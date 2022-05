Vania Bludau le pidió perdón a Mario Irivarren luego de reconocer que lo golpeó en dos ocasiones

Vania Bludau admite que le pegó a Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

El programa Amor y Fuego difundió la conversación que tuvieron Vania Bludau y Mario Irivarren luego de culminar su relación sentimental. En dicho chat, leído por Rodrigo González, la modelo acepta que fue agresiva con su expareja en más de una ocasión.

De acuerdo a lo que dijo el popular ‘Peluchín’, el exchico reality le reclama a la modelo por haberlo golpeado durante las discusiones que tuvieron en el pasado; sin embargo, el exintegrante de EEG también señala que él no se considera una persona agresiva.

“Yo no soy una mala persona ni agresiva. Sobre el final de la relación actué mal, ya que no pude controlar mis emociones y mes reacciones, y quedó claro que eso no me hace el malo. En dos ocasiones tú me levantaste la malo porque estábamos discutiendo, te molestaste, perdiste el control y no por eso considero que sea una mala persona y agresiva ”, manifestó.

Al leer este mensaje, Vania Bludau acepta que golpeó a Mario Irivarren, pero asegura que lo hizo por una razón: no iba a dejar que la insulten. “Fue porque me insultaste ¿recuerdas?”, le respondió.

VANIA BLUDAU SE DISCULPA CON MARIO

Pese a que la modelo se mostró a la defensiva, luego ella le pide disculpas por su mala reacción. Ella le envía un extenso mensaje pidiéndole que la perdona por haberlo agredido, recordando su romance.

“ Perdón. Sé muy bien que después de ese día el chico de los capítulos anteriores se fue y aunque veces retornaba, yo no lo dejaba. La paciencia que has tenido en mis días de crisis emocional y existencial”, señaló.

Asimismo, la influencer intenta excusarse indicando que lo hizo por puro impulso, recordando que su papá le pagaba cuando era menor. “ Mil veces perdón, lo último que quise en esta vida es (ser) mi papá y hoy esa mier... brotó en mí , espero que me sepas perdonar de verdad porque es muy probable que yo no me pueda perdonar”, enfatizó.

La modelo aceptó que agredió al exchico reality hasta en dos oportunidad. Esto sucedió mientras tenían una discusión.

HABLA MAL DE MARIO IRIVARREN

En la mayoría de sus publicaciones de Instagram, los cibernautas le comentaron a Vania Bludau que no debía opinar sobre su relación con Mario Irivarren, además que pusieron en duda la denuncia que realizó contra el empresario en su momento.

Ante la avalancha de comentarios negativos, Vania Bludau salió a defenderse y empezó a responder uno por uno. “Deja de culpar a tu pareja cuando tu comportamiento no es impecable”, dijo una detractora.

De inmediato, la influencer dio a conocer que en lugar de salir a reconocer sus errores, ella ha preferido pedirse perdón a ella misma. “ Ya me las pedí a mi misma por meterme con una bueno para nada. Qué tal retroceso que di ”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: