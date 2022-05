Alberto Rodríguez destacó la labor de Ricardo Gareca con la ‘bicolor’: “Convenció al seleccionado peruano que podía”

Ricardo Gareca tuvo a Alberto Rodríguez como titular indiscutible en la defensa de Perú. | Foto: EFE

La selección peruana está a puertas de poder acudir a su segundo Mundial de forma consecutiva. De hecho, solo le falta un paso que es el repechaje para acudir a Qatar 2022, cuyo éxito se le puede atribuir, en gran parte, al trabajo realizado por el técnico Ricardo Gareca. En ese sentido, Alberto Rodríguez elogió al ‘Tigre’ por su poder de convencimiento hacia el jugador nacional.

“Con el ‘profe’ Ricardo me tocó un proceso duro al inicio, pero después se dio que fue importante lo de convencer, persuadir al seleccionado peruano que podía. No es que te garantice que vamos a ir al Mundial, pero él siempre lo tuvo en el pensamiento y en su boca, que podemos ir al Mundial”, confesó el zaguero en una entrevista para el programa ‘Charlas de Cuarentena’ de GOLPERU.

Y es que el entrenador argentino arribó en un momento de la selección nacional donde todos eran fracasos. De hecho, quedó última en las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Por tal motivo, necesitaba de un DT que trate de cambiar el rumbo. En eso, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, apostó en el 2015 por Gareca, de quien ya se conocía por su pasado en Universitario (con éxito por el torneo Apertura obtenido el 2008). Además de sus múltiples títulos con Vélez Sarsfield en Argentina.

Ricardo Gareca cuando fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana el 2015. | Foto: Difusión

Como bien mencionó el ‘Mudo’, los inicios no fueron los mejores, ya que le tomó tiempo encontrar al equipo, pero cuando pudo descifrar a su once titular, no paró hasta la clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018, previo paso por el repechaje ante Nueva Zelanda. Por otro lado, de cara a Qatar 2022 también tuvo complicaciones pero, tras una serie de buenos resultados a mediados del 2021, encaminó al combinado peruano hasta conseguir el cupo para la repesca y la posibilidad de acceder a su segundo Mundial de manera consecutiva.

Cabe destacar que en estos años, el ‘Flaco’ ha construido más que un equipo. Ha edificado un plantel de jugadores capaces de competir con cualquier selección. La ‘bicolor’ volvió a sus raíces del juego bonito que había perdido décadas atrás y la confianza se ha recuperado. Esto también se ha podido ver reflejado en la presencia del elenco nacional en el podio de tres Copas Américas (2015, 2019 y 2021).

Ricardo Gareca (derecha) tras recibir la medalla de plata con Perú tras quedar subcampeón de la Copa América 2019. | Foto: Getty Images

PASO DEL ‘MUDO’ POR LA SELECCIÓN

Por otra parte, el jugador de 38 años recordó su etapa en la ‘blanquirroja’, la cual culminó con la cita mundialista de Rusia 2018. “La etapa con la selección fue muy hermosa. La verdad fue inexplicable. Una etapa determinante y muy marcante porque me tocó pasar procesos duros con muchos técnicos de gran categoría, pero uno siempre por su selección da todo”, señaló.

Además, reconoció que en los anteriores proceso el esfuerzo estaba, pero no alcanzaba para llegar a más. “Desde que estuve con Autuori en el 2003 hasta el 2018, en el Mundial. Fue muy linda la etapa en la selección. En los procesos anteriores no se daba”, declaró.

Sin duda, Alberto Rodríguez fue uno de los pocos futbolistas que pasó por las etapas más difíciles de la selección peruana y luego vio la otra cara de la moneda. Con Paulo Autuori, José ‘Chemo’ Del Solar y Sergio Markarián, los resultados no se daban y el equipo terminaba el proceso clasificatorio en los últimos lugares. No obstante, a pesar de esto, el defensa fue uno de los puntos más altos con su extraordinario rendimiento. Aunque su techo llegó bajo el mando de Ricardo Gareca, quien lo alineó junto a Christian Ramos y juntos conformaron la zaga que llevó a Perú de vuelta a un Mundial. En resumen, disputó un total de 77 partidos, en los que recibió una tarjeta amarilla y nunca fue expulsado.

El defensa nacional tuvo palabras de elogio por el 'Tigre' por su gran trabajo con los jugadores de la 'bicolor'. | Video: GOLPERU

SEGUIR LEYENDO