Gianluca Lapadula: DT de Benevento se refirió al abrazo con el delantero tras triunfo ante Pisa

Gianluca Lapadula recibió un abrazo de su técnico después de la victoria en semifinales.

El presente de Gianluca Lapadula en el Benevento tuvo un giro de 360 grados. Pasó de no salir en lista a anotar el gol del triunfo ante Pisa en las semifinales del ascenso a la Serie A. Por ello, su técnico Fabio Caserta lo felicitó con un abrazo tras finalizar el partido. Recordemos que el italiano tuvo una polémica con el delantero a inicios de temporada.

El ‘Bambino’ pasó mucho tiempo alejado de los terrenos de juego por un problema con su club. No obstante, el peruano viene demostrando que los ‘Brujos’ cometieron un error a punta de goles. En los últimos tres partidos que disputó, anotó en todos. En dos de ellos, le dio la victoria a su club.

Este martes lo volvió a hacer. ‘Lapagol’ apareció para marcar el 1-0 y causar el frenesí total en el estadio Benito Stirpe. Los hinchas, que en los primeros meses de 2022 colocaron banderolas con mensajes en su contra, comenzaron a corear su nombre. Hasta, su entrenador Fabio Caserta se acercó al atacante y le dio un abrazo emotivo en medio de la celebración.

Gianluca Lapadula y Fabio Caserta se abrazaron al final del partido.

El estratega del Benevento explicó el motivo de su gesto con Lapadula. “Nos abrazamos así porque con todo lo dicho, no fueron buenos momentos, y es una demostración de que no hay nada entre nosotros. En mi opinión, se había equivocado en enero al expresar de esa manera su deseo de irse por motivos personales”.

“Se equivocó, luego discutió, habló con el club, y todo esto de volver al primer equipo, pero no poder contar con él, no fue un factor positivo ni para mí ni para el club ni para el propio jugador. Ahora, sin embargo, tenemos que mirar hacia adelante y pensar en el presente, no en el pasado: hemos dado un paso más y no quiero parar”, agregó.

GOL DE LAPADULA

Ocurrió a los 85 minutos de la parte final del encuentro. La defensa visitante no pudo rechazar con claridad la pelota y el ‘Zorro’ aprovechó para rematar fuerte con pierna derecha. El ‘incaico’ hizo pasar el balón por entre las piernas del portero de Pisa, el brasileño Nícolas. De esta forma, Gianluca Lapadula sumó su gol número 13 en lo que va de la temporada.

Foto: Benevento

FALTAN 90 MINUTOS

Gianluca Lapadula y compañía todavía no han conseguido el objetivo. Primero deberán cerrar esta llave ante Pisa el próximo sábado 21 de mayo a las 11:00 (hora peruana) en la Arena Garibaldi. De mantener un empate o conseguir una victoria, se instalarán en la final del ascenso a la máxima categoría italiana.

“Estamos contentos, porque ganar siempre es bueno. Hemos sacado un resultado muy importante, pero ahora hay que recuperar energía física y mental de cara a la vuelta. Estoy contento porque ganar era vital”, enfatizó Fabio Caserta en conferencia de prensa.

En la última instancia se enfrentará al ganador entre Brescia y Associazione Calcio Monza. En el partido ida, los ‘blanquirrojos’ ganaron 2-1 en condición de visitante con un doblete del danés Christian Gytkjær. La vuelta se jugará este domingo a las 14:00.

La final también se definirá en dos partidos (26 y 29 de mayo). El vencedor acompañará a Lecce y Cremonese, los cuales ascendieron de forma directa tras quedar primero y segundo correspondientemente, la próxima temporada en la Serie A.

