Así quedaron los cuartos de final de la Liga Femenina Perú 2026: Universitario y Atlético Andahuaylas esperan en semifinales

La primera parte del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina cerró su calendario y dejó lista la ruta hacia el título. Universitario y Atlético Andahuaylas aseguraron el pase directo a semifinales por ocupar los dos primeros lugares. Detrás, Sporting Cristal, Alianza Lima, Yanapuma y Melgar quedaron emparejados en dos llaves de cuartos de final.
Esa ronda se disputará con partidos de ida y vuelta, mientras que la etapa semifinal se resolverá en un solo encuentro. La tabla final reflejó el dominio de Universitario con 28 puntos, seguido por Atlético Andahuaylas con 25. Cristal sumó 21, Alianza llegó a 20, Yanapuma alcanzó 16 y Melgar cerró la zona de clasificación con 14 unidades.
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Universitario y Atlético Andahuaylas: pase directo y cifras de la etapa regular
El cierre de la fase regular confirmó a Universitario como líder con 28 puntos, una campaña que lo instaló de manera inmediata en las semifinales del Apertura. El equipo completó 10 partidos sin derrotas: obtuvo 9 triunfos y 1 empate. Además, terminó como el ataque más productivo del torneo con 55 goles y registró 4 tantos en contra.
En la misma línea, Atlético Andahuaylas terminó en la segunda posición con 25 unidades y acompañó a Universitario en el acceso directo a la penúltima ronda. En 10 presentaciones, el conjunto sumó victorias en la mayoría de sus duelos y solo dejó puntos en dos ocasiones: 1 empate y 1 derrota.
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La clasificación a semifinales premió a los dos equipos más constantes en la tabla. Con esa ventaja deportiva, ambos eludieron el cruce de cuartos y aguardarán rival. Universitario jugará ante quien salga de la llave entre Alianza Lima y Yanapuma, mientras que Atlético Andahuaylas recibirá al vencedor del emparejamiento entre Sporting Cristal y Melgar.
Los cuartos de final: llaves, posiciones y formato de ida y vuelta
La zona intermedia de la tabla, del tercer al sexto lugar, quedó destinada a disputar los cuartos de final. Sporting Cristal, que finalizó tercero con 21 puntos, se medirá con Melgar, sexto con 14 unidades, en una serie que abrirá uno de los boletos a semifinales.
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La otra llave la protagonizarán Alianza Lima, cuarto con 20 puntos, y Yanapuma, quinto con 16, en un cruce que definirá al rival de Universitario en la siguiente fase. En la tabla, la diferencia entre ambos fue de cuatro unidades, aunque el margen respecto del líder resultó mayor en el caso de Alianza: el equipo terminó a ocho puntos del primer lugar.
Los cuartos de final se disputarán en formato de ida y vuelta, según el esquema establecido para esta instancia. La competición, en cambio, reducirá la serie a un único compromiso cuando llegue la etapa de semifinales.
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Cuartos de final
- Sporting Cristal vs Melgar
- Alianza Lima vs Yanapuma
Semifinales
- Universitario vs Alianza Lima o Yanapuma
- Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal o Melgar
Tabla final: los 11 equipos y cómo se ordenó la clasificación
El tramo regular del Apertura concluyó con 11 equipos en la clasificación general. Los seis primeros aseguraron presencia en la fase decisiva, con dos accesos directos a semifinales y cuatro cupos para los cuartos de final.
Tabla de posiciones
1. Universitario – 28 pts.
2. Atlético Andahuaylas – 25 pts.
3. Sporting Cristal – 21 pts.
4. Alianza Lima – 20 pts.
5. Yanapuma – 16 pts.
6. Melgar – 14 pts.
7. Flamengo FBC – 11 pts.
8. Defensores del Ilucán – 7 pts.
9. UNSAAC – 6 pts.
10. FC Killas – 5 pts.
- Carlos Mannucci – 4 pts.
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