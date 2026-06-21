Bélgica vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Horarios del partido: 16:00 horas del domingo 21 de junio (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami)) / 14:00 horas (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 horas (España).
Televisación: DSports y Disney+ (Sudamérica) / DSports 2 (Argentina) / DAZN (España) / ViX Premium (México) / DSports 2 (Uruguay) / DSports 2 y Teleamazonas en diferido (Ecuador) / DSports, Caracol TV, RCN y Disney+ (Colombia) / DSports 2 (Perú) / Dsports 2 (Venezuela) / FS1 y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
El SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, será el escenario donde Bélgica e Irán se enfrentarán este domingo 21 de junio por la fecha 2 del grupo G del Mundial 2026. El choque llega en un momento crucial de la fase de grupos, con ambos equipos igualados tras su estreno y conscientes de que un buen resultado podría ser determinante para sus aspiraciones de clasificación.
Así llega Bélgica
La selección de Bélgica debutó en el torneo con un empate 1-1 con Egipto, que dejó sensaciones mixtas: mostró momentos de buen fútbol y control del partido, pero careció de contundencia para asegurar la victoria.
Los ‘diablos rojos’, cuya generación viene perdiendo figuras, han apostado por una renovación en todas sus líneas, mientras mantiene la experiencia y la visión de juego de Kevin De Bruyne como principal referente. Romelu Lukaku y Thibaut Courtois son los otros ‘cracks’ que buscan liderar a su equipo.
Así llega Irán
La selección de Irán igualó en su partido inicial ante Nueva Zelanda que terminó 2-2. El seleccionado asiático exhibió capacidad de reacción y fortaleza anímica para remontar un marcador adverso, pero también dejó en evidencia algunos problemas defensivos que deberá corregir si quiere competir ante rivales de mayor jerarquía como los europeos.
El técnico Amir Ghalenoei apostará por la dupla conformada por Mehdi Taremi y Shahriar Moghanlou para intentar sorprender a una defensa belga que aún busca consolidarse.
Eso sí, los ‘guepardos persas’ han reclamado en varias ocasiones las dificultades que atraviesan para jugar cada encuentro. “Es muy importante para nosotros disponer de tiempo para la recuperación, pero nos piden que subamos a un avión y volvamos a nuestro campamento en Tijuana, y eso realmente nos preocupa”, dijo el DT ante la prensa por las prohibiciones que tiene su equipo de quedarse en Estados Unidos por el conflicto bélico entre dichos países.
Árbitro del Bélgica vs Irán
El argentino Darío Herrera oficiará como árbitro principal en el partido entre Bélgica e Irán. Los ‘gauchos’ Cristian Navarro y Gabriel Chade cumplirán funciones como asistentes. El japonés Yusuke Araki se desempeñará como cuarto árbitro y el nipón Jun Mihara ocupará el rol de quinto oficial.
Bélgica vs Irán: posibles alineaciones
Bélgica: Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere. DT: Rudi García
Irán: Alireza Beiranvand, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi, Aria Yousefi, Shahriar Moghanlou y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei
Dónde ver Bélgica vs Irán por Mundial 2026
El Bélgica vs Irán, por la jornada 2 del grupo G del Mundial 2026, se disputará el domingo 21 de junio. En Perú, la transmisión estará disponible a través de DSports 2 y su plataforma DGO. En suelo belga, la cobertura será responsabilidad de RTBF, mientras que en territorio iraní el partido podrá verse por beIN Sports MAX, IRIB TV3 y Varzesh TV.
Asimismo, Infobae Perú ofrecerá seguimiento digital con información previa, declaraciones de los protagonistas y actualizaciones en tiempo real del desarrollo del partido.
A qué hora juegan Bélgica vs Irán por Mundial 2026
El choque entre Bélgica e Irán se disputará el domingo 21 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos) a las 14:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 15:00 horas.
En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay comenzará a las 16:00 horas; mientras que en México el pitazo inicial se dará a las 13:00 horas. En España se desarrollará a las 21:00 horas.