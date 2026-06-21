¿Keiko Fujimori no es peruana?: Antauro Humala lanza acusación y recuerda el caso PPK en las elecciones de 2016

Antauro Humala reavivó el debate sobre la nacionalidad de Keiko Fujimori al solicitar al Jurado Nacional de Elecciones que aclare si la candidata presidencial posee doble nacionalidad, comparando su situación con la de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a su ciudadanía estadounidense antes de asumir la presidencia. La controversia se suma a la tensión postelectoral que atraviesa Perú, marcada por denuncias de presuntas irregularidades en la votación del exterior y el reclamo de una revisión exhaustiva.
Antauro Humala argumenta la necesidad de verificar la nacionalidad de los candidatos presidenciales finalistas, enfocándose en Keiko Fujimori. Durante el debate, presenta un documento y pide una respuesta clara de las autoridades electorales antes de la proclamación. | ATV / Ocurre Ahora
Antauro Humala señaló que la candidatura de Keiko Fujimori debe ser revisada por el organismo electoral, a raíz de una “sospecha firme” sobre la existencia de una segunda nacionalidad, una inquietud que él vincula a los antecedentes de su padre, Alberto Fujimori. El excandidato sostuvo que un militante de su entorno elevó un pedido formal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 11 de junio para que se esclareciera el estatus de la candidata, pero la respuesta oficial se limitó a informar la fecha de inscripción de Fujimori sin abordar el fondo de la consulta.
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¿Cuál es la nacionalidad de Keiko Fujimori según su hoja de vida registrada en el JNE?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha publicado la hoja de vida de Keiko Fujimori en su plataforma oficial, donde se confirma que la candidata presidencial nació en Lima, Perú, y que posee únicamente la nacionalidad peruana. El documento presentado ante la autoridad electoral no registra ninguna otra nacionalidad, respaldando que Fujimori Higuchi no tiene doble nacionalidad y que ello sea la japonesa.
Esta información oficial desmiente la afirmación de Antauro Humala, quien había señalado que Keiko Fujimori contaba con nacionalidad japonesa además de la peruana. La hoja de vida disponible en el portal del JNE permite a cualquier ciudadano verificar los datos personales y de nacionalidad de los candidatos, garantizando transparencia en los procesos electorales. Consulta la información completa en el enlace: Hoja de vida de Keiko Fujimori en el JNE.
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Humala exige postergar proclamación hasta esclarecer irregularidades
Antauro Humala instó al JNE a abstenerse de proclamar un ganador mientras persistan dudas sobre la votación del exterior y la nacionalidad de los finalistas. En declaraciones recogidas en Ocurre Ahora tras la entrevista que dio a la periodista Mávila Huertas, el dirigente sostuvo que el proceso electoral “arrastra un pecado original” desde la exclusión de su partido del proceso, un hecho que, según su relato, marcó la competencia desde el inicio. Además, pidió que los votos provenientes de países como Estados Unidos y Argentina sean revisados por supuestas “irregularidades” que, en sus palabras, “raspan con el fraude”.
El exmilitar remarcó que su postura se mantendrá hasta el 28 de julio, fecha que considera el límite para la conclusión del proceso electoral. Según Humala, la elección aún no está definida y “la moneda está en el aire”. La tensión se ha visto reflejada en movilizaciones ciudadanas y acciones legales de amparo presentadas por aliados suyos, como el abogado Walter Ayala, quien solicitó una revisión de los sufragios emitidos en el extranjero.
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Alianza frustrada con la izquierda y críticas al rumbo de campaña
En la misma entrevista, Humala recordó que su agrupación política apoyó la candidatura de Roberto Sánchez como parte de un esfuerzo para unir el nacionalismo con la izquierda. El acercamiento, relató, comenzó con un partido amistoso de fútbol y derivó en negociaciones entre ambas dirigencias para conformar una alianza electoral que, según él, buscaba evitar que ambos sectores compitieran separados.
El proyecto, sin embargo, no prosperó. Humala atribuyó el fracaso a la pérdida de inscripción de su partido, que, según su versión, fue una decisión del JNE, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Ante ese escenario, explicó que su grupo solo pudo sumarse a la campaña de Sánchez en calidad de invitados. Afirmó que se les ofrecieron ministerios en un eventual gobierno, propuesta que rechazó para concentrarse en recuperar la inscripción de su partido y reorganizarlo.
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Críticas a la estrategia de Sánchez y el impacto en los resultados
Durante la segunda vuelta, Humala se distanció de la dirección de campaña de Sánchez. Cuestionó el giro político del candidato y de sus nuevos aliados, indicando que “no era necesario tirarse a la derecha o al centro” ni volverse “rosadito, casi anaranjadito”. Según el exmilitar, ese viraje pudo influir en una eventual derrota de Sánchez y sostuvo que, si los resultados no favorecen a su candidato, quedaría en evidencia que la estrategia fue desacertada.
El líder etnocacerista insistió en que los reservistas apoyarían las movilizaciones surgidas tras la elección y reiteró su respaldo a los recursos judiciales presentados para auditar la votación extranjera. “Si un conteo justo y legítimo de los votos del extranjero desfavorece a Sánchez, entonces se trataría de una competencia con un ganador y un perdedor”, expresó.
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Dudas sobre la nacionalidad de los finalistas y comparación con PPK
Humala amplió su cuestionamiento al pedir que el JNE verifique si alguno de los finalistas, Roberto Sánchez o Keiko Fujimori, tiene doble nacionalidad. En ese contexto, recordó el caso de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien renunció a su nacionalidad estadounidense antes de ser proclamado presidente en 2016, y sugirió que la misma norma debe aplicarse a todos los candidatos.
Sobre Keiko Fujimori, Humala reiteró que no posee pruebas concluyentes, pero alegó que la sospecha se basa en los antecedentes familiares y en la falta de respuesta concreta del JNE. Solicitó que, en caso de no aclararse este punto, el organismo electoral se abstenga de proclamarla como presidenta por motivos de seguridad nacional.
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Dirigentes nacionalistas en el Congreso y balance político
Al ser consultado sobre la presencia de dirigentes vinculados a su movimiento en el Congreso, Humala explicó que, tras la anulación de la inscripción partidaria, alentaron a sus correligionarios a postular en otras agrupaciones. Mencionó entre ellos a Daniel Barragán Coloma, Walter Gagó Rodríguez, Diana Hanco, Arturo Eusebio Padilla y Andrea Medina Stein, y aclaró que mantienen lazos de amistad o filiación política, pero que no están sujetos a una conducción directa de su parte.
El dirigente evitó atribuirse liderazgo sobre los legisladores electos y explicó que permanecen en las agrupaciones que los acogieron, ya que una renuncia los dejaría sin bancada. Pese a este contexto, Humala reivindicó el resultado político del nacionalismo, al considerar que su sector logró insertar representantes en el Parlamento y contribuir al avance del partido apoyado a la segunda vuelta.
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Petición de claridad y próximos pasos del proceso electoral
En sus declaraciones públicas, Antauro Humala reiteró que la legitimidad del proceso depende de la transparencia en la revisión de los votos y la aclaración de la nacionalidad de los candidatos. El dirigente enfatizó que el proceso electoral peruano enfrenta desafíos institucionales y reclamó que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con su función de garantizar la transparencia y seguridad jurídica en el desenlace de la contienda.
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