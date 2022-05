Gol de Alexander Callens para abrir el marcador en New York City vs. DC United por MLS

Alexander Callens anota el primero ante DC United.

New York City FC vence por la mínima diferencia a DC United por la Major League Soccer. Desde muy temprano, los ‘celestes’ comenzaron ganando por medio de Alexander Callens en el Audi Field. El peruano volvió a demostrar que va bien por arriba y conectó de cabeza una pelota, la cual fue imposible de detener para el portero rival.

Ocurrió a los 5 minutos del compromiso. Santiago Rodríguez jugó corto en un tiro de esquina con el lateral Chris Gloster, quien sacó un gran centro con pierna izquierda. Alexander Callens, libre de marca, apareció por el primer palo y cabeceó. El central no logró cambiarle mucho la dirección al esférico, pero como fue muy fuerte, el portero Rafael Romo no pudo evitar el 1-0.

Este es el segundo tanto del ‘incaico’ en lo que va de la MLS. Previamente había marcado el primero en la goleada 4-1 ante Montréal. En aquella ocasión también aprovechó una bola en el área y fusiló al guardameta con una volea. .

Alexander Callens anotó de cabeza ante DC United

Desde el otro lado de la cancha su compatriota Edison Flores sufrió su gol. El ‘Orejas’ viene siendo titular en el DC United y en este cotejo no fue la excepción. Lastimosamente, el arco no se le abierto al extremo de la ‘bicolor’, no obstante llegará con buen ritmo al repechaje del Mundial Qatar 2022

Con este resultado parcial, New York City FC se pone a un punto del líder la Conferencia Este, Philadelphia. Mientras que el elenco de Washington está octavo con 13 unidades, fuera de zona de clasificación a las Eliminatorias Serie Final.

