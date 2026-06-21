Paul Michael lanza inesperado halago a Raysa Ortiz en su ingreso en Esto es Guerra

El cantante sorprendió al público al dedicar palabras elogiosas a la actriz, mientras sus compañeros del reality aprovecharon para recordarle a Pamela López | Esto es Guerra

El ingreso de Raysa Ortiz al set de Esto es Guerra generó una reacción inmediata de Paul Michael, quien no ocultó su entusiasmo y la elogió frente a las cámaras. El cantante de salsa se dirigió a la actriz con palabras que sorprendieron a los presentes, evidenciando un cambio de página respecto a su vínculo con Pamela López.

“Decirle que es una mujer linda y bonita. Me alegra que esté en este equipo donde están los verdaderos guerreros”, afirmó Paul Michael en plena transmisión, mientras Raysa Ortiz respondía con una sonrisa.

El momento no pasó inadvertido. Raúl Carpena, conocido en el reality como “Chacalito”, se encargó de recordar en público las emociones recientes del cantante. “Eres peor que Renato, hermano”, lanzó Carpena para remarcar que, apenas dos días antes, el participante se había mostrado afectado por su separación de Pamela López, expareja de Christian Cueva.

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La imagen muestra a Paul Michael sosteniendo un micrófono junto a Raysa Ortiz y otra participante en el debut del programa Esto es Guerra.

La intervención de Carpena fue directa y sin filtros, agregando tensión al ambiente. “Ya, pero hace dos días estaban gritando con la ex acá, las cosas como son. En el camerino también”, comentó el competidor, dejando en evidencia la intensidad de lo ocurrido detrás de cámaras.

Las palabras de Paul Michael hacia Raysa Ortiz no solo marcaron el inicio de una nueva dinámica en el programa, sino que también pusieron sobre la mesa los cambios en la vida personal del cantante. La emisión reflejó cómo las relaciones sentimentales de los participantes suelen quedar expuestas ante el público, dando pie a intervenciones inesperadas por parte de sus compañeros.

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El incidente evidenció la facilidad con la que la línea entre lo privado y lo público se difumina en programas de telerrealidad. Las declaraciones en vivo y las reacciones espontáneas forman parte del atractivo de Esto es Guerra, donde cada emisión puede derivar en situaciones imprevistas y confesiones inesperadas.

Paul Michael sostiene un micrófono y sonríe mientras elogia a Raysa Ortiz, quien mira hacia él, en el set del programa Esto es Guerra.

Renato Rossini también ingresó a EEG

La jornada también estuvo marcada por la llegada de Renato Rossini Jr. junto a Paul Michael como nuevos integrantes de Esto es Guerra. Ambos participantes venían de concluir su participación en La Granja VIP, transmitido por Panamericana TV, lo que añadió expectativa por sus primeras apariciones en el reality de América Televisión.

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El debut de los dos concursantes no estuvo exento de tensión. Durante su convivencia en La Granja VIP se registraron desacuerdos que resultaron evidentes en el set de EEG. A pesar de ello, en su primer cruce de palabras mostraron complicidad, aunque Renato Rossini Jr. dejó en claro que la competencia seguiría vigente.

“Paul Michael es mantequilla, yo le enseñé todo en ‘La Granja’, también fui la primera persona que confió en él, y se olvida“, declaró el hijo del actor Renato Rossini frente a cámaras.

De forma espectacular, Renato Rossini Jr. fue presentado como el nuevo competidor de 'Esto es Guerra'. Apenas ingresó al set, no dudó en lanzarle un desafío directo a Paul Michael, asegurando que es "mantequilla" para él. Video: América TV / Esto es Guerra

La declaración de Rossini Jr. reflejó la rivalidad latente que existe entre los nuevos integrantes, quienes deberán adaptarse a la dinámica del programa y demostrar su capacidad para integrarse al equipo y enfrentar los retos que propone la producción de América Televisión. La relación entre ambos parece marcada por una mezcla de camaradería y competencia, un rasgo habitual en los realities de mayor audiencia.

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La llegada de Paul Michael y Renato Rossini Jr. suma nuevos elementos de interés para la audiencia de Esto es Guerra, donde las historias personales de los participantes y sus interacciones dentro y fuera del set continúan siendo parte fundamental del atractivo del formato.