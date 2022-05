Waldir Sáenz sobre Hernán Barcos: “Que haga goles para no ser la burla de los 27 partidos sin ganar en Libertadores”

Waldir Sáenz se pronunció nuevamente sobre Hernán Barcos.

Waldir Sáenz es uno de los personajes más representativos de Alianza Lima. No por algo es el máximo goleador histórico con 178 anotaciones en 349 partidos. Sin embargo, en las últimas semanas surgió una polémica con Hernán Barcos, quien había señalado de forma indirecta que el exfutbolista era una mala persona y con un fuerte calificativo adicional. Aunque la respuesta de ‘Wally’ no se hizo esperar, volvió a pronunciarse sobre este tema.

“ Este muchacho mejor que se dedique a hacer goles para no ser la burla de los 27 o 28 partidos sin ganar contra la Copa Libertadores en vez de estar en las redes sociales”, señaló en el programa ‘Entre Fieras’ del canal de YouTube FC Fútbol Club.

Acto seguido, se mostró incómodo, ya que considera que su opinión no puede ir con críticas al equipo ‘blanquiazul’ porque le llegan las críticas de los hinchas. “Yo no puedo opinar de Alianza Lima. Tengo que decir que jugó bien, que tenía que ganar 3-0, todo bien. O sea, no puedo dar una opinión, una crítica de un partido que yo he visto, no me lo han contado”, comentó.

Minutos más tarde, Sáenz manifestó ser hincha del club y nombró algunos referentes. “Yo soy hincha de Alianza Lima y si a mí me preguntan por un jugador voy a decir Jefferson, el ‘Zorrito’, pero a mí me preocupa Alianza”, añadió el exjugador.

Aunque luego ahondó en el comentario que emitió por el desempeño de los ‘íntimos’ ante el elenco de Santa Anita. “Sin menospreciar, San Martín es un club que recién ha aparecido ahorita, y le hizo el partido a Alianza, solo dije lo que vi y la gente se molesta. Mi comentario fue que ellos debieron meterle tres goles y que no fue penal”, aseguró.

Finalmente, Waldir negó que le haya molestado la publicación del fanático en redes sociales, pero el hecho de que el ‘Pirata’ haya respondido reconfirmando el mensaje inicia, sí lo incomodó. “Del hincha que hizo el comentario, la verdad me tiene sin cuidado, pero de él (Barcos), ahí está el problema. Yo tengo 178 goles, no voy a estar hablando y respondiendo a un tipo que tiene 10 goles ”, cerró.

El goleador histórico de Alianza Lima arremetió contra el delantero argentino por su comentario en redes sociales. | Video: FC Fútbol Club

INICIOS DE LA CONTROVERSIA

Toda esta polémica surgió cuando ‘Wally’ criticó el rendimiento de la escuadra de Matute ante los ‘santos’, un partido que lo ganaron por un penal hacia Cristian Benavente y que el mismo Barcos transformó en gol. “Mira dale gracias a San Martín que no le metió cuatro goles a Alianza Lima, encima le regalaron un penal. No hay forma de que no le hayan cobrado penales a Alianza porque ninguno lo fue, ¿acaso esto es penal?”, declaró.

Ante este comentario, un hincha se pronunció en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Me rompe las bol..., porque podría entenderlo de cualquiera pero no pues, un periodista hincha de la ‘U’ dice que sí es penal y Waldir dice que no. Encima decir que merecíamos perder por 4 goles, o es mal tipo o es un imbé…”. A lo que el futbolista argentino respondió. “Las 2″, agregando los emojis de risas.

Polémica respuesta de Hernán Barcos sobre Waldir Sáenz en Twitter.

Hasta el momento, no ha habido una declaración por parte del actual delantero ‘blanquiazul’ y tampoco se sabe si habrá. Lo cierto es que el experimentado jugador está centrado con el equipo en lograr mantener una regularidad en el torneo local que le permita luchar por el Apertura. Además de poder ayudar para que consiga el objetivo de acceder, como mínimo, a la Copa Sudamericana y seguir compitiendo a nivel internacional. En cuanto a sus cifras goleadoras, en el plano doméstico acumula 6 anotaciones en 11 partidos, mientras que en el certamen continental aún no se ha estrenado esta temporada.

