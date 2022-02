Cristian Rivero recuerda la cruel broma que le hizo a Jazmín Pinedo y ella reacciona así

Cristian Rivero publicó la broma que le hizo a Jazmín Pinedo en el 2018. (Foto: Composición)

Cristian Rivero recordó la cruel broma que le hizo a Jazmín Pinedo en el 2018, cuando grabaron juntos el spot promocional para la final del reality ‘Los 4 finalistas: baile’. En aquel entonces, ambos se desempeñaban como compañeros de conducción de Latina Televisión.

A través de sus redes sociales, el presentador de Yo Soy Grandes Batallas, que tuvo como ganador a José Feliciano, publicó la vez que empujó de imprevisto a Jazmín en una atracción del denominado Paseo de las Aguas (Parque de la Reserva) de Lima.

Como la final tenía un concepto de baile acuático, a Rivero no se le ocurrió mejor idea que terminar empapados. La popular ‘Chinita’, quien no tenía idea de su plan, solo atinó a gritar al percatarse que todo su maquillaje y vestuario estaba completamente mojado.

“ Ahora entiendo por qué @jazminpinedo dijo que fue traumático chambear conmigo… Lo siento china, fue sin querer. ¡Todo fue con cariño!”, escribió Cristian Rivero en Instagram junto al divertido clip.

Cristian Rivero empujó a Jazmín Pinedo en el Parque de las Aguas.

JAZMÍN PINEDO RESPONDE

Jazmín Pinedo decidió comentar la publicación de Cristian Rivero, donde se la ve gritando al ser empujada a una atracción del Parque de las Aguas. La exconductora de Mujeres al Mando tomó las cosas con bastante humor.

“Cris te extraño! ¡Quién joroba como tú! Ah siiiii… Jesús Alzamora”, escribió Pinedo, quien en una historia de Instagram también le dijo “¡Te pasaste!”.

Jazmín Pinedo responde al post de Cristian Rivero. (Foto: Captura Instagram)

BUENA RELACIÓN

Cristian Rivero recordó esta broma pesada luego que Jazmín Pinedo le confesara a ‘Choca’ Mandros que trabajar con él fue una “experiencia traumática”, puesto que era una de sus primeras experiencias como conductora de televisión.

“Recuerdo lo primero que hice fue un programa que se llamaba Desafío y Fama. Una marca me contrató para hacer menciones al lado de Cristian Rivero. Una experiencia traumática, pero luego la pasé bien”, contó a fines de 2021.

Según explicó, Cristian Rivero nunca hablaba en serio y siempre estaba a la expectativa de hacerle alguna broma en vivo. “Es bien molestoso y con los años lo aprendí. Lo quiero un montón. Ya cuando tuvimos la oportunidad de trabajar de nuevo, entendí (cómo era)”, sostuvo.

QUIERE CONDUCIR OTRA VEZ ESTO ES GUERRA

Jazmín Pinedo ingresó a Esto es Guerra en reemplazo de Mathías Brivio y fue la dupla de Gian Piero Díaz durante todo un año, precisamente cuando inició la pandemia de COVID-19. Su paso fue celebrado por sus fieles fans, quienes esperan hasta el día de hoy que vuelva.

Aunque eventualmente la producción del reality consideró que ella no era la adecuada para el puesto y terminó reemplazándola por Johanna San Miguel, la popular ‘Chinita’ no descarta volver al reality de competencia.

“Sí, creo que me gustaría volver” , fue su respuesta cuando una reportera le preguntó si le gustaría regresar, asegurando que siente un cariño especial por el reality, pues el programa le abrió las puertas de la televisión.

De otro lado, a Jazmín Pinedo le consultaron con quién le gustaría volver a la conducción del programa, una pregunta que la puso bastante nerviosa, al punto de no poder responder.

“Asu, no sé, lo que pasa es que a Esto es Guerra le tengo bastante cariño, he pasado bastante por tantas etapas por ahí que no sabría con quién volver. Vamos a pensarlo”, concluyó la exconductora de televisión.

SEGUIR LEYENDO: