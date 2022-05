Raúl Ruidíaz y Alexander Callens incluidos en once ideal de la semana por la MLS

Ruidíaz y Callens anotaron en la última jornada de la Major League Soccer.

Raúl Ruidíaz y Alexander Callens marcaron en la victoria de sus equipos, Seattle Sounders y New York City FC respectivamente. Por ello, han sido considerados en el once de la semana por la Major League Soccer. Sin duda alguna, los dos ‘incaicos’ atraviesan un gran momento a nivel de clubes y estarían entre los convocados de la selección peruana.

Así está conformado la alineación ideal de la jornada: Brad Stuver en la portería; Alexander Callens comparte la línea de tres con Damion Lowe y Ruben Gabrielsen. Xherdan Shaqir, Jamiro Monteiro, Hany Mukhtar y Sebastián Driussi conforman el mediocampo. En la zona ofensiva están Lucas Cavallini, Raúl Ruidíaz y Dániel Sallói.

Los dos peruanos en el triunfo de sus conjuntos. El central de 30 años abrió el marcador ante DC United de Edison Flores, mientras que la ‘Pulga’ anotó el único tanto del partido con Houston Dynamo. Con estos resultados, New York City FC se ubica segundo con 20 puntos en la Conferencia Este. Por su parte, Seattle Sounders es onceavo con 15 unidades en la zona oeste. No obstante, tiene tres compromisos menos.

GOL DE CALLENS

Alexander Callens anotó el primero de New York City FC a los 5 minutos. Santiago Rodríguez jugó corto en un tiro de esquina con el lateral Chris Gloster, quien sacó un gran centro con pierna izquierda. El central nacional, libre de marca, apareció por el primer palo y cabeceó. El central no logró cambiarle mucho la dirección al esférico, pero como fue muy fuerte, el portero Rafael Romo no pudo evitar el 1-0.

Este es el segundo tanto del ‘chalaco’ en lo que va de la MLS. Previamente había marcado en la goleada 4-1 ante Montréal. En aquella ocasión también aprovechó una bola en el área y fusiló al guardameta con una volea. Desde su llegada a Estados Unidos, registra once goles con camiseta ‘celeste’.

RUIDÍAZ SIGUE ENCENDIDO

Raúl Ruidíaz tiene un pacto con el gol. Ya lleva anotando tres partidos seguidos con doblete incluido. Esta vez, le dio los tres puntos a ‘Rave Green’. Los verdes’ elaboraron una gran jugada colectiva. Rotaron el balón de un lado a otro. Jordan Morris, muy cerca a la línea de fondo, centró hacia atrás. Cristian Roldán llegó por el segundo palo y metió la pelota al punto de penal. Ahí, en el área de nueve, apareció el ‘Enano’ solo para empujarla.

Ruidíaz anotó el gol de la victoria ante Houston Dynamo.

