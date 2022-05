Juan Román Riquelme halagó a Carlos Zambrano: “Es una de las debilidades que tengo en este club”

Riquelme agradeció a Zambrano por su entrega en Boca Juniors.

Desde su llegada a Boca Juniors, Carlos Zambrano fue muy resistido por los hinchas y prensa argentina. No obstante, nunca le faltó el respaldo de sus compañeros, técnico y uno que sabe mucho de fútbol. Se trata de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y director deportivo del club ‘bostero’, el cual ha mostrado su debilidad por el peruano.

Una de las cabezas de la institución ‘xeneize’ se dio cita en Equipo F y tuvo una conversación extensa con los panelistas. El exfutbolista analizó el presente de su club y no escatimó en hablar de forma individual de algunos jugadores.

El ‘Torero’ estaba analizando el rendimiento del joven Alan Valera cuando mencionó al ‘Kaiser’. “Él tiene que ser inteligente y disfrutar de jugar al lado de Pol Fernández, Romero, Rojo y de Zambrano”.

Enseguida, el argentino tuvo palabras positivas para el defensor de la ‘bicolor’. “Es una grandísimo profesional, es una de las debilidades que tengo acá en este club. Una persona que juega un partido cada tres o cuatro meses y lo hace bien, no queda más que decirle muchísimas gracias por defender nuestros colores de esta manera”.

Riquelme solo tuvo halagos para el peruano Zambrano.

Es que Carlos Zambrano fue uno de los primeros refuerzos de la gestión de Riquelme. Ambos llegaron en el 2020 al club ‘oro y azul’ y desde allí su relación creció. Es más, en una reciente entrevista, el ‘León’ señaló que tiene diálogo con el gerente deportivo. “Siempre que habló con Román, me da consejos de lo que puedo mejorar. Siempre me dice cosas positivas. Espero que no me esté mintiendo”, contó entre risas.

Al parecer esas charlas con el ‘10′ han funcionado. El defensa ‘inca’ ha crecido mucho en su rendimiento en el fútbol ‘gaucho’. Ha sido titular en los dos últimos partidos por la Liga Argentina y fue determinante para mantener el cero en su portería. Su equipo disputará la final tras superar a Racing en penales.

FLORES PARA ADVÍNCULA

Juan Román Riquelme también tuvo algunas palabras para Luis Advíncula. A diferencia de Zambrano, ‘Bolt’ lleva menos tiempo en Boca Juniors, pero su adaptación ha sido muy rápida y es titular indiscutible en el esquema de Sebastián Battaglia. El exjugador destacó su buena disposición del lateral.

“A Luis le agradecemos mucho. Es un jugador que siempre está alegra y lo contagia a todo el plantel. En el campo rinde muy bien y se entrena muy duro. Además conversa con los menores y les ayuda a mejorar”, sostuvo Román.

Luis Advíncula llegó a mitad del 2021 al club argentino. El ‘Rayo’ ha disputado 37 partidos hasta el momento y solo anotó un gol. Esto ocurrió en la jornada 6 del campeonato local. El defensor le dio la victoria con un golazo de cabeza sobre Estudiantes de la Plata.

PRÓXIMO PARTIDO

Boca Juniors buscará ser puntero del grupo E de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Sebastián Battaglia enfrentarán a Corinthians este martes a las 19:30 (hora peruana) en la Bombonera. El equipo brasileño es puntero con siete puntos, pero si los ‘xeneizes’ suman una victoria desplazaría al ‘Timao’.

Recordemos que Boca perdió de visita ante el elenco de Vítor Pereira. En esa ocasión, Maycon se lució con un doblete en la Arena de Sao Paulo. Por lo que, este enfrentamiento será una revancha y los argentinos contarán con el apoyo de toda su afición.

SEGUIR LEYENDO