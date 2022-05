Congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. | Imagen: Twitter

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, fue impedido de ingresar a su local de votación, en el marco de las elecciones internas Regionales y Municipales 2022, debido a que no tiene el esquema completo de vacunación, es decir, las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El legislador subió un video a su cuenta de Twitter en el que conversa con un funcionario de la ONPE al que le solicita poder ingresar al local de votación (en el colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en el Cercado de Lima) y argumenta que es un congresista y que también iba a fiscalizar.

“Saben que esto es abuso de autoridad (...) Soy congresista de la república. Estoy verificando la obstrucción de los derechos constitucionales de los ciudadanos en este local de votación, donde también me corresponde votar. Incluso a mí me están negando el derecho porque tengo dos dosis en mi libre decisión de no aplicarme una tercera dosis porque vivimos en una coyuntura donde ni siquiera hay contagios y estamos controlados gracias a Dios”, dijo Muñante, en el video.

Impiden votar a congresista Alejandro Muñante por no tener esquema de vacunación completa. | Video: Twitter

DENUNCIÓ EL HECHO

En otro tuit, Muñante indicó que “no existe ninguna disposición con rango de ley que anule derecho a sufragio a los que no tienen 3 dosis”. “Y las medidas restrictivas jamás se aplican por interpretación extensiva, tienen que ser taxativas. Procedí con una constatación policial por violación de mi derecho al voto”, indicó.

Además, Muñante aseguró que no es antivacunas y reiteró que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

“No reclamo privilegio, reclamo mi derecho”, expresó.

CONGRESO PERMITE INGRESO DE PERSONAS SIN ESQUEMA COMPLETO

Al reconocer que no tiene las tres dosis de la vacuna, se evidenció que el Congreso de la República continúa permitiendo el ingreso al Palacio Legislativo y realizando actividades de representación sin que los legisladores tengan esquema completo de vacunación.

Cabe señalar que desde el viernes 1 de abril, el gobierno de Pedro Castillo dispuso, de carácter obligatorio, contar con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para poder ingresar a establecimientos públicos y privados. Esta disposición se aplica en todas las personas mayores de 18 años de edad.

Además, en diciembre, luego que se conociera que seis congresistas de la República no se habían puesto ninguna de las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, el Legislativo dispuso que se aplicarían protocolos de bioseguridad que incluyen como requisito para el ingreso al parlamento contar con dos dosis, sin embargo, hoy las tres dosis son obligatorias.

ELECCIONES INTERNAS

Las elecciones internas, que permitirán definir a los candidatos de cara a los comicios regionales y municipales en octubre, se vienen llevando a cabo a nivel nacional este domingo.

A las 6:15 horas se instaló la primera mesa de sufragio, N.° 114046, en la I.E. Huayna Cápac, en el distrito de Huacrachuco, Marañón, (Huánuco), informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Son 15 partidos políticos, 131 movimientos regionales y una alianza electoral los que elegirán a sus listas de candidatos para participar en las elecciones de octubre.

Este domingo también se realizan las votaciones para definir a los delegados de cada organización política, quienes serán los facultados a elegir los candidatos de los comicios municipales y regionales.

La selección de candidatos mediante delegados se llevará a cabo el próximo domingo 22 de mayo, según el cronograma electoral.

