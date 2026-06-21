Feria Internacional del Libro de Lima 2026: nueva sede, oferta en el primer día y transporte totalmente gratuito

Melissa Pérez, Directora Cultural de la Cámara Peruana del Libro, revela todos los detalles de la 30ª edición de la FIL Lima. Este año, el evento se traslada al Centro de Exposiciones Jockey en Surco, del 22 de julio al 6 de agosto, con Ecuador como país invitado de honor y más de 600 actividades para toda la familia. | Canal N

La Feria Internacional del Libro de Lima prepara una edición especial por sus 30 años, con la apertura programada entre el 22 de julio y el 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey. El evento contará con ingreso gratuito en su jornada inaugural entre las 11:00 y las 15:00 y ofrecerá servicios de transporte sin costo desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad. Según la Cámara Peruana del Libro, la programación de este año incluirá a más de 40 invitados internacionales y una delegación de 40 autores de Ecuador, país invitado de honor.

La directora cultural de la Cámara Peruana del Libro, Melissa Pérez García, explicó en una entrevista televisiva que el cambio de sede busca facilitar el acceso del público. El nuevo recinto estará conectado mediante buses gratuitos que partirán cada 20 minutos desde el Jockey Plaza, ubicado a unos 800 metros del predio ferial, y también desde el Parque de la Amistad.

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La entrada principal del Centro de Exposiciones Jockey muestra una gran afluencia de público durante la jornada inaugural de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026, con banderas de Perú y Ecuador visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entradas, transporte y venta digital

La feria mantendrá la entrada general en 10 soles, permitiendo el acceso a todas las actividades, incluidos seis auditorios y conciertos gratuitos. Pérez subrayó que ese valor se ha mantenido estable durante los últimos 15 años. La venta de entradas se gestionará a través de Teleticket y la programación completa estará disponible en la web oficial del evento. El acceso gratuito solo se aplicará en el tramo inicial del primer día, entre las 11:00 y las 15:00.

Para quienes utilicen vehículo particular, la organización recomienda estacionar en el Jockey Plaza, con una tarifa sugerida de cinco soles por jornada. Desde ese punto operará el “paradero FIL”, desde donde los asistentes podrán tomar los buses hacia la feria y también regresar al centro comercial una vez finalizada su visita.

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La imagen muestra los buses gratuitos de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026 transportando personas frente al Jockey Plaza, lo que subraya la accesibilidad del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invitados internacionales y delegación de Ecuador

La edición de este año reunirá a más de 40 invitados internacionales y una delegación de 40 autores ecuatorianos, en un esfuerzo por fortalecer los lazos culturales entre Perú y Ecuador. Entre los autores confirmados figuran Eduardo Sacheri, reconocido por la novela que inspiró la película “El secreto de sus ojos”; Fernanda Trías, Nona Fernández y Margarita García Robayo. La lista incluye también a escritores peruanos como Renato Cisneros, Alonso Cueto, Raúl Tola y Jaime Bayly, quien presentará su libro “Los golpistas” el 25 de julio.

La presencia de Ecuador como país invitado de honor refuerza la tradición de la feria de acercar al público peruano a escritores y manifestaciones culturales de otros países. El intercambio literario y cultural se proyecta como uno de los ejes centrales de esta edición.

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Programación diversa: literatura, ciencia y cultura juvenil

La programación de la Feria Internacional del Libro de Lima abarcará literatura, divulgación científica, contenidos juveniles y espectáculos infantiles. Entre los invitados destacados para la divulgación y la ciencia figuran Phillip Chu Joy, el doctor Fernando Maestre —mencionado en la entrevista como Pérez Albela—, Rosa María Cifuentes, Fran Mendizábal y Anthony Choy. Los contenidos abordarán temas de salud, esoterismo y fenómenos misteriosos, ampliando la oferta para distintos intereses del público.

El segmento juvenil contará con la participación de América Rodas y Flor Salvador, autora de “Boulevard”, obra que fue adaptada a la pantalla. Para el público infantil, la feria ofrecerá espectáculos a cargo de los Hermanos Paz, creadores del personaje Chimoc, y de Chuy Mine, influencer especializado en contenido para niños.

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Masiva asistencia de público de todas las edades durante el primer día de la 29 Feria Internacional del Libro FIL Lima 2025, que como todos los años se realiza en el parque Próceres de la Independencia de Jesús María, y abrirá sus puertas al público hasta el 6 de agosto. Foto: ANDINA/Melina Mejía

Espacios para la ciencia y la divulgación universitaria

La feria reservará un espacio específico para actividades científicas, impulsadas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Ricardo Palma. Estas propuestas buscarán acercar a los niños al mundo de la ciencia y subrayan el papel de los fondos editoriales universitarios en la promoción del conocimiento.

Entre las actividades previstas se incluyen talleres, presentaciones y demostraciones interactivas orientadas a despertar el interés científico en los asistentes más jóvenes. El enfoque en la divulgación universitaria responde a una demanda creciente por propuestas educativas dentro de los grandes eventos culturales.

Las actividades son gratuitas para los asistentes a la FIL Lima 2025. Foto: ANDINA/Luis Iparraguirre

Literatura, cómics y deportes en la programación

La Feria Internacional del Libro de Lima presentará una oferta amplia que abarca literatura, cómics, novelas gráficas, manga, libros de cocina, religión y deporte. El programa también incluirá presentaciones relacionadas con clubes de fútbol, como la presentación de un libro sobre Alianza Lima programada para el jueves 30 de julio.

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La variedad de actividades apunta a atraer tanto a lectores habituales como a quienes no tienen incorporado el hábito de la lectura. La propuesta busca consolidar la feria como un espacio inclusivo, pensado para toda la familia.

La fotografía muestra el interior de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026, con stands de editoriales que exponen una diversidad de libros y un público numeroso que interactúa con la oferta cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convocatoria abierta a todos los públicos

La convocatoria oficial, según expresó Melissa Pérez García, está dirigida a todo tipo de público. El objetivo es que tanto los lectores frecuentes como quienes aún no exploran el mundo de los libros encuentren un espacio acogedor entre el 22 de julio y el 6 de agosto. Todas las actividades culturales estarán incluidas en el precio de la entrada y el acceso será gratuito durante las primeras horas de la jornada inaugural.

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La feria se presenta como una de las citas culturales más relevantes del calendario limeño, con una programación que combina tradición y renovación para celebrar tres décadas de historia.