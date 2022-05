Raúl Ruidíaz: Seattle Sounders recibió carta de reserva de la FPF para ser llamado a la selección peruana

El delantero peruano lleva 3 goles en 630 minutos con la selección peruana (9 partidos).

La selección peruana está a menos de un mes de saber si clasifica al Mundial de Qatar 2022 o no. El partido único de repechaje se jugará el próximo 13 de junio en Doha y Ricardo Gareca necesita de sus mejores hombres para conseguir la victoria. Uno de los delanteros peruanos que destaca a nivel internacional en estos momentos es Raúl Ruidíaz, quien ya recibió la carta de reserva de parte de la FPF y probablemente será uno de los delanteros en este duelo clave.

Según se pudo confirmar, el Seattle Sounders de la MLS recibió la misiva del máximo ente del fútbol peruano y cuando el DT defina a los convocados, en caso la ‘Pulga’ esté presente, deberá dar todas las facilidades para que el futbolista de 31 años se una a los entrenamientos de la ‘blanquirroja’ en la Videna.

Recordemos que esta es la semana donde el ‘Tigre’ enviará los mensajes a todos los clubes para que sepan qué jugadores están en su mente para los próximos partidos. Esto lo realizará hasta el domingo 15 de mayo y la próxima semana, mediante conferencia de prensa, anunciará oficialmente a los convocados.

En las últimas convocatorias, el estratega argentino ha contado con tres delanteros de área: Gianluca Lapadula del Benevento de Italia, Alex Valera de Universitario de Deportes y Santiago Ormeño del León de México. Sin embargo, ‘Santi’ no pasa por un buen momento y no suma muchos minutos en la Liga MX, donde su equipo quedó fuera de los etapas finales. Por esta razón, el técnico piensa en la ‘Pulga’.

Raúl Ruidíaz festeja con Obed Vargas su segundo gol en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf que Seattle Sounders ganó a Pumas UNAM. Estadio Lumen Field, Seattle, Washington, EEUU. 4 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Joe Nicholson

RAÚL RUIDÍAZ EN LA MLS

Sin embargo, sus números en el Seattle Sounders son más que espectaculares. Empezó la temporada lesionado, pero de a pocos ha ido recuperando terreno gracias a sus 3 goles claves para el título de la Concachampions (1 en semifinales y 2 en la final). De ahí que su nombre ha vuelto a la palestra.

Estos tantos le permitieron al cuadro de la MLS obtener un título hisrótico y clasificarse por primera vez al Mundial de Clubes. Además, ocupa el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores en el club. La ‘Pulga’ suma 67 goles desde que llegó, mientras que el colombiano Fredy Montero, que también juega en el equipo, tiene 71.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ CON PERÚ

Raúl Ruidíaz no juega un partido oficial con la selección peruana desde la derrota ante Brasil por 2 a 0 en Recife. En ese compromiso ingresó a los 73 minutos en reemplazo de Gianluca Lapadula, pero no pudo evitar la caída ante el ‘Scratch’. Después, el ‘Tigre’ Gareca no lo consideró y, cuando fue llamado previo a los amistosos de enero ante Panamá y Jamaica, decidió no ir y pasar vacaciones con su familia.

Cabe resaltar, que en su estancia con la ‘blanquirroja’, ha disputado 51 partidos, en los que solo ha podido convertir en 4 ocasiones y ha brindado la misma cantidad de asistencias. En ese sentido, se le ha cuestionado su falta de gol y falta de adaptación al sistema de juego de Perú.

Recordemos que fue parte del partido de repechaje rumbo al mundial Rusia 2018. Estuvo presente tanto en el partido de ida como en la vuelta en el estadio Nacional acompañado de Jefferson Farfán.

Farfán, Cueva y Ruidíaz tras clasificar a Rusia 2018.

