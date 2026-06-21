Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 21 de junio de 2026

La imagen satelital del 21 de junio de 2026, emitida por el Instituto Geofísico del Perú, muestra a Perú y parte de Sudamérica, donde se observa el recorrido del Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó en las últimas horas un sismo de magnitud 4.0 con epicentro al este de Zarumilla, Tumbes, el cual fue percibido por la población, pero no causó daños materiales ni víctimas. La vigilancia y análisis de la actividad sísmica en el país continúan a través de la red oficial de monitoreo, que permite brindar información constante y precisa a la ciudadanía.

Perú se localiza en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel global. Esta franja rodea la cuenca del océano Pacífico y es escenario frecuente de movimientos telúricos debido a la interacción de placas tectónicas. El monitoreo permanente del IGP resulta fundamental para detectar variaciones en la actividad sísmica y emitir alertas oportunas a la población.