Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba: ¿cuál es el nuevo pedido legal que hace la modelo al padre de su hija?

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba conciliarán nuevamente la tenencia compartida de su menor hija. (Foto: Composición Infobae)

En octubre de 2021, Melissa Paredes acaparó portadas al ser ampayada besando a Anthony Aranda, su entonces bailarín de Reinas del Show. El mismo día del destape, la modelo aseguró que estaba separada de Rodrigo Cuba, su ahora exesposo. Sin embargo, el futbolista la desmintió a través de otro comunicado, evidenciando así su infidelidad. Desde entonces, ambos se enfrentaron por la custodia de su hija.

El ‘Gato’ Cuba publicó la propuesta de conciliación de su expareja, quien le pedía que asumiera el 100% de los gastos de educación de la menor; así como también su seguro médico y el sueldo de la nana. Sin embargo, el deportista se negó y, en su lugar, pidió la tenencia absoluta de la menor.

Para ese entonces, una nana testificaba en contra de Melissa Paredes, asegurando que sí le fue infiel a Rodrigo Cuba con el bailarín. Además, un audio difundido por el futbolista la dejó mal parada ante el público, pues se oía a Melissa discutir con el deportista, llamándolo “psicópata” delante de su hija de 4 años. Estas evidencias pusieron a la modelo en el ojo de la tormenta.

La paz llegó en noviembre de ese año, cuando ambos llegaron a un acuerdo en el Cuarto Juzgado de Familia. Se concretó que tanto Melissa Paredes como Rodrigo Cuba se harían cargo de manera equitativa de los gastos de la niña. Además, que la tenencia de la menor sería compartida. El futbolista se quedó con el departamento y Melissa se le abonó 40 mil dólares, pues ella también había invertido en dicho inmueble.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciaron tras 5 años de matrimonio. (Foto: Instagram)

MELISSA PAREDES: “PERDÍ 20 MIL DÓLARES”

En mayo del presente año, Melissa Paredes se mostró en desacuerdo con el dinero que se le entregó por el departamento. Según dijo a diario Trome, Rodrigo Cuba debía darle 60 mil dólares; sin embargo, no pudo rechazar la oferta de 40 mil dólares, pues la presión mediática pudo con ella meses atrás.

“Dicen que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, expresó la modelo peruana.

Luego, aseguró que la idea inicial era que ninguno se quedara con el inmueble, pues iba a ser hipotecado y el dinero obtenido sería repartido en partes iguales. “Hice un mal acuerdo, estaba presionada, y las cosas se dieron así. Perdí 20 mil dólares, más toda la decoración. A mí nadie me regaló nada”, expresó.

¿QUÉ ES LO QUE PIDE AHORA?

Recientemente, la modelo peruana ha citado al futbolista para conciliar nuevamente la tenencia compartida de su menor. Es así que le envió el siguiente documento a su domicilio: “Lo invitamos a participar a la primera audiencia de conciliación solicitada por Melissa Paredes. (…) en la búsqueda de una solución al conflicto que tienen sobre la variación de tenencia compartida pactada en el acta de conciliación”.

Según el documento difundido por Amor y Fuego, la modelo está pidiendo que ambos padres pasen más tiempo con la menor. En el caso de Melissa, desea compartir con su hija los días de escolaridad, pues está bajo su cuidado mayormente los fines de semana. “No resulta beneficioso para su estabilidad emocional. Aunado a los recuerdos que la menor pueda tener de sus progenitores”, se lee.

Por otro lado, Paredes le propone a su expareja pasar algunos fines de semana con la niña, ya que él la ve únicamente los días lunes, martes, miércoles y jueves . “La menor está impedida de disfrutar de la compañía (de su padre) esos días que no va al colegio, tal y como antes lo hacía”, señala el escrito.

Luego que se hiciera pública esta nueva reunión de conciliación, la exconductora de América Hoy dejó en claro que no le pedirá dinero a su exesposo. “Lo único que quiero aclarar porque se dicen cosas feas, es que esta nueva conciliación no tiene nada que ver con pensión de alimentos, ni manutención, nada de eso. El dinero no es lo más importante”, sostuvo.

Melissa Paredes cita a Rodrigo Cuba para conciliar nuevamente la tenencia de su menor hija. (VIDEO: Willax TV)

SEGUIR LEYENDO: