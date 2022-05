Jazmín Pinedo explica por qué no se toma fotos con Gino Assereto: “Comienzan a especular”

Jazmín Pinedo revela el motivo por el cual ya no se toma fotos con el padre de su hija. (Foto: Instagram)

Jazmín Pinedo utilizó sus redes sociales para contar el motivo por el cual no aparece en fotografías ni en vídeos con Gino Assereto. La exchica reality se tomó unos minutos para interactuar con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram y a través de la cajita de preguntas en sus historias explicó el por qué no se toma fotos con el padre de su hija.

Ambos terminaron su relación sentimental en el 2020 y desde entonces se les ha visto muy unidos por el bienestar de su pequeña. Incluso, se comenzó a especular sobre una posible reconciliación; sin embargo, ambos desmintieron los rumores y fue el integrante de Esto es Guerra quien aclaró que se encontraba en un momento para conocerse a sí mismo.

“Yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante. Estoy conociéndome, a mis 31 años empiezo a entender muchas cosas sobre mí (...) Estoy en una relación conmigo, es un espacio que estoy buscando”, dijo el chico reality para las cámaras del programa Estás en Todas.

Recordemos que, los rumores sobre un posible acercamiento surgieron porque el también modelo no dejaba de elogiar a su ex en varios programas de televisión. No solo dijo que siempre estaría a su lado, sino también que planeaba componerle una canción.

¿POR QUÉ JAZMÍN PINEDO YA NO SE TOMA FOTOS CON GINO ASSERETO?

El último sábado 30 de abril, la popular ‘chinita’ no dudó en responderle a un usuario que le consultó sobre el padre de su hija. “Jazmín antes solíamos verte más con el papá de tu niña, ¿Qué pasó?”, se lee en sus historias de Instagram y a lo que la modelo contestó sin inconvenientes.

Según confesó, ha tomado la decisión de no aparecer en redes sociales con el papá de su hija Khaleesi porque no quiere que las personas comiencen a rumorear que, debido a su buena relación amical con Assereto, han empezado un romance.

“Ya no subimos nada. Cuando nos mostramos juntos o nos bromeamos parecen no entender que nos llevamos bien y especulan innecesariamente” , dijo para luego dejar en claro que no ha dejado de ver al padre de su primogénita: “Los veo siempre”.

Cabe resaltar que, los dos se conocieron en el reality Esto es Guerra en el año 2013 y la química entre ellos fue instantánea. Al poco tiempo comenzaron a salir y ese mismo año anunciaron que tenían una relación. En el 2015, la pareja contó que esperaban a su primera hija. Por varios años fueron considerados como una de las relaciones más sólidas de la farándula, hasta que a inicios del 2020 informaron que ya no estaban juntos.

Foto: Instagram

JAZMÍN PINEDO ACLARA SU SITUACIÓN SENTIMENTAL

Jazmín Pinedo usó su cuenta de Instagram para aclarar que ella e e Ignacio Baladán solo son amigos. Esto se dio después de que el programa Amor y Fuego emitiera unas imágenes donde ambos estaban en una salida nocturna, en el distrito de Barranco.

“Se pasaron. Somos 3, Ignacio, mi excuñada y yo. No 2 como se ve en la promo, Además sombreo esta imagen porque no autoricé que se grabe el interior de mi casa, mi sala puntualmente. Respeto la labor periodística, pero no comparto la invasión de mi hogar”, indicó bastante fastidiada Jazmín Pinedo.

Por su parte, Baladán se encargó de compartir la misma publicación de la ‘Chinita’ para dejar en claro, nuevamente, que son solo existe una relación de amistad entre ellos.

Jazmín Pinedo se pronuncia sobre imágenes de Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO