Roberto Mosquera tras la eliminación en Copa Libertadores: “Es fácil señalarme, pero nos han quitado cinco puntos”

Roberto Mosquera afronta su cuarta temporada en Sporting Cristal. | Foto: Ernesto Benavides

Sporting Cristal empató ante Talleres de Córdoba en la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores 2022. Este resultado ha dejado a los ‘celestes’ fuera de competencia, aunque con la mínima opción de llegar a la Sudamericana. En ese sentido, Roberto Mosquera declaró sobre este encuentro y respondió a las críticas que ha recibido por los malos resultados del equipo.

“No me puedo hacer cargo de 18 años, me hago cargo de lo que me corresponde. He dirigido cuatro o cinco Copas Libertadores y en la última que he estado en el extranjero hicimos diez puntos. Ahora yo acepté un equipo joven, de un presupuesto no pesado, así que yo tengo que hacerme cargo. Soy el responsable de todo. Obviamente que la sensación es desagradable. Sobre todo que la prensa ha hablado poco de los cinco puntos que nos quitaron, ahí está el secreto. Es muy fácil señalar a Mosquera, pero yo no necesito que me señalen porque soy el responsable total. También hay que decir toda la verdad, nos han quitado cinco puntos y tres acá en nuestra casa. No escucho bulla y nadie dice nada”, señaló en conferencia de prensa.

Y es que la escuadra del Rímac perdió ante la Universidad Católica en la fecha 2 con un polémico penal en el último minuto. Luego con Talleres en Argentina sucumbió mediante un tanto tras una falta sobre Nilson Loyola. Esos son algunos de los errores arbitrales que Mosquera reclamó y que quizás habrían puesto al equipo en otra posición.

ANÁLISIS DEL PARTIDO

“ Cuando eran once nosotros estábamos jugando mejor y cuando fueron diez se cerraron todos atrás. El tema fue en el primer tiempo. El arquero sacó tres pelotas de gol, estuvo iluminado y nosotros no tan acertados. En vez de acomodarnos con diez, jugamos muy vertical”, comentó.

Y es que en el segundo tiempo, Michael Santos fue expulsado tras una falta sobre Gianfranco Chávez. Así, la ‘T’ se quedó con 10 hombres, pero los ‘cerveceros’ no supieron aprovechar esa superioridad numérica para conseguir una victoria. Las conexiones no funcionaron y los delanteros no generaron mucho peligro en arco rival.

Jesús Castillo (derecha) fue uno de los pocos puntos altos de Sporting Cristal ante Talleres. | Foto: Sporting Cristal

FALTA DEL ‘9′

Justamente, la ausencia de un ‘9′ de categoría fue otro tema que también tocó el técnico. Trató de que Christopher Olivares y Percy Liza llenaran ese vacío que dejó el colombiano John Jairo Mosquera. “El tema álgido ha sido el ‘9′. Nosotros trajimos a alguien que había hecho 26 goles en 40 partidos. Se lastimó y no pudo recuperarse. Se le hizo cámara hiperbárica, todo lo que se podía y lamentablemente eso está fuera de contexto. Teníamos a Liza y Olivares como potenciales jóvenes para que entren en los minutos que tuvieran que entrar y se encontraron muchas veces con la titularidad. En algunos es su primera experiencia en Copa y sí hubo, por momentos, un vacío que no nos permitió. El equipo juega bien, pero jugar bien es una quimera, una ilusión. Tiene que estar de la mano del gol. No puedes jugar bien y estar tan alejado del resultado. Eso fue lo que nos pasó”, añadió.

REFLEJO DEL FÚTBOL PERUANO

De otro lado, el experimentado estratega se mostró optimista con lo hecho por su equipo, pero que los resultados negativos se han dado por un reflejo del bajo nivel del fútbol peruano. “En el fútbol es muy sabido que cuando ganan, lo hacen los jugadores y cuando se pierde, lo hace el entrenador. No creo que lo sucedido sea malo. Es un reflejo de los momentos que tiene el fútbol peruano también ”, aseguró.

MENSAJE AL HINCHA

Por último, dejó un mensaje a la hinchada, la cual se hizo presente en todos los escenarios donde jugó la entidad ‘bajopontina’. “Quedamos agradecidos con la hinchada. Obviamente que no están contentos porque esperaba mucho más de nosotros. Nadie contaba con una noche tan impecable del arquero en el primer tiempo. Tuvimos tres ocasiones y lejos de errores, creo que fue la pericia del arquero. Agradecerles que hayan acompañado al equipo, a pesar de que sabía que iba a ser una parada dura, un equipo joven. Los resultados son muy claros y no hemos podido conformar lo que se quería”, cerró.

El DT de Sporting Cristal analizó el partido y habló sobre la ausencia del '9', las críticas recibidas y la mala campaña de su equipo internacionalmente. | Video: ESPN

SEGUIR LEYENDO