El Gran Combo en el Gran Teatro Nacional: precios y cómo comprar las entradas para su concierto.

El Gran Combo de Puerto Rico confirmó su regreso a Lima “a pedido del público” con un concierto en el Gran Teatro Nacional. La presentación está programada para el viernes 18 de septiembre y contará con preventa de entradas a través de Teleticket.

La legendaria agrupación salsera, conocida mundialmente como “La Universidad de la Salsa”, vuelve al país tras una gira internacional y luego de presentaciones previas en el mismo recinto, que —según la organización— agotaron localidades en apenas cuatro horas.

El concierto será el viernes 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, un formato que propone una experiencia más cercana y cuidada para escuchar a una de las orquestas más influyentes de la salsa.

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El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’.

Preventa de entradas

Las entradas para el concierto de El Gran Combo en Lima estarán disponibles en preventa y contarán con el 20% de descuento con cualquier medio de pago. Esta fase iniciará este martes 23 de junio a las 11:00 a. m. a través de la plataforma Teleticket.

La venta general de entradas comenzará al terminar stock de la preventa o el 27 de junio.

Precio y Zonas:

Preventa:

- Platea preferencial: S/485.00

- Platea baja: S/469.00

- Platea alta: S/427.00

- Platea lateral: S/410.00

- Palco platea: S/410.00

- Piso 2: S/328.00

- Piso 2 lateral: S/311.00

- Piso 2 palco: S/287.00

- Piso 3: S/245.00

- Piso 3 lateral: S/231.00

- Piso 3 palco 1 y 2: S/214.00

- Piso 4: S/164.00

- Piso 4 lateral: S/164.00

Precio Regular:

- Platea preferencial: S/588.00

- Platea baja: S/569.00

- Platea alta: S/518.00

- Platea lateral: S/498.00

-Palco platea: S/498.00

- Piso 2: S/398.00

- Piso 2 lateral: S/348.00

- Piso 2 palco: S/348.00

- Piso 3: S/298.00

- Piso 3 lateral: S/281.00

- Piso 3 palco 1 y 2: S/260.00

- Piso 4: S/199.00

- Piso 4 lateral: S/199.00

El Gran Combo en el Gran Teatro Nacional y los precios de sus entradas para su concierto. TK

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir entradas en Teleticket es completamente digital. Los pasos a seguir facilitan la compra y aseguran la transparencia del acceso:

Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe. Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma. Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra de tickets.

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Buscar el evento de El Gran Combo de Puerto Rico mediante el buscador y seleccionar el banner correspondiente. Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Los organizadores recomiendan no actualizar la página para evitar perder la posición asignada.

Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra. Completar el pago, ingresando los datos de la tarjeta. Una vez finalizada la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

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Pie de foto: La preventa por Teleticket será del 23 al 26 de junio con 20% de descuento, según el anuncio oficial.

El Gran Combo de Puerto Rico llegará al Gran Teatro Nacional de Lima para un concierto que traslada la salsa a un formato poco habitual para el género, pero especialmente favorable para apreciarlo. “La Universidad de la Salsa” se presentará en uno de los recintos culturales más importantes del país, con un montaje pensado para escuchar con claridad la arquitectura sonora de la orquesta: metales, percusión y coros en primer plano, sin perder potencia.

El show plantea un recorrido por más de seis décadas de trayectoria, con un repertorio que incluye clásicos como “Trampolín”, “Me Liberé” y “Aguacero”. Aunque el espacio invita a una experiencia más contenida, el pulso característico del grupo mantiene su sello: una noche de salsa en vivo con la energía que define a la orquesta y el valor agregado de un escenario diseñado para la escucha detallada.

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