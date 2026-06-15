Lucciana Pérez rozó el título: cayó ante la argentina Nadia Podoroska en la final del W35 San Gregorio 3

La peruana quedó a dos puntos del trofeo ante la experimentada Nadia Podoroska en una definición de 3 horas y 23 minutos, pero su semana en Italia la proyecta al top 350 (Facebook)

Lucciana Pérez estuvo a dos puntos de levantar el trofeo en San Gregorio, pero Nadia Podoroska revirtió un cierre límite y se consagró campeona del W35 San Gregorio 3 del circuito ITF.

La peruana, número 377 del ranking WTA, dominó el arranque y contó con dos match points en el tercer set (6-5), aunque la argentina llevó la definición al tie-break.

Pese al revés, Pérez completó una semana con impacto: llegó a su primera final profesional de 2026, extendió su recorrido en el torneo sin entregar sets antes del partido decisivo y aseguró un salto al top 350 en la actualización del 22 de junio. La derrota cortó su invicto oficial, que se sostenía desde el 28 de noviembre de 2025.

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Un partido largo, cambiante y definido por detalles

Lucciana Pérez estuvo a solo dos puntos del título en San Gregorio, pero Nadia Podoroska reaccionó en el momento decisivo y terminó imponiéndose tras más de tres horas de batalla. (W35 San Gregorio 3)

El duelo por el título se extendió durante 3 horas y 23 minutos y tuvo un desarrollo por tramos. Pérez impuso condiciones en el primer set, que resolvió por 6-2 con control del ritmo y ventajas claras en los intercambios. La respuesta de Nadia Podoroska llegó en el segundo parcial: elevó la consistencia, redujo errores y equilibró la contienda con un 6-4 que empujó la final a una tercera manga.

En el capítulo definitivo, la peruana quedó a un paso del campeonato. Con 6-5 a favor, dispuso de dos oportunidades para cerrar el encuentro. Podoroska evitó el desenlace, sostuvo la presión en los momentos decisivos y llevó la serie al tie-break, donde terminó de inclinar el marcador para quedarse con el triunfo por 2-1.

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El resultado significó el primer tropiezo oficial de Lucciana Pérez en la temporada 2026. Su anterior derrota en un partido oficial databa del 28 de noviembre de 2025, cuando fue superada por la estadounidense Varvara Lepchenko, ubicada como número 175 del ranking WTA.

El camino de Pérez a la final: racha, sets y una marca perfecta antes del cierre

Antes de enfrentar a Podoroska, Lucciana Pérez acumuló nueve triunfos seguidos y una notable serie de sets ganados, consolidando una de sus actuaciones más sólidas del año. ( Texas A&M)

La final en Italia fue la primera definición de 2026 para Pérez y la undécima final de nivel ITF en su carrera profesional. El pase al partido por el título lo selló con una victoria sobre la rumana Andreea Prisacariu en dos horas y siete minutos, en un cruce que exigió ajustes y cambios de marcha.

En ese encuentro, el primer set se resolvió por 7-5, con juegos finales ajustados. En el segundo, la limeña tomó el control con mayor claridad y cerró por 6-2. Ese triunfo extendió su secuencia ganadora en el circuito profesional y sostuvo una producción llamativa: llegó a la final del certamen sin ceder parciales en el trayecto previo.

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Antes de enfrentar a Podoroska, acumulaba nueve triunfos consecutivos en el circuito, con una racha de 18 sets ganados de manera consecutiva. La seguidilla alimentó una semana sin fisuras en el W35 de San Gregorio y colocó a la peruana ante la posibilidad de sumar uno de los títulos más relevantes de su recorrido.

Más allá del desenlace, el rendimiento en el torneo le aseguró puntos suficientes para ingresar al top 350 del ranking WTA cuando se actualice la clasificación el 22 de junio, un salto relevante respecto de su posición actual, la 377.

Podoroska, invitación al cuadro y un perfil que excede su ranking

La campeona del torneo demostró que su ubicación actual en el escalafón no refleja todo su potencial. Su trayectoria y jerarquía aparecieron en los momentos decisivos de la final. (Facebook)

El título quedó en manos de una jugadora con antecedentes fuertes en el circuito. Podoroska, que figuraba como número 779 del mundo, llegó a la final como invitada de la organización y con una trayectoria que no se explica solo por su ubicación en el escalafón.

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La argentina fue semifinalista de Roland Garros en 2020 y alcanzó el puesto 36 del ranking WTA en 2021. En San Gregorio, avanzó con recorridos extensos: ganó casi todos sus partidos en tres sets, aunque en semifinales venció en sets corridos a la italiana Aurora Zantedeschi.

El cruce ante Pérez fue el primero entre ambas a nivel profesional. La final también ordenó un contraste de contextos: de un lado, una tenista peruana en ascenso sostenido en 2026; del otro, una jugadora con experiencia en instancias mayores que sostuvo su mejor versión en el tramo final del partido decisivo.

En paralelo a su calendario profesional, Pérez mantiene actividad competitiva en el sistema universitario de Estados Unidos. Representa a Texas A&M University y fue reconocida como Jugadora del Año de la Southeastern Conference (SEC). En la fase regular de individuales dentro de esa conferencia, cerró con 13 triunfos y ninguna derrota, además de sostener una racha de 32 victorias consecutivas en esa competición.

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Su rendimiento también la llevó al número uno del ranking de la Asociación Intercolegial de Tenis (ITA), un registro que la convirtió en la segunda jugadora de Texas A&M en alcanzar ese lugar. A lo largo de la campaña universitaria firmó 23 triunfos sin derrotas en individuales.