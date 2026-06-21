Cierre total de Lima: Ciudadanos critican la medida y señalan ¡Tenemos que trabajar!

El Centro Histórico de Lima afronta el segundo día consecutivo de un cierre perimetral total, una medida que ha generado incomodidad y reclamos entre trabajadores, comerciantes y residentes. Desde la medianoche del viernes, el acceso vehicular y peatonal en el corazón de la ciudad se encuentra restringido, en respuesta a las movilizaciones políticas convocadas para este fin de semana. La disposición, que extiende sus efectos hasta las 00:00 horas del lunes, transforma la rutina de quienes dependen del flujo diario por el tradicional damero de Pizarro.
Perímetro afectado y control de accesos
El informe de N noticias de Canal N da cuenta de que la restricción abarca un área comprendida por la Avenida Grau, Avenida Abancay, Avenida Tacna, Avenida Garcilaso de la Vega, Avenida 9 de Diciembre, el Jirón Paruro, Amazonas y todo el contorno del río Rímac. Dentro de este polígono se encuentran puntos emblemáticos como la Plaza San Martín y la Plaza de Armas. Las autoridades han instalado bloqueos y controles en todos los accesos, recomendando a los conductores evitar la zona para no quedar atrapados en el tráfico que se acumula en los alrededores.
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El cierre, dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima en coordinación con la Policía Nacional del Perú, implica una vigilancia reforzada y la verificación permanente de documentos. Solo pueden ingresar ambulancias, unidades de bomberos, patrulleros, residentes acreditados y vehículos logísticos autorizados, mientras que el resto de la población debe buscar rutas alternativas o caminar largos trayectos para llegar a sus destinos habituales.
Reacciones de trabajadores y comerciantes
Quienes desarrollan actividades laborales en el centro han manifestado su malestar por la dificultad para cumplir con sus obligaciones. “Tenemos que trabajar, no podemos cerrar nuestros negocios ni dejar de atender a nuestros clientes”, señalaron varios comerciantes y empleados entrevistados en el informe de Canal N. Las imágenes muestran a personas de todas las edades, algunas con niños o adultos mayores, desplazándose a pie por varias cuadras para cruzar el perímetro restringido y acceder a sus puestos de trabajo o viviendas.
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La restricción también afecta el transporte público. El servicio del Metropolitano y los corredores complementarios presentan desvíos o interrupciones en sus recorridos. Estaciones como Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecen cerradas, forzando a los pasajeros a bajarse antes de su destino y a recorrer el resto del trayecto a pie. Usuarios entrevistados reclamaron por la falta de información y la demora en sus desplazamientos.
Impacto en la movilidad y la actividad económica
La congestión vehicular se ha trasladado a las avenidas periféricas, donde se reportan buses varados y embotellamientos. Las imágenes difundidas por Canal N muestran largas filas de pasajeros caminando por avenidas como Abancay y Grau, mientras los puntos de control generan demoras y aglomeraciones. Comerciantes dentro del perímetro refieren una drástica caída en la afluencia de clientes y una disminución de la actividad económica durante el cierre.
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El informe también señala que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recomendó a los empleadores priorizar el teletrabajo y flexibilizar los horarios de ingreso y salida para los trabajadores afectados. La compensación de horas por retrasos debe acordarse entre empleador y trabajador, en busca de minimizar el impacto negativo en la jornada laboral.
Medidas de seguridad y despliegue policial
La restricción responde a la necesidad de preservar la seguridad ciudadana y proteger el patrimonio histórico en un contexto de movilizaciones políticas. Más de 7.000 efectivos policiales resguardan los accesos y puntos considerados estratégicos para evitar desórdenes y actos vandálicos. Los controles incluyen revisión de documentos, supervisión de vehículos y desvío obligatorio para quienes no cuenten con la autorización correspondiente.
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El Centro Histórico de Lima mantiene desde 2023 la condición de zona intangible para concentraciones y marchas, lo que respalda la aplicación de medidas extraordinarias en situaciones de alta sensibilidad política. La Municipalidad Metropolitana de Lima ha informado que la disposición se mantendrá vigente hasta las primeras horas del lunes, con posibilidad de revisión según la evolución de la situación.
Expectativa por el restablecimiento del tránsito
El segundo día de cierre total ha reforzado la tensión entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener la vida económica y laboral de la ciudad. Mientras tanto, la capital permanece a la expectativa de que las restricciones concluyan el lunes y se restablezca el tránsito normal en el centro. Las autoridades han reiterado que el levantamiento anticipado de la medida dependerá de las condiciones de seguridad y el desarrollo de las movilizaciones.
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