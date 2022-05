Bernardo Cuesta buscará romper la racha histórica de Hernán Barcos en Copa Sudamericana

Bernardo Cuesta es el actual goleador de la Copa Sudamericana 2022.

Bernardo Cuesta llegó a Arequipa en el 2012 procedente del ascenso argentino. Diez años después, es un jugador histórico de Melgar. El delantero se ganó el cariño de la hinchada ‘rojinegra’ a punta de goles y, ahora, se encuentra a seis tantos de romper el registro de Hernán Barcos, máximo anotador de la Copa Sudamericana.

El nombre del ‘Pirata’ está escrito en la historia de la Sudamericana. El actual nueve de Alianza Lima participó de este certamen con Palmeiras, LDU de Quito, Atlético Nacional y Guaraní. En total ha disputado 32 partidos, en los cuales anotó 19 goles (seis de penal). Esto lo pone en el primer lugar de goleadores de la competencia internacional.

Bernardo Cuesta, quien es el máximo anotador en esta edición del torneo continental con seis tantos, está muy cerca de superar a Barcos. El exjugador de Puebla, a diferencia del ‘blanquiazul’, hizo todo sus goles con camiseta de Melgar.

En 2014, hizo un doblete ante Junior de Barranquilla. El año pasado, celebró en cinco oportunidades y esta temporada registra seis goles a falta de dos fechas del final de la fase de grupos. De seguir en competencia, Cuesta podría romper el récord de su compatriota este 2022.

LOS GOLES DE CUESTA EN LA SUDAMERICANA 2022

Su racha goleadora internacional inició en la fase previa. ‘Berni’ abrió la cuenta en el empate 1-1 con Cienciano en el Cuzco y en casa le dio la clasificación a la siguiente instancia al ‘Dominó'.

Una vez, instalado en fase de grupos. No pudo anotar en la primera fecha, pero se sacó la espina con River Plate de Uruguay. El argentino se mandó con un doblete en el Monumental de la UNSA para superar a los ‘charrúas’.

En la tercera jornada, Melgar venció 3-1 a Racing Club en lo que significó su primera victoria ante un equipo argentino. El delantero de 33 años hizo el tercero ante la ‘Academia’. Por último, en la revancha con River Plate, puso el 1-0. El partido en el Centenario terminó con triunfo peruano.

LAS ETAPAS DE BERNARDO CUESTA EN MELGAR

Recordemos que esta es la cuarta etapa de Bernardo Cuesta en FBC Melgar. La primera vez que llegó fue en el año 2012 y jugó hasta el 2013, en ese lapso participó en 96 partidos y marcó 38 goles. Luego partió al The Strongest a mitad de temporada. En Bolivia no duró mucho y regresa para cerrar la temporada 2014 y toda la 2015, donde llegó anotar 36 tantos en 82 cotejos para darle el título nacional, algo que el ‘León del Sur’ no conseguía desde 1981.

Tras pasar por el Junior de Colombia y Huachipato de Chile, ‘Berni’ vuelve en el 2017 al cuadro arequipeño para jugar una temporada y media. Allí alineó en 67 compromisos y marcó 45 goles. Después volvió a salir al extranjero, esta vez al fútbol tailandés con el Buriram United, donde apenas alternó en seis partidos y anotaría un tanto. Antes de retornar al ‘Dominó’ nuevamente, el argentino estuvo en el Puebla de la Liga MX. Regresó en 2021 y desde entonces suma 44 encuentros, en los cuales celebró en 29 ocasiones.

En todo este tiempo, Bernardo Cuesta desarrolló un lazo con el elenco ‘rojinegro’, por ese motivo descartó la posibilidad de jugar en otro equipo de la Liga 1. “Mi cariño está en Melgar y siempre ha sido mi prioridad las veces que me ha tocado volver al fútbol peruano. Hoy en día será así y no creo que haya otro club en el que pueda estar. Esperemos seguir por un tiempo más acá”.

