Pedro Castillo tras necesidades en Huánuco: “Qué culpa tenemos nosotros de que ellos no se sacaron los zapatos”

El presidente Pedro Castillo viajó hasta la ciudad de Huánuco como parte del Consejo de Ministros Descentralizado. El jefe de Estado, aseguró es lamentable que autoridades pasadas no hayan podido resolver las necesidades básicas de los pobladores, ya que al recorrer cada ciudad se da con la sorpresa de que la problemática se repite en muchas de ellas.

Esto se da, luego que muchos pobladores soliciten al presidente agua, desagüe y mejora en la infraestructuras tanto en escuelas como en hospitales.

“En todo el país no hay ningún lugar donde un alcalde se queje pidiendo agua y desagüe para su pueblo. En todo el Perú no hay una autoridad donde no levante su voz y diga necesito construir ese centro de salud. No hay un alcalde que se queje”, declaró el presidente Castillo Terrones.

El mandatario señaló que el Ejecutivo ha tomado la decisión de realizar Consejo de Ministros Descentralizados para escuchar a la población y ser parte del cambio.

“Hemos tomado la decisión de llevar este tipo de reuniones, de consejos descentralizados, porque nosotros no podemos esperar que aquellos partidos tradicionales, que tuvieron la oportunidad de dirigir al país. Qué culpa tenemos nosotros de que ellos no se sacaron los zapatos y no decidieron bajar a los lugares más recónditos del país. Hoy lo tenemos que hacer y escuchar a la sociedad civil, a los dirigentes, a los padres de familia, a los maestros”, precisó.

AUTORIDADES DE HUÁNUCO INCREPAN A CASTILLO

Durante la estadía de Pedro Castillo en la ciudad de Huánuco, el gobernador de esta localidad, Erasmo Fernández Sixto, demandó ante el mandatario que se dé la continuidad de proyectos valorizados en más de S/ 300 millones en el departamento.

“Señor presidente, en Huánuco existe el anhelo de los agricultores, de los comerciantes que se reactive la economía. Hemos realizado una propuesta, ante el premier Aníbal Torres, de proyectos valorizados en S/ 374 millones y esperamos que se nos atienda. No le pedimos grandes cosas, pero les pedimos que los proyectos continúen y se agilicen los trámites”, refirió Fernández.

A su turno, Pedro Ponce, presidente del Frente de Defensa de la comunidad de Macuya, provincia de Puerto Inca aseguró que “tomamos agua contaminada y ninguna autoridad se preocupa en mejorar las cosas por nuestra comunidad. Somos un pueblo abandonado. Necesitamos proyectos de saneamiento urgente”, exclamó.

La dirigente del hospital Hermilio Valdizán, Guadalupe Trujillo precisó que cerca de 200 pacientes con problemas renales están en situación crítica. “Nuestros enfermos no solo son de Huánuco, son de los lugares más alejados del departamento. Solo existen cuatro equipos de diálisis y no alcanza para atender a los pacientes. Los equipos del hospital Valdizán están obsoletos, necesitamos apoyo”, precisó la dirigente.

En tanto, la alcaldesa del distrito de San Pedro de Chaulán, Edith Hermelinda Bonilla Sudario, pidió con urgencia al presidente Castillo apoyo para los agricultores de su distrito e hizo referencia que el presupuesto del Foncomun que reciben es escaso.

ANÍBAL TORRES

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sostuvo que el Gobierno busca la unión de los poderes del Estado con la población a fin de sacar adelante al país.

“Nuestra ciudadanía espera mucho de nosotros, gobernantes y funcionarios de los tres niveles de gobierno, esa es la descentralización”, expresó Torres en la clausura del XII Consejo de Ministros Descentralizado en Huánuco.

“Con esta reuniones estamos descentralizando el poder para que el pueblo verdaderamente participe de los debates, en la discusión, en la exposición de problemas y toma de decisiones”, enfatizó.

