Melissa Paredes cuenta que se divorció de Rodrigo Cuba por presión mediática y descarta infidelidad

Melissa Paredes se presentó en En Boca de Todos para esclarecer algunas dudas sobre su divorcio con Rodrigo Cuba. La modelo reveló que firmó los papeles porque hubo mucha presión mediática tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda y la supuesta infidelidad al padre de su hija.

Como se recuerda, la exconductora de América Hoy y el futbolista hicieron pública su separación cuando se difundió las imágenes de ella besando al bailarín en su camioneta. En un primer momento, la influencer indicó que había terminado con el pelotero, pero él salió a desmentirla y negó su ruptura. Desde ese momento, comenzó el escándalo de los dos.

Durante la entrevista con el magazine de América Televisión, la actriz contó que había acordado con su expareja que no se iban a divorciar porque ninguno de los dos volvería a casarse de nuevo y querían seguir el ejemplo de los padres del ‘Gato’ Cuba, quienes nunca se divorciaron y solo se alejaron.

“Nosotros pedimos divorciarnos por todo lo que pasó. Cuando nosotros decidimos que íbamos a terminar Habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, porque teníamos un precedente que son sus papás que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo ‘hay que hacer lo mismo, para qué divorciarnos’. Yo dije: ‘ok, está bien. No nos divorciamos y está bien. Al fin y al cabo yo no me quiero volver a casar y tú tampoco’. Entonces todo bien”, relató Paredes.

Sin embargo, la presión de los medios de comunicación cambiaron sus planes. “Por toda la coyuntura y el escándalo mediático, hubo presión mediática para llegar al divorcio”, precisó la exreina de belleza.

NIEGA INFIDELIDAD A RODRIGO CUBA

En otro momento, Melissa Paredes volvió a reiterar que no le fue infiel a su exesposo con el chico reality. Recordemos que, Rodrigo Cuba lanzó una fuerte acusación contra la madre de su hija al decir que no estaba enterado de su ruptura amorosa cuando se difundió el ampay con Anthony Aranda.

A pesar de que, la modelo insistió en varias oportunidades que ella no había cometido infidelidad, muchos consideraron que estaba mintiendo para quedar bien ante las cámaras. A más de 5 meses del hecho, la actriz quiso recalcar que ella fue fiel hasta el fin de su matrimonio.

“Ambos quisiéramos llegar a estar bien. No es tan fácil cuando han habido tantas heridas de ambas partes. Aquí sinceramente y aunque muchos no lo crean, acá no hay víctimas, solo hay dos culpables y es la verdad. No hay víctimas, está muy lejos de la realidad eso”, dijo la tarde de este 16 de mayo.

MELISSA PAREDES PERDIÓ 20 MIL DÓLARES EN SU DIVORCIO CON RODRIGO CUBA

Melissa Paredes no se quedó callada luego que Rodrigo Cuba dijera que le entregó una fuerte suma de dinero para que firme su divorcio. La modelo señaló que a ella no le regalaron ni un centavo y que las declaraciones de su exesposo se estaban malinterpretando.

La modelo explicó que ese dinero que le dieron no formaba parte de una indemnización o un “regalo”, sino que correspondía a la inicial que ella dio para comprar el departamento que compartía con el ‘Gato’ cuando estaban juntos.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, dijo para Trome.

