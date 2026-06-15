A qué hora juega España vs Cabo Verde HOY: partido en Atlanta por fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026

España abrirá su camino en la Copa del Mundo 2026 ante Cabo Verde con el foco puesto en arrancar con un triunfo que sostenga su condición de favorita. El duelo está programado hoy, lunes 15 de junio, por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. Conoce todos los detalles del partido.
El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega con un proceso consolidado y nombres de impacto como Lamine Yamal y Nico Williams, en un torneo donde busca dejar atrás la eliminación por penales en Qatar 2022 y avanzar con regularidad en las rondas decisivas.
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Del otro lado estará un rival que atraviesa un capítulo inédito: Cabo Verde disputará su primer partido en un Mundial, con la etiqueta de equipo sorpresa y el impulso de una clasificación destacada en África. El cruce se jugará en Atlanta y tendrá opciones de transmisión por televisión y streaming.
A qué hora juega España vs Cabo Verde por Mundial 2026
El España vs. Cabo Verde se disputará este lunes 15 de junio por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
En Perú, el partido comenzará a las 11:00 horas. Lo mismo para Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Chile a las 12:00 horas. Mientras que en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 13:00 horas. En España va a las 18:00 horas.
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El encuentro marcará el estreno mundialista de España en esta edición y el debut absoluto de Cabo Verde en una Copa del Mundo. Será, además, el primer enfrentamiento entre ambas selecciones.
En qué canales de TV se podrá ver el partido en el Perú
En Perú, la transmisión del España vs. Cabo Verde estará disponible por DSports y la mayoría de países de Sudamérica. Para seguirlo en streaming, el partido se podrá ver mediante Disney+ Premium y Paramount+.
También se informó que el partido contará con emisión online por DGO y Paramount+ en Sudamérica, con acceso desde Smart TV, computadora, celular o tableta, según la disponibilidad de cada plataforma.
Para referencia internacional, en España el encuentro irá por La 1 de RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat, con opciones digitales como RTVE Play y fuboTV. En Estados Unidos se anunció emisión por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
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Posibles alineaciones
España llega al debut con una base reconocible, en un ciclo que tiene a Luis de la Fuente como entrenador y con futbolistas que pueden inclinar el partido por talento individual y volumen de juego. Entre los nombres mencionados con opciones de titularidad figuran Lamine Yamal y Nico Williams.
En el último amistoso antes de su debut mundialista, ‘La Roja’ se enfrentó a Perú y a ritmo de entrenamiento goleó por tres goles a uno, en lo que fue un envión anímico para un equipo que no llega al torneo como mero espectador, sino con la firme intención de ganar su segunda Copa Mundial, tras el logró conseguido hace 16 años, en Sudáfrica.
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Una posible formación de España fue listada así: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.
En el caso de Cabo Verde, el seleccionado afrontará un estreno histórico en la Copa del Mundo con un equipo que, según lo reportado, se apoyó en solidez defensiva durante su recorrido clasificatorio y en una estructura preparada para competir desde el orden.
Una posible formación de Cabo Verde apareció mencionada con estos futbolistas: Jovane Cabral, Marcio Rosa, Logan Costa, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Joao Paulo, Steven Moreira, Livramento, Willy Semedo y Deroy Duarte.
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