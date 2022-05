Gol de Raúl Ruidíaz para Seattle Sounders ante Minnesota United por la MLS

Raúl Ruidíaz llevaba 3 partidos jugados en la MLS antes de este duelo, sin haber anotado. | Foto: Seattle Sounders

Para nadie es desconocido que el nombre de Raúl Ruidíaz sea sinónimo de gol. De hecho, en el extranjero ha podido estampar su firma, tanto en México como en Estados Unidos. En esta ocasión, el atacante nacional convirtió una anotación en la victoria de Seattle Sounders por 3-1 ante Minnesota United por la semana 11 de la Conferencia Oeste de la MLS.

Esta acción se llevó a cabo recién en el segundo tiempo. Los ‘Rave Green se ubicaban debajo en el marcador con el tanto de Robin Lod a los 34 minutos, por lo que necesitaban reaccionar para no meterse en el partido y buscar ganarlo. De hecho, a los 50′, el elenco de la visita tenía la posesión de la pelota mediante sus zagueros centrales, quienes la manejaban cómodamente tratando de que sus mediocampistas o delanteros encuentren algún espacio para darles el pase. Hasta que de pronto, el mismo Ruidíaz aprovechó que un jugador rival estuvo desatento y le robó el balón, generando un ataque para su equipo. Los dueños de casa ejecutaron de forma rápida esta acción ofensiva.

El volante Albert Rusnak vio cómo sus atacantes se abrían, siendo Cristian Roldán, quien se proyectaba a toda velocidad. Sin embargo, cuando llegó al área de los ‘Loons’, fue derribado por el defensa Brent Kallman, por lo que el árbitro, Joe Dickerson, decretó la pena máxima.

El encargado de ejecutarlo fue la ‘Pulga’, quien no dudó en pararse frente al arquero Dayne St. Clair. Cuando fue el momento indicado, el peruano le pegó fuerte al palo izquierdo del portero , que llegó a rozar la pelota con los dedos, pero finalmente entró por la fuerza del golpeo.

El artillero peruano convirtió la igualdad de un partido que se disputa en el Lumen Field de Seattle. | Video: MLS Español

De esta forma, el exatacante del Monarcas Morelia convirtió su primera anotación de la temporada del campeonato estadounidense para empezar a buscar mejores marcas goleadoras. Ahora, este tanto también fue el primero del encuentro, el que le permitió a los dirigidos por Brian Schmetzer el poder despertarse y revertir el marcador en contra que venían teniendo desde la primera mitad del encuentro. Los otros goles fueron convertidos por el mismo Roldán (74′) y Nicolás Lodeiro (94′).

Con este triunfo, la entidad de Washington sumó 10 puntos y se posiciona en el décimo primer lugar de la Conferencia Oeste. De hecho, es su tercera victoria de la actual campaña, en la que han sumado 1 empate y 5 derrotas. Por su parte, el elenco del estado del Medio Oeste de los Estados Unidos se quedó en lugar más arriba (10°) con 14 unidades.

PRESENTE DE SEATTLE SOUNDERS EN MLS

El motivo para explicar esta crisis a nivel de resultados de los ‘Sounders’ en el torneo doméstico no es otro que la importancia que le dieron a la Concachampions , competición de la que salieron campeones luego de vencer en partidos de ida y vuelta a los Pumas de México por un marcador global de 5 a 2. Precisamente, en estos duelos Ruidíaz jugó un papel muy importante, ya que convirtió un doblete y ayudó para que su equipo, no solo sea el primero de los Estados Unidos en conseguir ese trofeo continental, sino también en poder clasificar al Mundial de Clubes. Cabe mencionar, que en semifinales, el artillero nacional también puso su nombre al anotar ante New York City FC de Alexander Callens.

RESERVA PARA EL REPECHAJE

Tomando en cuenta que la selección peruana tendrá un crucial compromiso por el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022, el comando técnico encabezado por Ricardo Gareca quiere contar con todos sus jugadores disponibles y en esa lista estaría incluido Raúl Ruidíaz, cuyo club habría recibido una carta de reserva en caso que el delantero forme parte de los convocados que el ‘Tigre’ anunciará este viernes 20 de mayo.

