”. Subrayó que este resultado se alcanzará “con la bendición de Dios, con el trabajo, pero sobre todo con la unidad nacional”.

Tres mujeres posan sonrientes, dos con vestimenta tradicional y sombreros, una de ellas sostiene una banderola con texto y logotipo
La política Keiko Fujimori posa sonriente junto a dos mujeres con trajes típicos bordados, sosteniendo un estandarte que dice "CAYLLOMA TE SALUDA KIYIKO". (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

Ovación y mensaje final en Villa El Salvador

Las palabras de la lideresa recibieron una ovación por parte del público. Entre aplausos, Fujimori concluyó su discurso con la frase “sí se pudo”, coreada por los presentes en el auditorio de Villa El Salvador, como muestra de respaldo a su postulación.

La jornada tuvo un tono familiar, en la que participaron padres, madres y niños. El evento fue difundido en las redes sociales oficiales del partido, reforzando la cercanía de la candidata con las bases de Fuerza Popular en un distrito histórico del sur de Lima.

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Fotografía de archivo de la candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori. EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo de la candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori. EFE/Paolo Aguilar

Recuerdo de la familia Fujimori y el rol de Alberto Fujimori

Durante la ceremonia, Keiko Fujimori evocó su propia experiencia familiar, relatando cómo su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y la exprimera dama Susana Higuchi se encargaban de preparar las loncheras escolares para sus hijos. Mencionó a sus hermanos Hiro, Sachi y Kenji, y recordó que ambos padres siempre se mantenían pendientes de sus estudios y necesidades cotidianas.

“Mi papá y mi mamá siempre nos acompañaban, nos preparaban las loncheras y estaban atentos a lo que necesitábamos en el colegio. Alberto Fujimori fue el padre de todos los peruanos”, afirmó la candidata ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos y muestras de afecto.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori reacciona al salir de su casa mientras la junta electoral peruana revisa las papeletas impugnadas de la segunda vuelta electoral del 7 de junio entre ella y el candidato Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 18 de junio de 2026. REUTERS/Stifs Paucca
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori reacciona al salir de su casa mientras la junta electoral peruana revisa las papeletas impugnadas de la segunda vuelta electoral del 7 de junio entre ella y el candidato Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 18 de junio de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Anticipación de resultados y clima electoral

El acto en Villa El Salvador se realizó en un contexto de expectativa por los resultados oficiales de la segunda vuelta. Keiko Fujimori insistió en que el panorama es favorable para su candidatura y reiteró su llamado a la unidad nacional como condición esencial para el futuro político y social del país.

La jornada también buscó fortalecer la imagen de la candidata como figura familiar y cercana a la ciudadanía, en un momento clave para el partido Fuerza Popular. La transmisión por Facebook permitió que simpatizantes de otras regiones siguieran el evento en tiempo real.

Grupo de personas reunidas al aire libre; una mujer con cárdigan blanco y pendientes habla y gesticula, sujeta papeles; varios hombres la observan; árboles al fondo y cielo azul
Keiko Fujimori expone sus planes de gobierno en un encuentro al aire libre con un grupo de asistentes (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

Apoyo de la militancia y cierre con mensaje de esperanza

El evento concluyó con la consigna “sí se pudo”, repetida por la multitud y por la propia Keiko Fujimori. La candidata agradeció nuevamente la participación de las familias y reafirmó su compromiso con los valores de la unidad y el trabajo conjunto para el desarrollo del país.

Cuatro mujeres, una de ellas Keiko Fujimori, sentadas sonrientes en una mesa roja con diseños navideños, con las manos apiladas en el centro
La política Keiko Fujimori posa sonriente junto a tres mujeres, uniendo sus manos sobre una mesa decorada con motivos navideños. (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

La jornada en Villa El Salvador marcó una nueva etapa en la campaña de Fuerza Popular, a la espera de la proclamación oficial de los resultados electorales y con la mirada puesta en la construcción de consensos en el futuro inmediato.

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