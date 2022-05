Melissa Paredes niega pedirle dinero a Rodrigo Cuba en nueva reunión de conciliación

Melissa Paredes afirma que no busca beneficiarse económicamente de Rodrigo Cuba. (Foto: América TV)

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se verán las caras nuevamente ante el Cuarto Juzgado de Familia. El pasado 11 de mayo, la modelo peruana le envió una invitación a su exesposo para conciliar nuevamente la tenencia compartida de su hija, una pequeña de 4 años, pese a que ya se había llegado a un acuerdo en noviembre del año pasado.

“Por medio de la presente, lo invitamos a participar a la primera audiencia de conciliación solicitada por Melissa Paredes. (…) en la búsqueda de una solución al conflicto que tienen sobre la variación de tenencia compartida pactada en el acta de conciliación”, fue el documento enviado por la exconductora de América Hoy y que fue difundido luego por Amor y Fuego.

Debido a ello, se especuló que Paredes estaría buscando modificar ciertos acuerdos ya pactados, entre ellos el dinero que se le entregó por cederle su departamento al ‘Gato’ Cuba. “Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil. Hice un mal acuerdo, estaba presionada, y las cosas se dieron así. Perdí 20 mil dólares”, le dijo a Trome.

NO QUIERE DINERO

Durante su participación en el programa En Boca de Todos, de este lunes 16 de mayo, Melissa Paredes aseveró que no solicitó una nueva reunión de conciliación con Rodrigo Cuba para beneficiarse económicamente de su expareja. Es más, indicó que ambos están intentando llevarse bien por el bienestar de su hija.

“¿Enfrentados? ¿Por qué tenemos que estar enfrentados? Somos papás de una niña maravillosa. Una conciliación es para llegar a un acuerdo. Lo único que quiero aclarar porque se dicen cosas feas, es que esta nueva conciliación no tiene nada que ver con pensión alimentos, ni manutención, nada de dinero. El dinero no es lo más importante ”, sostuvo.

Por otro lado, sobre su queja por el poco dinero que le dieron por su inmueble, Melissa aclaró: “Yo lo dije porque todo el mundo habla como si a mí me hubieran dado gratis las cosas, como si me hubieran pagado por un divorcio. Entonces, simplemente lo aclaré. Me dieron mucho menos, no quiero ahondar más en el tema. El dinero no es importante”.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tienen la tenencia compartida de su hija de 4 años. (Foto: Instagram)

MELISSA PAREDES: “MI HIJA NO ES UN TROFEO”

En otro momento de la conversación, Melissa Paredes se mostró incómoda por la reciente declaración del futbolista, quien señaló que le gustaría ver a su expareja en la fiesta de cumpleaños de la pequeña. La expresentadora dejó en claro que ambos deben estar en la reunión sí o sí como padres.

“Todo bien, pero mi hija no es un trofeo. Ambos debemos ponernos de acuerdo para organizar la fiesta de nuestra hija, hacerlo lindo. No es que yo sea una invitada, soy la madre. ¿Todo bien con ustedes?” , expresó algo incómoda.

A su vez, manifestó que ella siempre ha organizado la fiesta, por lo que este año también hará lo mismo, siempre y cuando Rodrigo esté de acuerdo con eso. “A todos nos gustaría que ambos estuviéramos en la fiesta, sería lindo. Yo siempre he sido la encargada de todo, me sorprende que ahora se diga eso. No se debería atribuir lo de ‘yo la voy a invitar’, eso está de más”, sostuvo.

