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Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Los ‘diablos rojos’ buscan imponer su favoritismo en el debut, mientras que el conjunto africano intentará dar la sorpresa en un duelo de alta exigencia internacional. Sigue todas las incidencias del choque

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Horarios del partido: Ecuador (14:00 horas), Colombia (14:00 horas), Perú (14:00 horas), Venezuela (15:00 horas), Bolivia (15:00 horas), Chile (16:00 horas), Paraguay (16:00 horas), Uruguay (16:00 horas), Argentina (16:00 horas), Brasil (16:00 horas), El Salvador (13:00 horas), Panamá (14:00 horas), México (13:00 horas) y España (21:00 horas del lunes 15 de junio).

Canales de transmisión: Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

08:03 hsHoy

¡Día de partido! Bélgica debuta hoy, lunes 15 de junio, frente a Egipto en un atractivo duelo por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Los ‘diablos rojos’ arrancan su camino en el torneo con la obligación de confirmar su favoritismo, mientras que el conjunto africano buscará sorprender en su estreno y sumar un resultado valioso en Seattle.

08:03 hsHoy

¿Cómo llega Bélgica?

La selección de Bélgica afronta el Mundial 2026 con la necesidad de pasar página tras la decepcionante eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022. Con una generación renovada y un plantel que combina experiencia y juventud, los ‘diablos rojos’ se presentan como uno de los candidatos a liderar su grupo y pelear por un lugar en las etapas decisivas del torneo.

El conjunto europeo cuenta con futbolistas de primer nivel en las principales ligas del continente y buscará imponer condiciones desde su debut. Además, llega con buenas sensaciones tras su última fecha FIFA, en la que venció 2-0 a Croacia y posteriormente goleó 5-0 a Túnez, resultados que han reforzado la confianza del equipo de cara a su estreno mundialista.

Bélgica está llamado a liderar el Grupo G del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo
Bélgica está llamado a liderar el Grupo G del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo
08:03 hsHoy

¿Cómo llega Egipto?

Egipto regresa a una Copa del Mundo tras perderse la edición de Qatar 2022, con la ilusión de firmar una campaña histórica y convertirse en una de las posibles sorpresas del torneo. El conjunto africano tiene en Mohamed Salah a su principal referente, aunque también cuenta con piezas de peso como Omar Marmoush y Mahmoud Trezeguet, que aportan desequilibrio y experiencia en el frente de ataque.

Bajo la dirección de Hossam Hassan, el combinado egipcio llega al debut mundialista tras una exigente preparación internacional, en la que registró una victoria por 1-0 ante Rusia y una ajustada derrota por 2-1 frente a Brasil. Estos resultados refuerzan la confianza del equipo, que se siente capaz de competir de igual a igual ante Bélgica en su estreno en el certamen.

Egipto buscará dar la sorpresa en el Grupo G del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo
Egipto buscará dar la sorpresa en el Grupo G del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo
08:03 hsHoy

Bélgica vs Egipto: posibles alineaciones

- Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Romelu Lukaku.

- Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Marwan Attia; Ahmed Sayed “Zizo”, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Mohamed Salah; Omar Marmoush.

08:02 hsHoy

Bélgica vs Egipto: canales TV del partido

El encuentro entre Bélgica y Egipto contará con una amplia cobertura internacional. En gran parte de Sudamérica podrá seguirse a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. En Perú, además, el compromiso será transmitido en señal abierta por América TV y América tvGO, que incluyó este atractivo duelo mundialista dentro de su programación.

En México, los aficionados podrán disfrutar del partido mediante Canal 5, TUDN y la plataforma ViX. Por su parte, en Estados Unidos la transmisión estará a cargo de FS1, para la audiencia de habla inglesa, y Telemundo, para el público hispano. Asimismo, la FIFA dispondrá de señales oficiales y plataformas autorizadas para la emisión del encuentro en los distintos territorios del mundo.

08:02 hsHoy

Bélgica vs Egipto: horario del partido

De acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026, el compromiso entre Bélgica y Egipto se disputará este lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle. El encuentro arrancará a las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Bolivia y Venezuela comenzará a las 15:00 horas. Por su parte, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el pitazo inicial será a las 16:00 horas, y en México se podrá seguir desde las 13:00 horas.

08:02 hsHoy

Arranca el Grupo G

Bélgica y Egipto pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo 2026 con un duelo que genera gran expectativa por la primera jornada del Grupo G. Los europeos intentarán confirmar su condición de favoritos y dar el primer paso hacia los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto africano, liderado por Mohamed Salah, buscará comenzar con una sorpresa en Seattle y sumar puntos valiosos en una zona que promete una intensa lucha por la clasificación.

Grupo G del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Jeenah Moon
Grupo G del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Jeenah Moon

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