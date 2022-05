Melissa Paredes asegura que perdió 20 mil dólares en su divorcio con Rodrigo Cuba: “Hice un mal acuerdo”

Melissa Paredes asegura que nadie le regala dinero. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes no se quedó callada luego que Rodrigo Cuba dijera que le entregó una fuerte suma de dinero para que firme su divorcio. La modelo señaló que a ella no le regalaron ni un centavo y que las declaraciones de su exesposo se estaban malinterpretando.

La exconductora de América Hoy explicó que ese dinero que le dieron no formaba parte de una indemnización o un “regalo”, sino que correspondía a la inicial que ella dio para comprar el departamento que compartía con el ‘Gato’ cuando estaban juntos.

Ella dejó en claro que no necesita de ningún hombre para comprarse las cosas que le gustan, además que cuando tiene pareja comparte todo a medias, por lo que descartó rotundamente haber recibido plata regalada.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil ”, dijo para Trome.

En otro momento, Melissa Paredes señaló que en un primer momento al acuerdo que llegó con el ‘Gato’ Cuba fue vender el departamento y dividirse las ganancias; sin embargo, esto no fue posible.

Asimismo, la exconductora de televisión dejó en claro que no tiene nada contra el papá de su hija, pero quería aclarar este tema específicamente para que Magaly Medina y Rodrigo González no brinden una información que no es la correcta.

“ No es nada en contra del papá de mi hija, no quiero hablar más sobre eso, es más que nada por Peluchín y Magaly que se empeñan en decir cosas que no son ”, señaló la exreina de belleza.

“ La idea era hipotecarlo y venderlo y cada uno se iba a otro departamento, para no tener el privilegio ninguno de los dos. Hice un mal acuerdo, estaba presionada, y las cosas se dieron así. Perdí 20 mil dólares, más toda la decoración . A mi nadie me regaló nada”, sentenció.

RODRIGO CUBA QUIERE QUE MELISSA PAREDES TRABAJE

El jugador del Sport Boys indicó que no tenía conocimiento sobre la situación económica de Melissa Paredes, pero él es el más interesado en que la mamá de su hija encuentre un trabajo estable, pues si ella se encuentre bien, su pequeña también lo iba a estar.

En ese mismo sentido, el ‘Gato’ Cuba recordó que cuando ellos acordaron firmar el divorcio, él le iba a entregar una fuerte suma de dinero como forma de pago del departamento que tenían juntos, pues Melissa Paredes también aportó en la compra de este inmueble.

“ No estoy muy a tanto si está bien o no económicamente, yo le di una suma importante del dinero en el tema del divorcio. Yo soy el más interesado en que ella pueda conseguir trabajo la verdad, porque si ella está bien mi hija va estar bien ”, enfatizó.

