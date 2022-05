Óscar Ibáñez ensalzó a Pedro Gallese en la selección peruana: “Tiene un lugar ganado en la historia”

Óscar Ibáñez reconoció que Pedro Gallese entró a la historia del fútbol peruano.

La selección peruana consiguió meterse por segunda vez consecutiva al repechaje previo al Mundial, esta vez, para Qatar 2022. Anteriormente lo había hecho para Rusia 2018 con un desempeño totalmente destacado de todos los jugadores y el cuerpo técnico. En ese sentido, es válido mencionar que uno de los responsables de este logro ha sido el arquero Pedro Gallese, quien fue elogiado por Óscar Ibáñez por su relevancia en la ‘bicolor’.

“ Para mí tiene un lugar ganado en la historia. Pedro es de esos arqueros que despiertan ilusión en los más chicos , de esos jugadores que van a marcar un camino a las nuevas generaciones”, señaló el preparador de arqueros del elenco nacional en una entrevista al diario ‘El Comercio’.

Y es que el golero le ha dado una seguridad al arco peruano que antes era menos visible. Considerando que el cuadro nacional, en los últimos años, ha tenido a diversos jugadores en ese puesto como Raúl Fernández, Salomón Libman, Diego Penny, entre otros, Gallese ha marcado una diferencia, no solo con su temple bajo los 3 palos, sino también con sus espectaculares atajadas en momentos cruciales.

Solo con mencionar las que realizó ante Argentina en La Bombonera en el pasado proceso clasificatorio, ante Bolivia y Colombia en el actual, nos podemos dar cuenta de que ha salvado al equipo de ver su valla vencida y, probablemente, con puntos que podrían haber costado el acceso a la repesca.

Pedro Gallese fue el capitán de la selección peruana ante Colombia en la histórica victoria en Barranquilla.

En síntesis, en las pasadas Eliminatorias disputó un total de 14 encuentros en los que mantuvo su arco invicto en 3 de ellos. Sin embargo, para el actual proceso sus números mejoraron: jugó en 18 cotejos y mantuvo la portería en cero en 5 ocasiones. Además, según los registros de la CONMEBOL, fue el único jugador que completó todos los minutos (1620) y el tercer portero con más atajadas (45) . Estos números respaldan su gran accionar con la camiseta nacional.

RENDIMIENTO EN LA MLS

De otro lado, Ibáñez destacó la MLS, liga en donde se desempeña el ‘Pulpo’ y ha crecido de forma considerable. “Dio un salto a una liga que a veces la minimizan injustamente. Es un torneo que crece permanentemente”, añadió el exfutbolista de Cienciano que también fue golero de la ‘bicolor’ en 50 oportunidades.

Pedro fichó por el Orlando City de los Estados Unidos el 2020 y desde ese entonces ha sido uno de los mejores del campeonato. No por algo fue nominado en aquella temporada “MLS is Back Tournament” como uno de los arqueros más destacados. Asimismo, fue galardonado como el mejor jugador de ese año de su club e incluido como parte del partido de las estrellas de la MLS 2021. Y por si fuera poco, fue nombrado por la IFFHS entre los mejores porteros del mundo el año pasado en una lista en donde también estuvieron Keylor Navas, Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma, David De Gea, entre otros ‘cracks’ del arco.

Además, se lució en varios compromisos temporada anterior. Disputó 23 partidos, dejando su arco en cero en 7 oportunidades. Mientras que en la actual campaña lleva 11 duelos y 6 veces con la valla invicta.

Pedro Gallese en un partido con el Orlando City en la MLS. | Foto: Twitter

REPECHAJE Y FUTURO

Por otra parte, Gallese declaró para Radio Ovación que si bien su contrato termina a finales de este año, su club tiene intención de extenderle el contrato, aunque por el momento prefiere enfocarse en el definitorio partido del repechaje, el cual determinará las opciones de la ‘blanquirroja’ si accede o no a la Copa del Mundo. “En diciembre termina mi contrato con Orlando City me han dicho para renovar, pero todavía no quiero apurarme. Quiero que pase el repechaje para ver si vamos o no al Mundial. Quiero estar tranquilo y enfocado en eso”, confesó.

