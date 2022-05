Magaly Medina cree en la versión del ‘Gato’ Cuba: “Melissa Paredes fue desleal a su relación”

Magaly Medina afirma que Melissa Paredes sí le fue infiel a su exesposo, según las evidencias que presentó Rodrigo Cuba. (Fotos: Instagram)

El ampay de Melissa Paredes sigue dando de qué hablar. La modelo peruana se encontraba en relativa calma hasta que afirmó en una reciente entrevista que nunca le fue infiel a su exesposo Rodrigo Cuba con el bailarín Anthony Aranda, ya que ellos habían decidido separarse sin llegar al proceso de divorcio. Según dijo, querían seguir el ejemplo de Jorge Cuba, padre del futbolista.

“Habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, porque teníamos un precedente que son sus papás que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo ‘hay que hacer lo mismo, para qué divorciarnos’. Yo dije: ‘ok, está bien. No nos divorciamos y está bien. Al fin y al cabo yo no me quiero volver a casar y tú tampoco’ ”, manifestó la exconductora en En Boca de Todos, descartando así una infidelidad de su parte.

Sin embargo, Rodrigo Cuba no estuvo de acuerdo y le mandó una carta notarial, en donde le recordó que tenía todas las pruebas para demostrar que sí lo engañó con ‘El activador’. Magaly Medina tuvo acceso a estas evidencias, que incluían chats románticos con la exconductora y el testimonio del futbolista sobre lo que sucedió el día del ampay.

Tras leer todo de principio a fin, la ‘Urraca’ aseguró que creía en la palabra de Rodrigo Cuba, pues no tendría por qué mentir sobre lo ocurrido, a diferencia de la modelo. Ella, en cambio, quedaría mal parada ante el público si admitiera que sí le fue infiel a su entonces esposo con un compañero de trabajo, que ahora se encuentra laborando en Esto es Guerra.

“¿Qué dicen ustedes, fue o no infiel? Yo sí le creo al ‘Gato’ Cuba, no tendría por qué mentir. Él tendría que decir ‘estábamos peleados, separados, le estaba dando su tiempo para que recoja sus cosas’, no sé. Pero cuando uno es honesto dice la verdad. Él no fue desleal a su relación, lo fue ella en ese sentido”, expresó la presentadora.

Magaly Medina cree que Melissa Paredes sí le fue infiel a Anthony Aranda | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

¿CÓMO RODRIGO CUBA SE ENTERÓ DEL AMPAY?

Según el expediente que Rodrigo Cuba iba a presentar ante el Juzgado de Familia, él se encontraba en una fiesta infantil con su hija de cuatro años cuando Melissa Paredes lo llamó para avisarle que Magaly Medina tenía preparado un ampay de ella, que sería emitido en un par de horas. No le dijo con quién fue captada.

El futbolista se quedó absorto con su llamada. “Tú tienes que resolverlo”, le dijo. Cuba sostiene que no podía pensar en ese momento, además que no sabía la dimensión de las imágenes del ampay. “Pensé que no iba a pasar nada”, testificó ante el Juez.

Pronto, Melissa Paredes publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para afirmar que ya estaba separada de su esposo desde hace meses. “Así me enteré que se había finalizado nuestra relación. Resulta sorprendente pensar que un matrimonio se puede echar a la borda de esa forma”, sostuvo.

Ese 20 de octubre, a las 9:45 p.m., el deportista vio por primera vez las imágenes de su entonces esposa besando a Anthony Aranda al interior de una camioneta. Ahí se dio cuenta que la infidelidad había sucedido muy cerca de él, pues ella estaba en el estacionamiento mientras que él entrenaba pisos arriba en el gimnasio.

Imágenes del ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

