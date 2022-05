¿Son amigas? Sheyla Rojas elogia a Magaly Medina: “Es terrible, pero muy buena gente”

Sheyla Rojas habla sobre su rumoreada amistad con Magaly Medina. (Fotos: Instagram)

Aunque en algún momento de sus vidas no podían verse ni en pintura, Magaly Medina y Sheyla Rojas han demostrado que llevan una relación cordial. A fines de noviembre de 2021, ambas fueron captadas juntas al lado de Antonio Pavón, Joi Sánchez, Sir Winston y Alfredo Zambrano, poniendo así fin a su enemistad de años. Sin embargo, la rubia influencer aclaró en una reciente entrevista que, en realidad, no son cercanas, ni siquiera amigas.

En conversación con el programa matutino D’ Mañana, la modelo peruana calificó a la conductora de Magaly TV La Firme como “terrible” debido a su programa de espectáculos, conocido en la TV por destapar infidelidades o por ampayar a figuras públicas en los momentos menos pensados. Como se sabe, Sheyla ha sido protagonista de varios de sus informes.

“Es terrible, es terrible, de temer. Temible” , contestó Rojas cuando le preguntaron qué opinaba sobre la ‘Urraca’. Segundos después, aseveró que, actualmente, mantienen una buena relación, pero que no son amigas, como así muchos medios lo han asegurado.

“Amiga no es. Amigas yo tengo muy pocas. Me cae bien como persona. Obviamente, Magaly por el tema de televisión, díos mío, hay cosas que no comparto. Pero como persona es muy buena gente, la verdad”, añadió la actual pareja de ‘Sir Winston’.

Magaly Medina elogia a Magaly Medina, pero niega que sean amigas | VIDEO: Panamericana TV / D' Mañana

¿POR QUÉ ESTABAN ENFRENTADAS?

Magaly Medina y Sheyla Rojas mantenían una fuerte relación de amistad debido a la cercanía que había entre la ‘Urraca’ y Antonio Pavón, expareja de la rubia influencer. En algún punto, la modelo planeó hacer a la conductora madrina de su primer hijo, Antoñito; sin embargo, la idea se desechó cuando se separó del torero en el 2014.

Aunque al inicio la presentadora se mostró a favor de Sheyla, quien batallaba por la tenencia de su menor hijo; esto cambió cuando se percató del exorbitante estilo de vida que presumía en redes sociales. Viajes, lujosa ropa, cirugías estéticas y mucho más . Medina consideró que ese mundo no era el mejor para un niño.

El enfrentamiento se volvió mucho más tenso cuando Magaly Medina emitió en su programa las conversaciones privadas de Sheyla Rojas con su exrelacionista Irvin Vera, donde hablaba sobre su romance con Luis Advíncula y cómo planeaba hacerlo “sangrar”. Una frase que se hizo popular en los medios fue “que me deje coja, sino next”. Por ese motivo perdió su trabajo en Estás en Todas.

Foto de Sheyla Rojas con Luis Advíncula se hizo viral. (Foto: Magaly TV La Firme)

Cuando el pequeño Antoñito se fue a vivir con su padre a España y Sheyla Rojas se quedó en México con ‘Sir Winston’, las críticas no cesaron. “Yo creo que el niño le impedía a Sheyla conquistar hombres, salir de fiesta, y todas esas cosas. Dejaste a tu hijo para darte esa vida de lujos, viajes, esa es la vida que ella prefirió”, decía.

Incluso, Magaly Medina dejó entrever que el mexicano se dedicaba al narcotráfico, pues dijo que “lo más probable es que sea buchón o empresario con negocios de dudosa procedencia”. Sin embargo, en el 2022, Alfredo Zambrano inició negocios con Sir Winston. Fue así que la conductora cambió de opinión, mejorando su relación con Sheyla Rojas.

“Mi esposo me lo presentó el día sábado que estuvimos en un evento público. Lo que él me contó es que no le gusta aparecer en fotos ni videos... no estoy autorizaba para contar la naturaleza de sus negocios. Me pareció un señor muy educado, de modales muy finos, de una conversación agradable, una persona sencilla ”, expresó la conductora.