Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 21 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó en las últimas horas un sismo de magnitud 4.0 con epicentro al este de Zarumilla, Tumbes, el cual fue percibido por la población, pero no causó daños materiales ni víctimas. La vigilancia y análisis de la actividad sísmica en el país continúan a través de la red oficial de monitoreo, que permite brindar información constante y precisa a la ciudadanía.
Perú se localiza en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel global. Esta franja rodea la cuenca del océano Pacífico y es escenario frecuente de movimientos telúricos debido a la interacción de placas tectónicas. El monitoreo permanente del IGP resulta fundamental para detectar variaciones en la actividad sísmica y emitir alertas oportunas a la población.
Sismo de 4.6 se sintió en Moquegua
Un sismo de magnitud 4.6 se produjo este sábado a las 03:50 horas (hora local) a 6 kilómetros al sureste de Torata, en la región de Moquegua, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0371 del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento tuvo su epicentro en las coordenadas -17.11 de latitud y -70.80 de longitud, dentro de la provincia de Mariscal Nieto, y alcanzó una profundidad de 120 kilómetros. El IGP registró una intensidad de entre grado II y III en la escala de Mercalli para la localidad de Torata, rango que corresponde a una vibración perceptible para la mayoría de personas en reposo y que puede mover objetos ligeros en interiores.
Sismos recientes en el noroeste y la costa central
Durante la jornada del 20 de junio, el sistema del IGP registró un temblor a las 19:44 horas, con epicentro a 31 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes. El evento alcanzó una magnitud de 4.0 en la escala de Richter y una profundidad de 72 kilómetros. La intensidad fue calificada como II-III en Zarumilla, lo que indica que fue percibido por los habitantes sin ocasionar daños.
El organismo informó que, en las últimas semanas, se han presentado sismos de baja y moderada magnitud en distintas regiones, especialmente en el noroeste y la costa central. Entre los más recientes se encuentra uno de magnitud 3.2 registrado el 19 de junio en Callao, sin afectaciones relevantes. Las autoridades recalcaron la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales ante cualquier evento similar.
Respuesta institucional y monitoreo permanente
El IGP subrayó que la vigilancia de la sismicidad nacional permite identificar patrones y brindar información confiable sobre la actividad telúrica. La institución recomienda a la población informarse a través de canales oficiales y no difundir rumores que puedan generar confusión o alarma. El reporte más reciente, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0370, corresponde al temblor del 20 de junio en la región de Tumbes, el cual no derivó en emergencias.
La labor del organismo se ha consolidado como un pilar en la gestión del riesgo de desastres, gracias al despliegue de equipos técnicos y científicos en todo el país. Los registros actualizados y la emisión continua de alertas constituyen herramientas clave para la prevención y la protección de la ciudadanía frente a los sismos.
¿Qué hacer ante un sismo?
Ante un sismo, lo primordial es mantener la calma y actuar con rapidez siguiendo las recomendaciones de los organismos de emergencia. Se aconseja buscar zonas seguras dentro de la vivienda, como columnas estructurales, bajo marcos de puertas reforzadas o junto a muebles sólidos que puedan proteger de la caída de objetos. Es conveniente alejarse de ventanas, espejos y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la calle, debe ubicar un espacio abierto, lejos de postes, cables eléctricos y edificaciones susceptibles de colapso.
Durante el movimiento, no se recomienda utilizar ascensores ni bajar corriendo por las escaleras, ya que estas zonas pueden ser peligrosas en medio de un temblor. Si se está manejando un vehículo, se debe detener en un lugar seguro, evitando puentes y túneles. Tras el sismo, es fundamental revisar posibles fugas de gas, agua o electricidad y reportar cualquier daño estructural a las autoridades. Mantener la comunicación con familiares y estar informado a través de fuentes oficiales contribuye a una respuesta eficaz ante la emergencia.
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
La mochila de emergencia es un recurso esencial para enfrentar las primeras horas posteriores a un sismo. Debe contener agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales y un botiquín de primeros auxilios. También es indispensable incluir copias de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato para pedir ayuda y una manta térmica. El objetivo es garantizar autonomía y seguridad mientras se espera asistencia o se logra una evacuación segura.
La inclusión de mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas resulta relevante ante escenarios donde la higiene personal cobra especial importancia. No deben faltar medicamentos de uso regular de cada miembro de la familia, así como artículos de higiene básica y un cargador portátil para dispositivos móviles. Se recomienda revisar y actualizar el contenido de la mochila cada seis meses, asegurando el buen estado de los productos y adaptándolo a las necesidades particulares del hogar.
¿Es importante el desarrollo de simulacros?
El desarrollo de simulacros constituye una herramienta clave para fortalecer la preparación ciudadana frente a los sismos. Estas prácticas permiten que la población reconozca rutas de evacuación, zonas seguras y procedimientos adecuados durante una emergencia. La participación activa en simulacros fomenta la coordinación entre vecinos, instituciones educativas y centros de trabajo, lo que incrementa las probabilidades de una respuesta ordenada y eficiente ante un movimiento telúrico.
Además, los simulacros ayudan a identificar falencias en los planes de contingencia y a corregir errores antes de una situación real. La repetición periódica de estos ejercicios favorece la memorización de acciones críticas, lo que puede marcar la diferencia en momentos de crisis. Las autoridades recomiendan que los simulacros sean parte integral de la cultura de prevención, involucrando a todos los integrantes del hogar o la comunidad para asegurar una mayor resiliencia frente a los desastres naturales.
El contexto sísmico peruano y la cultura de prevención
La ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico expone a su territorio a una actividad sísmica constante. El país experimenta movimientos de magnitudes variables, algunos apenas perceptibles y otros que pueden adquirir mayor relevancia según la intensidad y la cercanía a zonas habitadas. El conocimiento de las características geológicas locales y la preparación adecuada son factores determinantes para reducir los riesgos asociados a los sismos.
En este escenario, el fomento de una cultura de prevención ha sido una de las prioridades de las autoridades. El IGP insiste en la necesidad de que la población conozca las medidas de autoprotección y los protocolos de evacuación, así como la importancia de contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros organizados regularmente.
Recomendaciones para la población ante un sismo
Ante la ocurrencia de un sismo, la principal recomendación es mantener la calma y ubicar una zona segura dentro del hogar o el lugar de trabajo. Se sugiere alejarse de ventanas, elementos colgantes y paredes de vidrio, y proteger la cabeza con los brazos o con objetos resistentes. Al finalizar el movimiento, es fundamental revisar posibles daños estructurales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.
El IGP recuerda que la información oficial es el mejor recurso para conocer la magnitud y las características de los eventos telúricos. Además, recomienda preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y medicamentos de uso regular. Esta preparación permite afrontar las primeras horas tras un sismo hasta la llegada de ayuda.
Importancia del monitoreo científico y la educación sísmica
La vigilancia constante a través de equipos sismológicos instalados en diferentes regiones ha permitido al IGP proporcionar reportes actualizados y precisos. Esta labor contribuye no solo a la información inmediata, sino también al análisis de tendencias y patrones que pueden servir para mejorar la gestión del riesgo en el futuro.
La educación sísmica es considerada un componente esencial en la reducción del impacto de los movimientos telúricos. Las campañas informativas y los programas de capacitación impulsados por las autoridades han tenido como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención. La participación activa de la comunidad en simulacros y talleres fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias reales.
El balance de la actividad sísmica reciente
Según los reportes oficiales del IGP, los temblores registrados en los últimos meses han tenido magnitudes entre 3.2 y 4.0, y no han generado daños materiales ni víctimas. La percepción de los eventos por parte de la ciudadanía, especialmente en zonas cercanas a los epicentros, refuerza la necesidad de mantenerse alerta y preparado ante la posibilidad de nuevos movimientos.
El monitoreo riguroso y la rápida difusión de información confiable son las principales herramientas para reducir los riesgos y proteger a la población. Las autoridades reiteran el llamado a la calma y a la responsabilidad en el manejo de la información, subrayando que la prevención es la mejor defensa frente a los desafíos que plantea la actividad sísmica en el país.