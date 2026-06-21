Bélgica vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Horarios del partido: 16:00 horas del domingo 21 de junio (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami)) / 14:00 horas (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 horas (España).

Televisación: DSports y Disney+ (Sudamérica) / DSports 2 (Argentina) / DAZN (España) / ViX Premium (México) / DSports 2 (Uruguay) / DSports 2 y Teleamazonas en diferido (Ecuador) / DSports, Caracol TV, RCN y Disney+ (Colombia) / DSports 2 (Perú) / Dsports 2 (Venezuela) / FS1 y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).