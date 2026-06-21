Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 21 de junio de 2026

El último temblor registrado al este de Zarumilla fue percibido por la población, mientras el monitoreo del IGP confirma que la red de vigilancia no reportó emergencias ni daños materiales

Guardar
Google icon
Vista satelital de la Tierra con Sudamérica, contorno de Perú resaltado, línea roja brillante en la costa, luces urbanas, estrellas, sol, logo IGP, fecha 21 de junio de 2026.
La imagen satelital del 21 de junio de 2026, emitida por el Instituto Geofísico del Perú, muestra a Perú y parte de Sudamérica, donde se observa el recorrido del Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó en las últimas horas un sismo de magnitud 4.0 con epicentro al este de Zarumilla, Tumbes, el cual fue percibido por la población, pero no causó daños materiales ni víctimas. La vigilancia y análisis de la actividad sísmica en el país continúan a través de la red oficial de monitoreo, que permite brindar información constante y precisa a la ciudadanía.

Perú se localiza en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel global. Esta franja rodea la cuenca del océano Pacífico y es escenario frecuente de movimientos telúricos debido a la interacción de placas tectónicas. El monitoreo permanente del IGP resulta fundamental para detectar variaciones en la actividad sísmica y emitir alertas oportunas a la población.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:01 hsHoy

Sismo de 4.6 se sintió en Moquegua

Un sismo de magnitud 4.6 se produjo este sábado a las 03:50 horas (hora local) a 6 kilómetros al sureste de Torata, en la región de Moquegua, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0371 del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento tuvo su epicentro en las coordenadas -17.11 de latitud y -70.80 de longitud, dentro de la provincia de Mariscal Nieto, y alcanzó una profundidad de 120 kilómetros. El IGP registró una intensidad de entre grado II y III en la escala de Mercalli para la localidad de Torata, rango que corresponde a una vibración perceptible para la mayoría de personas en reposo y que puede mover objetos ligeros en interiores.

12:44 hsHoy

Sismos recientes en el noroeste y la costa central

Durante la jornada del 20 de junio, el sistema del IGP registró un temblor a las 19:44 horas, con epicentro a 31 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes. El evento alcanzó una magnitud de 4.0 en la escala de Richter y una profundidad de 72 kilómetros. La intensidad fue calificada como II-III en Zarumilla, lo que indica que fue percibido por los habitantes sin ocasionar daños.

Sismo en Tumbes
(Indeci)

El organismo informó que, en las últimas semanas, se han presentado sismos de baja y moderada magnitud en distintas regiones, especialmente en el noroeste y la costa central. Entre los más recientes se encuentra uno de magnitud 3.2 registrado el 19 de junio en Callao, sin afectaciones relevantes. Las autoridades recalcaron la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales ante cualquier evento similar.

12:43 hsHoy

Respuesta institucional y monitoreo permanente

El IGP subrayó que la vigilancia de la sismicidad nacional permite identificar patrones y brindar información confiable sobre la actividad telúrica. La institución recomienda a la población informarse a través de canales oficiales y no difundir rumores que puedan generar confusión o alarma. El reporte más reciente, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0370, corresponde al temblor del 20 de junio en la región de Tumbes, el cual no derivó en emergencias.

Vista frontal de una sala de monitoreo sísmico con un cartel del IGP en el centro. Al fondo, ocho monitores muestran mapas geográficos y gráficos de actividad telúrica.
Una moderna sala de monitoreo sísmico en Perú, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, muestra múltiples pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La labor del organismo se ha consolidado como un pilar en la gestión del riesgo de desastres, gracias al despliegue de equipos técnicos y científicos en todo el país. Los registros actualizados y la emisión continua de alertas constituyen herramientas clave para la prevención y la protección de la ciudadanía frente a los sismos.

Vista a nivel de calle de personas caminando por una avenida, pasando señales de evacuación, hacia una gran carpa azul. Edificios modernos y antiguos bordean la calle bajo un cielo nublado.
Residentes de una ciudad costera peruana evacuan edificios siguiendo rutas señalizadas de Defensa Civil y se congregan ordenadamente en un punto de encuentro tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:43 hsHoy

¿Qué hacer ante un sismo?

Ante un sismo, lo primordial es mantener la calma y actuar con rapidez siguiendo las recomendaciones de los organismos de emergencia. Se aconseja buscar zonas seguras dentro de la vivienda, como columnas estructurales, bajo marcos de puertas reforzadas o junto a muebles sólidos que puedan proteger de la caída de objetos. Es conveniente alejarse de ventanas, espejos y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la calle, debe ubicar un espacio abierto, lejos de postes, cables eléctricos y edificaciones susceptibles de colapso.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el movimiento, no se recomienda utilizar ascensores ni bajar corriendo por las escaleras, ya que estas zonas pueden ser peligrosas en medio de un temblor. Si se está manejando un vehículo, se debe detener en un lugar seguro, evitando puentes y túneles. Tras el sismo, es fundamental revisar posibles fugas de gas, agua o electricidad y reportar cualquier daño estructural a las autoridades. Mantener la comunicación con familiares y estar informado a través de fuentes oficiales contribuye a una respuesta eficaz ante la emergencia.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:23 hsHoy

¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?

La mochila de emergencia es un recurso esencial para enfrentar las primeras horas posteriores a un sismo. Debe contener agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales y un botiquín de primeros auxilios. También es indispensable incluir copias de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato para pedir ayuda y una manta térmica. El objetivo es garantizar autonomía y seguridad mientras se espera asistencia o se logra una evacuación segura.

Familia de cuatro sentada en el suelo de un salón, empacando una mochila de emergencia con agua, comida, linterna, manta, botiquín y documentos.
Padres e hijos colaboran en la preparación de una mochila de emergencia en su sala de estar, asegurando tener listos suministros básicos como agua, alimentos y botiquín ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas resulta relevante ante escenarios donde la higiene personal cobra especial importancia. No deben faltar medicamentos de uso regular de cada miembro de la familia, así como artículos de higiene básica y un cargador portátil para dispositivos móviles. Se recomienda revisar y actualizar el contenido de la mochila cada seis meses, asegurando el buen estado de los productos y adaptándolo a las necesidades particulares del hogar.

Infografía detallada mostrando una mochila de emergencia y todos los artículos esenciales divididos en categorías como documentos, alimentos, ropa, botiquín y herramientas.
Una infografía ilustra los elementos esenciales que debe contener una mochila de emergencia para garantizar la seguridad y preparación ante desastres o evacuaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:02 hsHoy

¿Es importante el desarrollo de simulacros?

El desarrollo de simulacros constituye una herramienta clave para fortalecer la preparación ciudadana frente a los sismos. Estas prácticas permiten que la población reconozca rutas de evacuación, zonas seguras y procedimientos adecuados durante una emergencia. La participación activa en simulacros fomenta la coordinación entre vecinos, instituciones educativas y centros de trabajo, lo que incrementa las probabilidades de una respuesta ordenada y eficiente ante un movimiento telúrico.

Simulacro en Palacio de Gobierno 2026
Simulacro en Palacio de Gobierno 2026 - PCM

Además, los simulacros ayudan a identificar falencias en los planes de contingencia y a corregir errores antes de una situación real. La repetición periódica de estos ejercicios favorece la memorización de acciones críticas, lo que puede marcar la diferencia en momentos de crisis. Las autoridades recomiendan que los simulacros sean parte integral de la cultura de prevención, involucrando a todos los integrantes del hogar o la comunidad para asegurar una mayor resiliencia frente a los desastres naturales.

07:48 hsHoy

El contexto sísmico peruano y la cultura de prevención

La ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico expone a su territorio a una actividad sísmica constante. El país experimenta movimientos de magnitudes variables, algunos apenas perceptibles y otros que pueden adquirir mayor relevancia según la intensidad y la cercanía a zonas habitadas. El conocimiento de las características geológicas locales y la preparación adecuada son factores determinantes para reducir los riesgos asociados a los sismos.

Mapa mundial gris con el Cinturón de Fuego del Pacífico resaltado en rojo brillante, Perú en azul con un círculo blanco, y el logo del IGP; fecha 5 de junio de 2026.
Una infografía editorial muestra el mapamundi con el Cinturón de Fuego del Pacífico resaltado en rojo, la ubicación de Perú en azul y el logo del IGP, indicando su relevancia geodinámica global para el 5 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, el fomento de una cultura de prevención ha sido una de las prioridades de las autoridades. El IGP insiste en la necesidad de que la población conozca las medidas de autoprotección y los protocolos de evacuación, así como la importancia de contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros organizados regularmente.

Una pantalla electrónica con el logo del IGP y una alerta sísmica roja con sismograma y exclamación, con una ciudad peruana de edificios y calles vacías al fondo bajo cielo gris.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra una alerta sísmica con un sismograma rojo y un signo de exclamación, mientras la ciudad peruana se muestra con calles vacías bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:08 hsHoy

Recomendaciones para la población ante un sismo

Ante la ocurrencia de un sismo, la principal recomendación es mantener la calma y ubicar una zona segura dentro del hogar o el lugar de trabajo. Se sugiere alejarse de ventanas, elementos colgantes y paredes de vidrio, y proteger la cabeza con los brazos o con objetos resistentes. Al finalizar el movimiento, es fundamental revisar posibles daños estructurales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.

Un mapa de Perú con círculos y líneas rojas, tres dispositivos de alerta sísmica con luces rojas, una libreta, un bolígrafo, una radio y una linterna.
La imagen ilustra el monitoreo sísmico en Perú con un mapa del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que señala zonas de riesgo como Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, junto a dispositivos de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP recuerda que la información oficial es el mejor recurso para conocer la magnitud y las características de los eventos telúricos. Además, recomienda preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y medicamentos de uso regular. Esta preparación permite afrontar las primeras horas tras un sismo hasta la llegada de ayuda.

06:49 hsHoy

Importancia del monitoreo científico y la educación sísmica

La vigilancia constante a través de equipos sismológicos instalados en diferentes regiones ha permitido al IGP proporcionar reportes actualizados y precisos. Esta labor contribuye no solo a la información inmediata, sino también al análisis de tendencias y patrones que pueden servir para mejorar la gestión del riesgo en el futuro.

Vista panorámica de una ciudad peruana con personas evacuando edificios hacia una plaza, brigadistas con chalecos reflectantes y bandera del IGP en primer plano.
Cientos de personas evacuan edificios en una ciudad peruana durante un simulacro sísmico, supervisados por brigadistas y con la bandera del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, reforzando la cultura de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación sísmica es considerada un componente esencial en la reducción del impacto de los movimientos telúricos. Las campañas informativas y los programas de capacitación impulsados por las autoridades han tenido como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención. La participación activa de la comunidad en simulacros y talleres fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

06:40 hsHoy

El balance de la actividad sísmica reciente

Según los reportes oficiales del IGP, los temblores registrados en los últimos meses han tenido magnitudes entre 3.2 y 4.0, y no han generado daños materiales ni víctimas. La percepción de los eventos por parte de la ciudadanía, especialmente en zonas cercanas a los epicentros, refuerza la necesidad de mantenerse alerta y preparado ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Mapa físico de Perú con fallas rojas y zonas de riesgo amarillas sobre una mesa de madera. Una mano señala una región con un bolígrafo. Sismógrafo y logo del IGP visibles.
Un mapa físico de Perú con fallas tectónicas y zonas de riesgo es analizado por una mano con un bolígrafo, junto a instrumentos científicos y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo riguroso y la rápida difusión de información confiable son las principales herramientas para reducir los riesgos y proteger a la población. Las autoridades reiteran el llamado a la calma y a la responsabilidad en el manejo de la información, subrayando que la prevención es la mejor defensa frente a los desafíos que plantea la actividad sísmica en el país.

Temas Relacionados

IGPTemblorsismoTemblor en Perúperu-noticias

Últimas noticias

Paul Michael lanza inesperado halago a Raysa Ortiz en su ingreso en Esto es Guerra

El cantante sorprendió al público al dedicar palabras elogiosas a la actriz, mientras sus compañeros del reality aprovecharon para recordarle a Pamela López

Paul Michael lanza inesperado halago a Raysa Ortiz en su ingreso en Esto es Guerra

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Choque electrizante en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre dos selecciones que empataron en el debut y están obligados a ganar. Sigue las incidencias del partido

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Elisa Tokeshi y el lado más humano del TLP: “Encontrar la estabilidad te hace un poco sagrada”

La cantante y escritora nos habla del final de una era, su batalla contra las adicciones y cómo transformó el caos del Trastorno Límite de la Personalidad en su libro Borderline Sagrada

Elisa Tokeshi y el lado más humano del TLP: “Encontrar la estabilidad te hace un poco sagrada”

Feria Internacional del Libro de Lima 2026: nueva sede, oferta en el primer día y transporte totalmente gratuito

La organización ofrecerá buses gratuitos, entrada libre en la jornada de apertura y una delegación de Ecuador como país invitado de honor, con más de 40 figuras internacionales y una programación diversa

Feria Internacional del Libro de Lima 2026: nueva sede, oferta en el primer día y transporte totalmente gratuito

Ocho militares son recluidos en un penal de la sierra central del Perú por la muerte de cinco civiles

Un juzgado les ordenó una prisión preventiva por 12 meses, mientras duran las investigaciones para determinar responsabilidades en un hecho de sangre que ocurrió en la zona del VRAEM en abril pasado

Ocho militares son recluidos en un penal de la sierra central del Perú por la muerte de cinco civiles

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así cambió Henry Ford la historia: prometió repartir millones entre empleados y todos quisieron trabajar para él

Así cambió Henry Ford la historia: prometió repartir millones entre empleados y todos quisieron trabajar para él

Hallaron tres bosques petrificados de 50 millones de años en Río Negro que revelan una Patagonia desconocida

Bill Gates y cinco claves del éxito: “Estudié de todo pero nunca fui el mejor”

Roja Directa TV y Fútbol en vivo: dos ideas que no te harán feliz en el Mundial 2026

Las 5 ‘Red Flags’ en tu celular que ninguna mujer debería ignorar

INFOBAE AMÉRICA

El zumbido invisible: demandas y temor por la expansión de los centros de datos en barrios residenciales de Estados Unidos

El zumbido invisible: demandas y temor por la expansión de los centros de datos en barrios residenciales de Estados Unidos

Delegados de Guatemala se capacitan en EE. UU. con tecnología de vanguardia para el control penitenciario

República Dominicana reduce tasa de homicidios a 7.05, destacan autoridades

Pobreza multidimensional golpea con fuerza a Centroamérica y República Dominicana, según informe de la Cepal

Estados Unidos e Irán retomaron en Suiza las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente

DEPORTES

Indignado hasta las lágrimas: una figura de Túnez apuntó contra la federación de su país tras la eliminación en el Mundial 2026

Indignado hasta las lágrimas: una figura de Túnez apuntó contra la federación de su país tras la eliminación en el Mundial 2026

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La reina Máxima celebró el histórico empate de Curazao en el Mundial: el baile junto al Rey y los jugadores en el vestuario

“Tenemos una vida más”: la dramática arenga de Beccacece tras el empate de Ecuador que lo dejó sin margen de error en el Mundial

Sufrió una fractura de mandíbula en el debut del Mundial y ahora enfrentará a la selección argentina con una innovadora férula facial