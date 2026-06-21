Ecuador, en la cuerda floja del Mundial 2026 tras empatar con Curazao: ¿Qué resultados necesita la ‘tri’ para clasificar a 16avos?

Ecuador, en la cuerda floja del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Issei Kato.

Ecuador atraviesa un momento delicado en el Mundial 2026. La selección dirigida por Sebastián Beccacece igualó sin goles frente a Curazao en su segundo compromiso de la fase de grupos y dejó escapar una oportunidad inmejorable para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final. El gran protagonista de la jornada fue el experimentado portero Eloy Room, quien sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas ante los ataques de la ‘tri’.

Con apenas un punto en dos partidos, el combinado sudamericano ha complicado seriamente sus aspiraciones de avanzar de ronda, un escenario que parecía lejano antes del inicio del torneo debido al buen rendimiento mostrado en las Eliminatorias Sudamericanas y a la calidad de futbolistas que integran su plantel. Sin embargo, las opciones siguen abiertas y Ecuador llegará con vida a la última jornada, donde enfrentará nada menos que a una Alemania que ya aseguró su clasificación.

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¿Qué necesita Ecuador para avanzar a 16avos de final del Mundial 2026?

La situación actual coloca a Ecuador en una posición incómoda. De momento, el conjunto sudamericano se estaría quedando con el octavo y último boleto disponible para los mejores terceros de la fase de grupos. El problema es que varios de sus rivales directos todavía no han completado la segunda jornada.

Tabla de mejores terceros en la Copa del Mundo 2026 luego del empate entre Ecuador y Curazao por la fecha 2 del Grupo E. Crédito: Captura Wikipedia.

Panamá, Senegal y Jordania, tres selecciones que hoy aparecen fuera de los puestos de clasificación, aún tienen partidos pendientes y podrían superar la línea de puntos de la ‘tri’. Por ello, el panorama de Ecuador está sujeto a múltiples variables.

La primera posibilidad es terminar como segundo del grupo y acceder directamente a los dieciseisavos de final. Aunque parece un escenario complicado, todavía es matemáticamente posible. Para lograrlo, Ecuador necesita derrotar a Alemania en la última fecha y esperar simultáneamente una derrota de Costa de Marfil frente a Curazao. Cualquier otro resultado favorecería a los africanos, que mantendrían la segunda posición o se beneficiarían del criterio de desempate por el enfrentamiento directo.

Si Ecuador finaliza tercero, las posibilidades dependerán de la cantidad de puntos que consiga en la última jornada y de lo que ocurra en otros grupos.

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Una victoria frente a Alemania representaría un impulso enorme para sus aspiraciones. Llegar a cuatro puntos le permitiría ubicarse en una posición muy favorable dentro del grupo de los mejores terceros, aumentando considerablemente sus probabilidades de clasificación.

Si empata con los alemanes , la situación se volverá mucho más compleja. Con dos puntos, los ecuatorianos dependerían de que Curazao no derrote a Costa de Marfil y, además, tendrían que esperar resultados favorables en otros grupos . Aunque seguirían con opciones matemáticas, sus posibilidades quedarían reducidas de manera importante.

El peor escenario sería una derrota ante Alemania. En ese caso, Ecuador permanecería con apenas un punto y necesitaría una combinación de resultados extremadamente favorable. Debería esperar que selecciones como Bosnia, Panamá, Senegal y Jordania también pierdan sus compromisos restantes para mantener alguna esperanza de clasificación.

Eloy Room (c), portero de Curazao, ataja un balón ante Ecuador en el Mundial 2026 en el estadio Arrowhead en Kansas City (Estados Unidos). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Cabe precisar que estas proyecciones se elaboran tomando como referencia la situación actual del grupo tras el empate entre Ecuador y Curazao. El panorama será mucho más claro cuando concluya la segunda fecha y todos los equipos involucrados hayan disputado la misma cantidad de encuentros.

¿Cuándo juega Ecuador vs Alemania por la tercera fecha del Mundial 2026?

La última oportunidad de Ecuador para mantenerse con vida en la Copa del Mundo llegará el próximo jueves 25 de junio. El encuentro ante Alemania se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey desde las 15:00 horas de Perú.

La transmisión estará disponible a través de DSports y su plataforma de streaming DGO. Asimismo, Disney+ ofrecerá el partido para sus suscriptores, mientras que América TV también llevará las incidencias del compromiso por señal abierta.

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¿Cuándo juegan Ecuador y Alemania por la última jornada del Grupo E del Mundial 2026?

La ‘tri’ sabe que ya no tiene margen de error. Ante una Alemania clasificada y sin presión, los dirigidos por Beccacece buscarán una victoria que les permita seguir soñando con los dieciseisavos de final y evitar una eliminación prematura que pocos imaginaban antes del inicio del Mundial 2026.