Perú

¿Keiko Fujimori no es peruana?: Antauro Humala lanza acusación y recuerda el caso PPK en las elecciones de 2016

El excandidato nacionalista señala que la autoridad electoral debe esclarecer la situación migratoria de los aspirantes a la presidencia, citando el antecedente de la renuncia a la doble ciudadanía de Pedro Pablo Kuczynski

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Captura de pantalla de página web de Voto Informado con fotografía de Keiko Sofía Fujimori, su nombre completo, partido Fuerza Popular y datos personales
El sitio web Voto Informado del JNE de Perú presenta el perfil de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular, con su fotografía.

Antauro Humala reavivó el debate sobre la nacionalidad de Keiko Fujimori al solicitar al Jurado Nacional de Elecciones que aclare si la candidata presidencial posee doble nacionalidad, comparando su situación con la de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a su ciudadanía estadounidense antes de asumir la presidencia. La controversia se suma a la tensión postelectoral que atraviesa Perú, marcada por denuncias de presuntas irregularidades en la votación del exterior y el reclamo de una revisión exhaustiva.

Antauro Humala argumenta la necesidad de verificar la nacionalidad de los candidatos presidenciales finalistas, enfocándose en Keiko Fujimori. Durante el debate, presenta un documento y pide una respuesta clara de las autoridades electorales antes de la proclamación. | ATV / Ocurre Ahora

Antauro Humala señaló que la candidatura de Keiko Fujimori debe ser revisada por el organismo electoral, a raíz de una “sospecha firme” sobre la existencia de una segunda nacionalidad, una inquietud que él vincula a los antecedentes de su padre, Alberto Fujimori. El excandidato sostuvo que un militante de su entorno elevó un pedido formal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 11 de junio para que se esclareciera el estatus de la candidata, pero la respuesta oficial se limitó a informar la fecha de inscripción de Fujimori sin abordar el fondo de la consulta.

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Captura de pantalla de navegador web con el sitio JNE Voto Informado. Se observa un chatbot sobre Keiko Fujimori y su información de nacionalidad y nacimiento
La inteligencia artificial EleccIA del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) responde consultas ciudadanas sobre la hoja de vida de Keiko Fujimori, detallando su lugar de nacimiento en Lima.

¿Cuál es la nacionalidad de Keiko Fujimori según su hoja de vida registrada en el JNE?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha publicado la hoja de vida de Keiko Fujimori en su plataforma oficial, donde se confirma que la candidata presidencial nació en Lima, Perú, y que posee únicamente la nacionalidad peruana. El documento presentado ante la autoridad electoral no registra ninguna otra nacionalidad, respaldando que Fujimori Higuchi no tiene doble nacionalidad y que ello sea la japonesa.

Captura de pantalla de una página web con información general, formación académica y experiencia laboral de un candidato. Incluye logotipos y barra de navegación
La imagen muestra una captura de pantalla del portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, con la información académica y laboral de un candidato.

Esta información oficial desmiente la afirmación de Antauro Humala, quien había señalado que Keiko Fujimori contaba con nacionalidad japonesa además de la peruana. La hoja de vida disponible en el portal del JNE permite a cualquier ciudadano verificar los datos personales y de nacionalidad de los candidatos, garantizando transparencia en los procesos electorales. Consulta la información completa en el enlace: Hoja de vida de Keiko Fujimori en el JNE.

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El líder etnocacerista Antauro Humala se sincera sobre la campaña electoral y su relación con Roberto Sánchez. Habla sobre la fallida alianza electoral, su rol como invitado y si realmente le ofrecieron ministerios en un eventual gobierno. | ATV / Ocurre Ahora

Humala exige postergar proclamación hasta esclarecer irregularidades

Antauro Humala instó al JNE a abstenerse de proclamar un ganador mientras persistan dudas sobre la votación del exterior y la nacionalidad de los finalistas. En declaraciones recogidas en Ocurre Ahora tras la entrevista que dio a la periodista Mávila Huertas, el dirigente sostuvo que el proceso electoral “arrastra un pecado original” desde la exclusión de su partido del proceso, un hecho que, según su relato, marcó la competencia desde el inicio. Además, pidió que los votos provenientes de países como Estados Unidos y Argentina sean revisados por supuestas “irregularidades” que, en sus palabras, “raspan con el fraude”.

Las declaraciones de Antauro Humala fueron muy mal recibidas en Chile.
Las declaraciones de Antauro Humala fueron muy mal recibidas en Chile. Foto: ATV

El exmilitar remarcó que su postura se mantendrá hasta el 28 de julio, fecha que considera el límite para la conclusión del proceso electoral. Según Humala, la elección aún no está definida y “la moneda está en el aire”. La tensión se ha visto reflejada en movilizaciones ciudadanas y acciones legales de amparo presentadas por aliados suyos, como el abogado Walter Ayala, quien solicitó una revisión de los sufragios emitidos en el extranjero.

Alianza frustrada con la izquierda y críticas al rumbo de campaña

En la misma entrevista, Humala recordó que su agrupación política apoyó la candidatura de Roberto Sánchez como parte de un esfuerzo para unir el nacionalismo con la izquierda. El acercamiento, relató, comenzó con un partido amistoso de fútbol y derivó en negociaciones entre ambas dirigencias para conformar una alianza electoral que, según él, buscaba evitar que ambos sectores compitieran separados.

El proyecto, sin embargo, no prosperó. Humala atribuyó el fracaso a la pérdida de inscripción de su partido, que, según su versión, fue una decisión del JNE, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Ante ese escenario, explicó que su grupo solo pudo sumarse a la campaña de Sánchez en calidad de invitados. Afirmó que se les ofrecieron ministerios en un eventual gobierno, propuesta que rechazó para concentrarse en recuperar la inscripción de su partido y reorganizarlo.

Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez (sombrero blanco, gafas) y Antauro Humala, dialogando con micrófonos sobre una mesa. Fondo abstracto.
Ilustración en acuarela que representa a Roberto Sánchez con sombrero y gafas, dialogando con Antauro Humala, quien gesticula mientras ambos se dirigen a micrófonos sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas a la estrategia de Sánchez y el impacto en los resultados

Durante la segunda vuelta, Humala se distanció de la dirección de campaña de Sánchez. Cuestionó el giro político del candidato y de sus nuevos aliados, indicando que “no era necesario tirarse a la derecha o al centro” ni volverse “rosadito, casi anaranjadito”. Según el exmilitar, ese viraje pudo influir en una eventual derrota de Sánchez y sostuvo que, si los resultados no favorecen a su candidato, quedaría en evidencia que la estrategia fue desacertada.

El líder etnocacerista insistió en que los reservistas apoyarían las movilizaciones surgidas tras la elección y reiteró su respaldo a los recursos judiciales presentados para auditar la votación extranjera. “Si un conteo justo y legítimo de los votos del extranjero desfavorece a Sánchez, entonces se trataría de una competencia con un ganador y un perdedor”, expresó.

Roberto Sánchez
Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

Dudas sobre la nacionalidad de los finalistas y comparación con PPK

Humala amplió su cuestionamiento al pedir que el JNE verifique si alguno de los finalistas, Roberto Sánchez o Keiko Fujimori, tiene doble nacionalidad. En ese contexto, recordó el caso de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien renunció a su nacionalidad estadounidense antes de ser proclamado presidente en 2016, y sugirió que la misma norma debe aplicarse a todos los candidatos.

Sobre Keiko Fujimori, Humala reiteró que no posee pruebas concluyentes, pero alegó que la sospecha se basa en los antecedentes familiares y en la falta de respuesta concreta del JNE. Solicitó que, en caso de no aclararse este punto, el organismo electoral se abstenga de proclamarla como presidenta por motivos de seguridad nacional.

FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en una reñida contienda presidencial entre Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima (Perú), el 11 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en una reñida contienda presidencial entre Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima (Perú), el 11 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Foto de archivo

Dirigentes nacionalistas en el Congreso y balance político

Al ser consultado sobre la presencia de dirigentes vinculados a su movimiento en el Congreso, Humala explicó que, tras la anulación de la inscripción partidaria, alentaron a sus correligionarios a postular en otras agrupaciones. Mencionó entre ellos a Daniel Barragán Coloma, Walter Gagó Rodríguez, Diana Hanco, Arturo Eusebio Padilla y Andrea Medina Stein, y aclaró que mantienen lazos de amistad o filiación política, pero que no están sujetos a una conducción directa de su parte.

El dirigente evitó atribuirse liderazgo sobre los legisladores electos y explicó que permanecen en las agrupaciones que los acogieron, ya que una renuncia los dejaría sin bancada. Pese a este contexto, Humala reivindicó el resultado político del nacionalismo, al considerar que su sector logró insertar representantes en el Parlamento y contribuir al avance del partido apoyado a la segunda vuelta.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori reacts while leaving her home while Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between her and candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 18, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peru's presidential candidate Keiko Fujimori reacts while leaving her home while Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between her and candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 18, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Petición de claridad y próximos pasos del proceso electoral

En sus declaraciones públicas, Antauro Humala reiteró que la legitimidad del proceso depende de la transparencia en la revisión de los votos y la aclaración de la nacionalidad de los candidatos. El dirigente enfatizó que el proceso electoral peruano enfrenta desafíos institucionales y reclamó que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con su función de garantizar la transparencia y seguridad jurídica en el desenlace de la contienda.

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