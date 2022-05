Vania Bludau sigue atacando a Mario Irivarren tras difusión de chats: “Es un bueno para nada”

Vania Bludau arremete una vez más contra Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

No hay tregüe. Siguen saliendo a la luz más conversaciones entre Mario Irivarren y Vania Bludau. El exchico reality antes de dejar el Perú, compartió con diferentes programas de televisión sus chats privados con la modelo, donde demostró que ella lo agredió en más de una oportunidad.

A raíz de ello, en las redes sociales empezaron a criticar a la influencer. En la mayoría de sus publicaciones de Instagram, los cibernautas le comentaron que no debía opinar sobre su expareja, además que pusieron en duda la denuncia que realizó contra el empresario en su momento.

Ante la avalancha de comentarios negativos, Vania Bludau salió a defenderse y empezó a responder uno por uno. “Deja de culpar a tu pareja cuando tu comportamiento no es impecable”, dijo una detractora.

De inmediato, la influencer dio a conocer que en lugar de salir a reconocer sus errores, ella ha preferido pedirse perdón a ella misma. “ Ya me las pedí a mi misma por meterme con una bueno para nada. Qué tal retroceso que di ”, señaló.

En otro momento, la modelo señaló que no le importa comentar sobre Mario Irivarren en sus redes sociales, pues si en algún momento hizo lo mismo con la persona que se iba a casar, pues mucho menos le importa lo que piense de ella el exchico reality.

“ Si no me importó hablar de mi ex con el queme iba a casar, créeme que me importa cero alguien que no pintaba nada en mi vida o en mi futuro. Que aburrido ”, respondió.

Asimismo, Vania Bludau señaló que el empresario salió a hablar de ella por necesidad, pues sabe que necesita notoriedad en la televisión para que pueda regresar muy pronto a algún reality, esto luego que no haber sido convocado por EEG.

“Uno aquí gozando en Miami y me vienen con esto. La que puede, puede, el que no sigue hablando para conseguir trabajo”, comentó la modelo, quien no dejó de hablar sobre Mario Irivarren.

Sin piedad. Vania Bludau no toleró que los usuarios de las redes sociales salgan a defender a Mario Irivarren y arremetió una vez más contra él.

VANIA ACEPTA QUE GOLPEÓ A MARIO

En el programa Amor y Fuego, Rodrigo González reveló nuevos detalles de la conversación que tuvieron Mario Irivarren y Vania Bludau luego de terminar, donde ella le pedía perdón por haberle levantado la mano en más de una ocasión.

“Yo no soy una mala persona o alguien agresivo. Sobre el final de nuestra relación, actué mal porque no pude controlar mis emociones, mis reacciones, quedó claro que no lo minimizo, pero eso no me hace una malo. En dos ocasiones tú me levantaste la mano porque estábamos discutiendo, te molestaste, perdiste el control y no por eso te considero una mala persona ”, dijo Mario.

Ante este mensaje del exintegrante de Esto es Guerra, la modelo solo atinó a decir que lo hizo porque el exchico reality la maltrató psicológicamente. “ Fue porque me insultaste, ¿recuerdas? ”, fue su respuesta.

